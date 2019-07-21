Украина избирает новый состав Верховной рады

Избиратели Украины сегодня проголосуют на выборах депутатов Верховной рады. Более 1700 международных наблюдателей будут следить за ходом голосования. В результате выборов должен решиться главный политический вопрос: сможет ли президентская партия "Слуга народа" самостоятельно сформировать большинство в новой Верховной раде.

Выборы пройдут по старой системе: половина депутатов будет избрана в одномандатных округах, половина – по партийным спискам с пятипроцентным избирательным барьером. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала более трёх тысяч кандидатов-"мажоритарщиков" и 22 политические партии, по спискам которых баллотируются более 2700 кандидатов.

Внеочередные выборы инициировал президент Украины Владимир Зеленский, аргументируя такой шаг фактическим отсутствием парламентской коалиции и низким доверием граждан к Верховной раде.