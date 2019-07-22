Полиция Брянска проверяет видео, где школьник танцует на памятнике жертвам Великой Отечественной войны – Курган бессмертия. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. Ранее за танец на фоне памятника была оштрафована местная жительница Алёна Червякова по статье о неуважении власти.
Запись с танцем школьника была опубликована 21 июля. Он рассказал изданию "7x7", что станцевал в знак поддержки Червяковой.
Ранее глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщал, что, после того как танцовщица была оштрафована, полиция ищет правонарушения во всех опубликованных ей видеозаписях.
- В июле издание "Медиазона" сообщало, что методические рекомендации МВД советуют сотрудникам полиции составлять административные протоколы по закону "о неуважении к власти", только если публичное высказывание "в грубой форме" содержит мат, "непристойные" изображения, а также "неприемлемые обществом сравнительные образы или другие оскорбительные выражения".
- Закон об оскорблении власти и государственных символов в интернете вступил в силу в России 29 марта. По подсчетам правозащитной организации "Агора", за это время полицейские составили не менее 30 протоколов – преимущественно за публикацию во "ВКонтакте" о президенте Владимире Путине. Первый приговор по этой статье был вынесен в конце апреля.
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