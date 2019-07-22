​Полиция Брянска проверяет видео, где школьник танцует на памятнике жертвам Великой Отечественной войны – Курган бессмертия. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. Ранее за танец на фоне памятника была оштрафована местная жительница Алёна Червякова по статье о неуважении власти.

Запись с танцем школьника была опубликована 21 июля. Он рассказал изданию "7x7", что станцевал в знак поддержки Червяковой.

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Ранее глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщал, что, после того как танцовщица была оштрафована, полиция ищет правонарушения во всех опубликованных ей видеозаписях.