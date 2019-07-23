Клишас предложил усилить контроль над электронными письмами россиян

В Государственную думу внесён законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты по номеру телефона. Авторами текста выступают члены Совета Федерации, среди которых Андрей Клишас, ранее инициировавший принятие закона об изоляции Рунета, а также Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.
Депутаты выступают за принятие текста, аналогичного закону об идентификации пользователей мессенджеров. С начала мая этого года мессенджеры обязаны отправлять запросы операторам связи, чтобы проверить номера, с помощью которых регистрируются пользователи. В отсутствие ответа в течение двадцати минут или информации о номере в базах оператора, мессенджер обязан заблокировать аккаунт пользователя.
Законопроект об электронных письмах также обязал бы почтовые сервисы удалять письма с информацией, запрещённой к распространению в России. Сервисам предлагается выделить сутки на исполнение соответствующего требования органа власти.
- Депутат Совета Федерации Андрей Клишас в прошлом вносил в Госдуму вызвавшие волну критики законопроекты. Он выступил в том числе с инициативой технически обеспечить изоляцию российского сегмента интернета. Соответствующий закон вступит в силу в ноябре этого года, против него в Москве и других городах России прошли массовые протесты.
- Клишас также соавтор закона о недостоверной информации и о неуважении к власти в интернете. Они вступили в силу весной. По подсчетам правозащитной организации "Агора", за это время полицейские составили не менее 30 протоколов – преимущественно за публикации во ВКонтакте о президенте Владимире Путине. Первый приговор по этой статье был вынесен в конце апреля.
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