Женщины, новички, безработные. Каким будет новый украинский парламент

Верховная рада после внеочередных парламентских выборов, состоявшихся в минувшее воскресенье, будет не похожа ни на один из парламентов за все годы независимости Украины. Здесь будет больше женщин, на три четверти она будет состоять из новичков, никогда прежде не занимавшихся политикой, здесь не будет самых известных лидеров крайне правых, но зато будут 23 безработных и 10 журналистов.

Избранный в минувшее воскресенье украинский парламент – необычный по многим параметрам. Партии президента впервые удалось получить абсолютное большинство, так как "Слуга народа" победила не только в голосовании по списку партий, но и в одномандатных округах. Например, в Киеве почти на всех мажоритарных округах победили кандидаты от партии Зеленского.

Выборы в Верховную раду стали провальными для многих политиков-тяжеловесов, которые были депутатами годами, кочуя из одного парламента в другой. Это касается и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, и бывшего главы администрации президента Сергея Пашинского, который проиграл школьному учителю истории из города Коростень, и бывшего спикера парламента Владимира Литвина, который через два месяца после аннексии Крыма Россией ратовал в российских СМИ за восстановление отношений двух стран. Не будет в украинском парламенте и Олега Ляшко, которого называют "украинским Жириновским", хотя до этого он успешно избирался в парламент четыре раза. Не будет в новом парламенте и Михаила Добкина, критиковавшего протесты на Евромайдане, собиравшего средства на восстановление снесенного в Киеве памятника Ленину и увезшего свою жену и детей в Россию после бегства из страны Виктора Януковича. Добкин впоследствии вернулся в страну, так как победил на выборах 2014 года. В раду не прошла и осужденная в России и впоследствии освобожденная после обмена Надежда Савченко – за нее отдали голоса всего восемь человек в ее округе в Донецкой области.

Но женщин в нынешнем парламенте все равно будет немало, пятая часть всех депутатов, 53. Больше всего женщин попали в парламент от партий "Голос" и "Европейская солидарность", меньше всего – от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Выборы выиграли двое спортсменов: легкоатлет Ольга Саладуха, бронзовая призер Олимпийских игр и серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк, сын украинки и уроженца Руанды.

Таким образом, в Верховной раде впервые появится темнокожий депутат и не будет лидеров крайне правых партий – Дмитрия Яроша из запрещенного в России "Правого сектора", связанного с этой организацией, но баллотировавшегося в парламент от партии "Национальный корпус" Андрея Билецкого и лидера партии "Свобода" Олега Тягнибока.

Вместо них появятся учительница младших классов из города Суммы Татьяна Рябуха, ресторатор Алексей Леонов, свадебный фотограф Сергей Штепа, который выиграл выборы у владельца машиностроительного завода и миллионера Вячеслава Богуславова, а также 10 журналистов, большая часть из которых – сотрудники телеканала 1+1. Именно в эфире этого украинского телеканала и выходят большинство юмористических телешоу студии "Квартал-95", основанной Владимиром Зеленским. Его коллег из этой студии в парламент попало пять человек.

На удивление много в новом парламенте будет людей, указавших в анкете для Центральной избирательной комиссии, что они безработные. Большинство из них были кандидатами в депутаты от партии "Слуга народа", а самым известным в этом списке является один из лидеров крымских татар Ахтем Чийгоз, который по просьбе Турции был освобожден из заключения осенью 2017 года, так как был осужден в России на восемь лет лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков в Крыму зимой 2014 года. Он баллотировался от партии "Европейская солидарность".

В парламент не попала Партия Шария, лидером которого является украинский видеоблогер, получивший политическое убежище в Литве. Эта партия получит государственное финансирование в размере 12,2 миллионов гривен из-за того, что набрала почти 2,5 процентов голосов.

Абсолютное большинство в Верховной раде, чего не было за все годы украинской независимости, позволит президенту страны Владимиру Зеленскому с легкостью находить голоса для законопроектов, которые он будет предлагать. Это таит и немало подводных камней, на которые обращает внимание украинский политик и писатель Александр Бригинец:

Я езжу по стране, вижу фотографии этих людей, это напоминает пародию на политиков

– Дело в том, что Зеленский хочет зачистить политическое поле, а политическое поле сегодня состоит из людей, которые в том или ином виде сотрудничали – либо во времена Януковича – с Януковичем, либо во времена Порошенко – с Порошенко. Зеленский стремится к тому, чтобы привести к власти собственную команду своих людей. Почему? Потому что он не хочет, чтобы это были люди того или иного олигарха, а чтобы это была его личная преданная ему гвардия. Эта гвардия может быть крайне неквалифицированной, без опыта. Я езжу по стране, вижу фотографии этих людей, это напоминает пародию на политиков. В принципе это может быть идеологией, но ключевой вопрос – он хочет, чтобы пришли его люди. Люди, имеющие собственную позицию и собственные политические взгляды, ему не нужны. Имея большинство в Верховной раде, он может освободиться от претендентов на премьер-министра, таких как, например, Тимошенко, или от других. Он может сказать им: "Ой, дорогие, я так хотел вас, Юлия Владимировна видеть премьером, но будет премьером мой человек".

​– ​ Но Владимир Зеленский при этом заявляет, что собирается продолжить интеграцию в Европейский союз и сотрудничество с НАТО. Если у него такая цель – почему вы скептически относитесь к тем людям, которых он собирает в парламенте?

– Мы вообще готовимся к тому, что нам постоянно будут демонстрировать что-то такое, что напоминает отдаление от наших евроатлантических и европейских союзников. Первая ласточка – это возвращение России в ПАСЕ. В СМИ тогда писали, что Европа нас предала, теперь могут писать "Нас предала Большая семерка", потому что они не хотят люстрировать негодяев (страны большой семерки призвали Зеленского отказаться от люстрации тех, кто находился у власти на протяжении последних пяти лет после того, как он предложил это накануне выборов. – РС). Это может подаваться так, что Украина не может рассчитывать на эти страны, это будут вбивать людям в голову. Люди готовы это воспринимать, потому что сама по себе идея, что тебя кто-то предал, очень выгодная. Она хорошо сработала в России для того, чтобы изолировать россиян. Мне кажется, эта технология будет использована и в Украине, чтобы подготовить людей к тому, что двигаться в Европу нам не очень-то и нужно.

– Но большинство украинцев проголосовали за Зеленского во время президентских выборов и выбрало его партию "Слуга народа".

Зеленский стремится сыграть Кучму. Он старается торговаться и с Европой, и с Россией

– История доказала, что большинство далеко не всегда поступает правильно. Посмотрите на Россию. Большинство голосует за Путина, а мы удивляемся, чего они объелись, раз они так поступают. Существует масса способов заставить людей голосовать. Я не помню кто, но кто-то из европейских политиков сказал: "Мы понимаем, что нужно делать, но не понимаем, как после этого выиграть выборы". Эта ситуация касается Украины. Люди хотят легкости в жизни, они хотят, чтобы произошло чудо, и жизнь стала простой и понятной, и им кажется, что может быть веселый и понятный молодой человек по фамилии Зеленский сможет это сделать. Для меня очевидно, что это невозможно. Не потому, что Зеленский плохой, а потому, что в одночасье улучшить ситуацию невозможно. Во-вторых, Зеленский является патологически российским человеком по своему мировоззрению, юмору, предыдущему опыту. Такой человек не может быть лидером государства и не вступать в конфликт с государством. Поэтому я абсолютно уверен, что его мировоззрение и то, каким он видит мир, приведет к быстрому его личному конфликту с государством. Это может привести к максимуму негатива. А поиски внешних врагов могут ему немного помочь. В данном случае внешним его врагом будет не Россия, а Европейский союз, который может делать заявления, которые будут подаваться как негативные.

– Вы говорите, что опасаетесь, что Зеленский получит большинство в Верховной раде. Почему?

– Мне кажется, что Зеленский сейчас стремится сыграть Кучму (Леонид Кучма – второй президент независимой Украины. – РС). Он старается торговаться и с Европой, и с Россией. Проблема только в том, что, когда это делал Кучма, в мире была совершенно другая ситуация. Сегодня, когда Украина не может быть нейтральной, она должна быть либо в союзе с Европой, либо в союзе с Россией. Равновесие нейтралитета Зеленский удерживать не сможет. Сначала он заявляет: "Путин, давай поговорим, в присутствии Трампа", а потом звонит Путину. При этом о разговоре мы узнали не от Зеленского, а от Путина. Может, Зеленский думал, что этот разговор останется тайной? Может, это не единственный их разговор, ведь могло случиться, что они оба отмолчались?