Памфилова кандидатам: "Эффект митингов на решения ЦИК – ноль"

Независимые кандидаты в Мосгордуму во вторник провели встречу с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Она пообещала, что попросит Мосгоризбирком допустить представителей ЦИК на заседания, где будут рассматривать жалобы незарегистрированных кандидатов. Однако Памфилова также призвала оппозиционеров не выходить на улицы заявив, что "эффект митингов на решения ЦИК – ноль."

На встречу с председателем ЦИК пришли независимые кандидаты, в том числе Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, Илья Яшин, Любовь Соболь и Иван Жданов. Они потребовали регистрации на выборах, поскольку собрали необходимое количество подписей, а также настаивали, что решение не признать часть подписей и отказать в регистрации ничем не обосновано. Памфилова ответила кандидатам, что понимает их претензии, но заявила, что в рамках действующего законодательства "всех зарегистрировать невозможно".

После встречи часть оппозиционеров выразила недовольство её итогами. Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин выразил мнение, что глава ЦИК не станет помогать независимым кандидатам в регистрации на выборах, поэтому им нужно организовать акции протеста.