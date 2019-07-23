Лидера московского отделения партии "Единая Россия" Андрея Метельского заподозрили в подделке подписей, которые он собирал для регистрации в качестве кандидата на предстоящих осенью выборах в столичный парламент.

Депутат Мосгордумы на протяжении последних 18 лет и заместитель ее председателя с 2004 года, Метельский в этот раз, как и многие другие представители "Единой России", баллотируется на выборах как самовыдвиженец. 15 июля он был зарегистрирован кандидатом в "своём" 15-м одномандатном избирательном округе (районы Гольяново, Метрогородок, Северное Измайлово). Один из членов территориальной избирательной комиссии (ТИК), проверявший подписи Метельского, не согласился с этим решением и выступил с особым мнением, в котором описал признаки фальсификаций в подписных листах кандидата. Этого человека зовут Сергей Кудряшов, он является членом ТИК района Гольяново с 2015 года. На документ с перечисленными странностями в подписях за Метельского, опубликованный на официальном сайте Мосгоризбиркома, обратил внимание соратник оппозиционного политика Алексея Навального Леонид Волков. 1 июля Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал информацию о заграничной недвижимости семьи Метельского на сумму почти в 6 миллиардов рублей. Метельский в ответ заявил, что имущество принадлежит его 75-летней матери, которой он передал его в 2001 году после того, как был впервые избран депутатом Мосгордумы.

Радио Свобода подробно расспросило Сергея Кудряшова о том, что не так с подписными листами Андрея Метельского и чем запомнился Метельский жителям района Гольяново за то время, что он представляет их в Мосгордуме.

– В чем суть ошибок и помарок, найденных вами в подписях за Андрея Метельского? Какие замеченные вами нарушения могут свидетельствовать о "рисовке" подписей за него и свидетельствуют ли они об этом?

– Это мое особое мнение. Я не претендую на истину, но думаю, что я к ней очень близок. От Метельского было семь книг с подписями. Я проверял всего одну под номером 2. Во-первых, я там нашел человека, которого я знаю лично. Там стоит его подпись, дата, адрес – все правильно. Этому человеку я позвонил вечером и спросил – ставил ли он подпись? Он сказал, что – нет, такую подпись он не ставил. Он ставил подпись за проверку газопровода, за ремонт крыши, а за поддержку кандидата Метельского этот человек подпись не ставил.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/vz8ti1ohwcz0/k7mvhwwvfkak">SoundCloud</a>

Кроме того, я приметил, что неоднократно на разных листах рядом с подписями разных людей даты подписи написаны одним и тем же почерком. Для тех, кто не в курсе порядка заполнения листа с подписями: в этом листе две крайние графы справа имеет право заполнять только избиратель, только он: там ставится дата (это в предпоследней колонке), а в последней колонке ставится подпись этого избирателя. То, что слева от этих двух колонок, может заполнять кто угодно, но при этом там имеются данные паспорта. По идее эти записи должны производиться в присутствии избирателя и с его паспорта, то есть оттуда списывается фамилия, имя, отчество, место проживания, номер паспорта. Я сам занимался сбором подписей, я это все прошел, я это все знаю, поэтому мне было легко определить странности в этих листах. Так вот, эти даты, которые должен ставить сам избиратель, на многих листах проставлены одним и тем же почерком. Я записал на специальном листочке, который мне дали, что графологи должны эти листы проверить. Я указал: лист такой-то, страница такая-то, строка такая-то – это надо проверить. Это было проверено, и мне сказали, что все в порядке.

Третий момент. Когда ты собираешь подписи по подъездам, то есть ходишь по подъездам на улице, то ты не можешь так ровно и аккуратно одним и тем же почерком писать все данные. Такое впечатление, что кто-то сидел в кабинете за письменным столом и переписывал откуда-то с какой-то базы данных все эти данные, включая номера паспортов. Значит, кто-то имеет доступ к базе и ее использует. Кроме того, Гольяново, наш район, довольно большой, он чуть ли не самый большой в Москве. Те, кто представляет себе Гольяново: вот есть около МКАДа улица Красноярская, а почти около стадиона "Локомотив" есть улица Амурская (между ними более 5 километров и часа ходьбы. – Прим. РС). Не может быть, чтобы человек за один день сделал так: сначала взял подпись на Красноярской, потом почему-то он оказался на Амурской и там получил подпись, потом обратно оказался на улице Хабаровской, это рядом с Красноярской – там получил подпись, а потом обратно вернулся в район Амурской и еще одну подпись получил. Это просто нереально! Не знаю, кем надо быть, чтобы перемещаться в течение дня с такой скоростью.

Кто-то имеет доступ к базе и ее использует

​– Эти подписи идут подряд одна за другой в подписном листе?

– Да! Вот я и говорю, что Красноярская, потом Амурская, третья Хабаровская, которая около Красноярской, а потом улица Байкальская, которая около Амурской. То есть он бегал взад-вперед, он прыгал просто из одного края в другой. Разве так кто-то делает?! Что еще там было: по закону внизу подписного листа есть часть, которую имеет право заполнять только сборщик и никто другой. И есть несколько листов, где фамилия сборщика одна и та же, паспортные данные одни и те же, а почерк разный – значит, кто-то вместо кого-то писал.

– Другие проверяющие не нашли подозрительных подписей у Метельского? Вы смотрели одну книгу из семи, кто-то смотрел и остальные шесть?

– Да, в комиссии нас было пять человек. Нет, у остальных таких вопросов не было. Более того, когда я знакомил со своим особым мнением избирательную комиссию на заседании, там присутствовали представители Метельского, они посчитали, что мои доводы надуманные, ничего особенного – подумаешь, человек бегает из угла в угол по Гольяново, собирает подписи. Это их не смутило.

– В вашем округе кому-то было отказано в регистрации на основании "плохих" подписей?

– У нас, к сожалению, не было таких кандидатов, которым кто-то хотел бы отказать. У нас все тихо и гладко: все, кто подавал, все зарегистрированы. У нас, собственно, только три самовыдвиженца – Метельский и еще два человека, а от партий, от коммунистов и от ЛДПР, они проходят без подписей.

– Понимают ли жители района Гольяново, что Метельский на самом деле не самовыдвиженец, а в первую очередь представитель "Единой России" – глава московского отделения партии, заместитель председателя Мосгордумы?

– Тот круг людей, который мне знаком, конечно, все это понимает. Как я могу судить по разговорам в очередях или в транспорте – да, там тоже есть такие люди, которые все прекрасно понимают.

– Что вы думаете по поводу ситуации с отказом регистрировать независимых кандидатов? У них ведь тоже находят ошибки в подписях. Можно ли сравнивать эту ситуацию и ошибки в листах Метельского? Как вы думаете, удастся ли этим независимым кандидатам добиться своей регистрации с помощью уличных акций протеста или надо параллельно судиться, писать жалобы в избирком и так далее?

– Конечно же, надо стараться все делать по закону, но поддержка с улицы, я считаю, тоже нужна. А так, конечно, надо использовать все законные возможности для того, чтобы бороться за свои права. Я считаю, что эта проверка подписей – крайне субъективное дело. Мне кажется, это совершенно неправильная и не нужная операция. Вот у меня мнение по Метельскому такое, а у моих коллег, которые сидели рядом со мной, – иное мнение. Мне кажется, надо регистрировать просто всех, кто подает, и все. А народ уже сам знает, кого выбрать.

– Вы живете в Гольяново. Метельский представляет этот район в Мосгордуме уже много-много лет. Какой-то след от его представительства вы чувствуете? У вас есть свой депутат в Мосгордуме, не просто депутат, а заместитель председателя городского парламента. Ощущается как-то его деятельность на этом посту в самом районе, который он представляет?

– В общем-то, по моему мнению и мнению моих товарищей, – нет. Он появляется в нашем районе только раз в пять лет, накануне выборов, а больше его не видно и не слышно, – говорит член территориальной избирательной комиссии района Гольяново и его житель Сергей Кудряшов.

Радио Свобода написало письмо в штаб кандидата в депутаты Мосгордумы Андрея Метельского с просьбой прокомментировать заявления Сергея Кудряшова, однако к вечеру 23 июля не получило ответа.

Тем временем независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы продолжают бороться за регистрацию, в которой им было отказано на основании "брака" в подписях. Илья Яшин во вторник рассказал, что подал апелляцию на решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации кандидатом. Она составлена на 25 листах и включает в себя личные заявления почти 200 граждан, которые подтверждают, что подписались за Яшина – вопреки тому, что графологи и эксперты МВД признали их подписи недействительными. Для регистрации Яшину нужно доказать действительность 133 из собранных им, но забракованных экспертами подписей.

Во вторник днем Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Юлия Галямина и другие незарегистрированные кандидаты встретились с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой, попросив её ускорить процедуру рассмотрения своих апелляций. В ответ Памфилова посоветовала отправлять копии жалоб в Центризбирком.

Также во вторник муниципальные депутаты Москвы написали и опубликовали открытое письмо "В поддержку честных выборов". 76 депутатов, подписавшихся под письмом, призывают Московскую городскую избирательную комиссию зарегистрировать всех оппозиционных кандидатов в депутаты. "Мы требуем от мэра Москвы Сергея Собянина и московских властей не мешать Мосгоризбиркому беспристрастно рассмотреть законные жалобы кандидатов на отказ в регистрации и принять единственно верное и законное решение об их регистрации с тем, чтобы не обострять социальную обстановку в нашем городе", – говорится в письме. Авторы письма отмечают, что если городские власти "продолжат блокировать политическую конкуренцию", муниципальные депутаты присоединятся к участникам запланированного на 27 июля митинга около мэрии Москвы – предыдущая акция протеста с требованием регистрации независимых кандидатов состоялась 20 июля и собрала более 20 тысяч человек.