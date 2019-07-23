Верховный суд России оставил в силе приговор украинцу Павлу Грибу

Верховный суд России во вторник признал законным приговор 21-летнему украинскому студенту Павлу Грибу. В марте этого года его приговорили к шести годам колонии по обвинению в подстрекательстве к терроризму. Теперь это решение суда вступило в силу. Свою вину Гриб не признаёт.

Ранее украинский студент обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и депутатам Верховной рады с требованием "решить наконец судьбу" всех арестованных и осуждённых российскими властями граждан Украины. Гриб попросил закрыть государственную границу с Россией и Белоруссией.

Павел Гриб пропал на территории Белоруссии 24 августа 2017 года по дороге в Гомель на встречу с девушкой из России, с которой он познакомился в соцсетях. Позднее его нашли в краснодарском следственном изоляторе. Родственники и адвокаты Гриба считают, что он был похищен российскими спецслужбами. Власти России обвинили украинца в подстрекательстве к теракту в городе Сочи россиянки Татьяны Ершовой.