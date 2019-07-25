Главу пресс-службы ГУВД Москвы наказали из-за дела Ивана Голунова

Руководство Главного управления МВД по Москве привлекло к дисциплинарной ответственности начальника своей пресс-службы Юрия Титова. Причиной стали ошибки в освещении в СМИ и интернете дела корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Об этом сообщает РБК.

Титов от комментариев отказался. РБК направил запрос в пресс-центр МВД России.

Полиция задержала Ивана Голунова 6 июня. Его обвинили в распространении наркотиков. После задержания журналиста на сайте московского управление МВД были опубликованы фотографии из нарколаборатории. Титов утверждал, что они были сделаны в квартире Голунова.

После активной общественной кампании в защиту Голунова МВД закрыло дело. Проводивших задержание с нарушениями сотрудников полиции проверяет Следственный комитет, несколько человек уволено.

Журналист и редакция "Медузы" связывали задержание с готовившейся публикацией о связях руководства московского ФСБ с похоронным бизнесом. В опубликованном позднее тексте утверждается, что контроль над многомиллиардным рынком ритуальных услуг в Москве и Подмосковье имеют люди, приближённые к руководителю столичного управления ФСБ Алексею Дорофееву и его помощнику Марату Медоеву.