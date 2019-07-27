Японская частная ракета упала в море после запуска

Японская частная ракета "Момо-4" упала в море после запуска с космодрома на острове Хоккайдо в субботу. Об этом сообщается в твиттере компании Interstellar Technologies.

Суборбитальная ракета, по предварительным данным, сумела достичь высоты 13 километров, после чего у неё незапланированно отключился двигатель из-за сбоя бортового компьютера.

Interstellar Technologies планирует занять рынок суборбитальных исследовательских запусков. Ракета "Момо" имеет небольшую стартовую массу в одну тонну и длину чуть меньше 10 метров и диаметр 50 сантиметров, двигатель работает на жидком кислороде и этиловом спирте. Предполагается, что ракета сможет поднимать 20-килограммовую полезную нагрузку на высоту около 120 километров. В этот раз она несла на себе бумажный самолётик, он после крушения найден не был.

Из четырёх запусков "Момо" три закончились неудачей, напоминает газета "Джапан таймс". В июле 2017 года ракета успешно взлетела со стартовой площадки, но полёт был прерван через 70 секунд. 30 июня 2018 года ракета не смогла улететь от космодрома после попытки запуска.

В мае 2019 года "Момо" успешно взлетела с космодрома и достигла запланированной высоты полёта в 110 километров. Это был первый успешный пуск в истории японской частной космонавтики.

К 2023 году Interstellar Technologies рассчитывают разработать ракету-носитель, способную выводить спутники на орбиту.