Обещания президента и чаяния народа. Грозит ли Украине автократия?

На уходящей неделе бывшего президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко пригласили на допрос в качестве свидетеля в Государственное бюро расследований (ГБР). Порошенко и его соратники уже заявляют о грядущих политических репрессиях. По мнению Петра Порошенко и его окружения, из-за нереальности выполнения многих предвыборных обещаний новой украинской власти не исключено, что одна из стратегий команды нового главы государства Владимира Зеленского будет заключаться в привлечении к уголовной ответственности оппозиционных политиков.

После недавних досрочных парламентских выборов на Украине и триумфальной победы на них партии "Слуга народа" Владимир Зеленский фактически получает всю полноту власти в стране, то есть подконтрольные ему большинство в новой Верховной раде и правительство. Петр Порошенко напоминает, что так уже было в недавней украинской истории, когда, например, президентское кресло занимал Виктор Янукович. В период его правления за решеткой оказались бывший глава МВД, а ныне генпрокурор Украины Юрий Луценко и экс-премьер, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

24 июля Петр Порошенко явился в Государственное бюро расследований на допрос в качестве свидетеля, на день раньше, чем его вызвали, поскольку, как сообщил глава ГБР Роман Труба, политик отправляется в долгосрочный отпуск. "Несмотря на то, что ни я, ни мои представители ни разу не получали ни одного документа (повестки. – РС), я вынужден был перенести международную встречу и явиться сюда для того, чтобы полностью опровергнуть потуги Портнова (Андрей Портнов – экс-заместитель главы Администрации Виктора Януковича. – РС) и его приспешников из Российской Федерации, которые стремятся дискредитировать Украину. У них это точно не получится", – заявил журналистам перед тем, как войти в здание ГБР, Петр Порошенко.

Бывшего президента вызвали на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и отмывании денег при покупке-продаже судостроительного завода "Кузница на Рыбацком" (до 2017-го "Ленинская кузница". – РС). В 1995 году завод приобрел Петр Порошенко, и осенью 2018-го продал его группе "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко. По информации СМИ, сумма сделки составила около 300 миллионов долларов. В мае в ГБР обратился с заявлением юрист Андрей Портнов, бежавший из Украины после Евромайдана в 2014-м и вернувшийся в страну за день до инаугурации шестого президента страны Владимира Зеленского. Портнов утверждает, что Порошенко приобрел завод на полученные "незаконным путем доходы и легализовал его акции в офшорах".

Главный юрист Януковича обещает посадить Порошенко в тюрьму – он за два последних месяца направил десятки своих заявлений в правоохранительные органы. В частности, Портнов обвиняет экс-президента в "госизмене" при введении военного положения на Украине после захвата Россией минувшей осенью кораблей и моряков ВМСУ в Керченском проливе, а также "в легализации незаконных доходов и неуплате налогов при приобретении" украинского телеканала "Прямой".

По словам директора ГБР Романа Трубы, на данный момент его ведомство расследует восемь уголовных производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Другие подробности он сообщить отказался. Лидер "Европейской солидарности" и его окружение тем временем заявляют о начале политических преследований в стране и называют Трубу "инструментом" в руках Портнова и новой украинской власти для расправы над оппозиционерами. На эту тему рассуждает ветеран боевых действий в Донбассе, волонтер Мирослав Гай:

– Представители команды Зеленского в последнее время часто синхронно с Андреем Портовым выступают с идентичными заявлениями, а в некоторых случаях на странице Портнова в Фейсбуке заявления, аналогичные президентским, появляются даже раньше на несколько часов, а иногда и на сутки. Это настораживает. Например, сначала Портнов предложил люстрировать Порошенко и чиновников периода его президентства, а на следующий день Зеленский объявил о подготовке соответствующего законопроекта. Далее: все эти так называемые "уголовные дела", которых на самом деле нет, – попытка оказать давление на Петра Порошенко, в первую очередь, со стороны пророссийских политиков и Портнова.

Как у нас это работает? Портнов пишет заявления на Порошенко, подает их в Государственное бюро расследований, прокуратуру. И система в Украине настроена так, что если любой гражданин напишет заявление о том, что вас ограбил Карлсон или Винни Пух, то наши правоохранительные органы обязаны принять это заявление к рассмотрению и начать проверку, следственные действия. Что, собственно, и происходит. Фактически используя такую технологию, опытный юрист Портнов забрасывает следственные органы заявлениями на Петра Алексеевича, вынуждая их регистрировать и проводить соответственные действия.

– Отомстить Порошенко пытается ведь не только Портнов, но, как утверждают некоторые СМИ, и глава МВД Украины Арсен Аваков, который считает бывшего президента инициатором “дела рюкзаков“, окончательно закрытого осенью 2018 года. Главным фигурантом этого дела был сын министра Александр Аваков, которого подозревали в поставках рюкзаков для полиции по завышенным ценам.

– Мы не видим, чтобы массово выходили на протесты против Порошенко активисты организаций, аффилированных с Арсеном Аваковым, или, например, чтобы МВД оказывало на него более серьезное давление, чем группа маргиналов. Поэтому говорить о каком-то системном давлении не приходится. Хотя все может измениться, – считает Мирослав Гай.

После того, как Петр Порошенко вышел из здания ГБР 24 июля и сел в свой автомобиль, на капот к нему запрыгнул мужчина. Охранникам экс-президента удалось быстро стащить его, завязалась драка, а когда появились полицейские, мужчина скрылся бегством. В полиции Киева возбудили уголовное дело из-за попытки нападения на бывшего президента Украины. Как выяснилось, нападавшим оказался ветеран полка "Азов", россиянин Никита Макеев. Многие бывшие бойцы этого добровольческого полка составляют ядро партии "Национальный корпус". В обнародованном на YouTube видео Макеев пояснил причины своего поступка так:

"Я родом из Санкт-Петербурга. В 2014 году приехал воевать за независимость Украины. Сегодня, купив четыре бронежилета, три из которых мы с товарищами прострелили на полигоне, вот так просто и легко, я хотел один из них передать лично Петру Алексеевичу. Он не простреленный. Я бы хотел, чтобы он надел его на себя или на своего сыночку, который якобы воевал в Краматорске, и испытал его. Но так как его вооруженные титушки меня не пустили, угрожая оружием, мне ничего не оставалось сделать, как совершить то, что я совершил. Я хотел отомстить ему за все те пять лет унижений, которые он с помощью своих подопечных в Администрации президента совершил по отношению к иностранным добровольцам, воевавшим в Донбассе, обещая им гражданство, а вместо этого запустив их по девяти кругам бюрократического ада".

Мирослав Гай комментирует видеообращение Никиты Макеева так:

– Этот россиянин, ветеран батальона "Азов", недавно получил украинское гражданство от президента Зеленского. Это популистский шаг. Сейчас у нас действует закон, согласно которому иностранцы, которые подписывают контракт с Вооруженными силами Украины и служат три года, имеют право получить наше гражданство. Но ряд лиц, прежде всего граждан России, хотели получить гражданство Украины, минуя эту норму. Этот "азовец" действительно обвинял Петра Алексеевича в том, что он якобы виноват в поставке некачественных бронежилетов для армии. Но как раз президент Порошенко не имел отношения к бронежилетам. Насколько мне известно, полку "Азов" бронежилеты поставляло МВД. Поэтому претензии надуманны, и основная задача инициаторов этой акции – создать информационный повод и оказать давление на бывшего президента, который является главным противником Путина и противостоит реваншу пророссийских сил в Украине. Порошенко выступает против тайных переговоров Путина и Зеленского, на которых могут быть сданы национальные интересы нашего государства.

– Вы полагаете, что Зеленский может пойти на выполнение условий Кремля ради установления мира в Донбассе?

– Виктор Медведчук – кум Путина, глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", 17 июля в Страсбурге выступал в Европарламенте, по приглашению спонсируемых Кремлем правых европейских партий, с "Планом урегулирования кризиса на юго-востоке Украины", и объявил там о желании внести в украинскую Конституцию изменения относительно предоставления Донбассу автономии. И это тот нарратив, который продвигает в последние пять лет Путин. И сейчас из канцелярии президента Украины раздаются похожие заявления. Есть угроза, что новые украинские власти могут действовать в интересах Кремля.

– Противники особого статуса для Донбасса уверены, что это путь к навязываемой российскими властями идее федерализации Украины, что в итоге может привести к распаду государства и потере Украиной своей независимости.

– Как бы Кремль ни старался, распада Украины и потери независимости не будет. Россия аннексировала Крым и Азовское море, оккупировала часть Донбасса, а с 24 июля начала блокаду Черного моря. Российские военные перекрыли пять крупных районов в Черном море, а это более четверти его общей площади. Эти районы перекрывают привычные и рекомендуемые международные морские судоходные пути Украине и Грузии. Это серьезно.

Россия наращивает военное присутствие, и не только на море, но и на суше. Еще в 2017-м Россия сформировала у своих западных границ группировку из 250 тысяч военнослужащих, а в минувшем году разместила рядом с Украиной три армейских корпуса. И мы видим, что гораздо больше прошло в новую Раду пророссийских политиков, чем их было в старой. Из их уст звучат заявления о необходимости особого статуса для русского языка, автономии для Донбасса, полной амнистии для сепаратистов, возможности создавать непризнанным республикам свои парламенты, о восстановлении торговых отношений, авиационного сообщения с Российской Федерацией. Это все то, чего хочет Путин.

Мы боимся, что у Путина есть возможность надавить на Зеленского при помощи нескольких составляющих

Мы боимся, что у Путина есть возможность надавить на Зеленского при помощи нескольких составляющих, в том числе экономической и военной. Несмотря на объявленное недавно перемирие на востоке Украины, каждый день поступают сообщения о новых обстрелах и раненых украинских военнослужащих. Отвода российских войск, вывода российской техники из Донбасса мы не видим. Наоборот, мы видим там активное перемещение российских военных, ОБСЕ фиксирует десятки единиц "Градов", танков, самоходных артиллерийских установок, которые находятся вне мест отвода вооружений. Соответственно, один из способов давления на Зеленского – военный. Создание горячей точки, с обстрелами не только украинских военнослужащих, но и мирных населенных пунктов. Кроме того, фактором давления могут быть и находящиеся в российских тюрьмах украинские заложники – и военные моряки, и режиссер Олег Сенцов, и еще десятки украинцев.

А Зеленскому нужно выполнять предвыборные обещания. Сейчас на него ложится вся ответственность. Наобещал он много. А у народа – абсолютно завышенные ожидания. Это и прекращение войны, и возвращение всех наших пленных, и снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. И если все это выполнять, то надо иди на компромиссы (с Россией. – РС). А компромиссы – это угроза сдачи национальных интересов, – убежден Мирослав Гай.

Между тем один из организаторов волонтерского движения "Армия-SOS А", блогер Юрий Касьянов после допроса в ГБР бывшего главы государства написал в Фейсбуке: "Порошенко заявил, что это – "политические преследования". Нет, Петя, нет. В этом деле нет никакой политики. Потому что ты – не политик. Ты – вор, присвоивший в смутные девяностые сладкие куски национального богатства Украины, создававшегося трудом многих поколений. Ты вор, продолжавший усердно красть на посту президента и наживавшийся даже на войне, на оборонных заказах. На крови солдат, защищающих Украину".

Впрочем, Юрий Касьянов, как и многие активисты из патриотического лагеря, также полагает, что новые украинские власти будут раскручивать маховик политических репрессий:

"Обладая всей полнотой власти в стране, слуги народа обязаны будут показать скорый результат. Цены – вниз, зарплаты – вверх, коррупция – стоп. И конец войне. На меньшее никто не согласится, ставки очень высоки, тут либо пан, либо пропал. Это прекрасно понимает Путин, поэтому прекращение войны он ставит в жесткую зависимость от выполнения неприемлемых для Киева условий – фактическое согласие на отторжение Крыма, федерализация, легализация "русского мира", отказ от НАТО и ЕС. Мир на таких условиях приведёт к расколу в украинском обществе и, вероятно, к гражданскому неповиновению, подавлять которое "зелёная власть" будет силой. Начнутся посадки. Пойдут посадки за "экономику" – за экономические преступления, саботаж и коррупцию. Сажать будут, конечно же, в первую очередь неугодных, несогласных, скептически настроенных и критически мыслящих. В какой-то момент репрессии уже не будут давать требуемого эффекта, и телевизор перестанет быть убедительным. И тогда непременно бабахнет", – считает Юрий Касьянов.

Глава комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий 26 июля сообщил журналистам в Москве, что некоторые избранные депутаты Верховной рады от "Слуги народа" вышли на связь с российскими коллегами. Назвать их фамилии Слуцкий отказался, "учитывая непростую ситуацию в Киеве". Российский депутат утверждает, что эти представители партии президента Украины – "форварды в новом парламентском большинстве" по здравому подходу к взаимодействию с Россией и ее парламентом.

В команде нового украинского президента слова Слуцкого не подтверждают. Владимир Зеленский, очевидно, может пойти на определенные компромиссы с Кремлем, но какими могут быть границы этих компромиссов? Какой может быть реакция украинского общества? И почему существует опасность узурпации власти Зеленским? На эти вопросы отвечает Юрий Касьянов:

– Сценарий узурпации власти реален, потому что прежняя украинская власть, наверное, сделала все возможное и невозможное для того, чтобы люди перестали верить в свои силы, перестали бороться за свою независимость. Фактически патриотические добровольческие движения были сведены к нулю. Людям внушали все пять лет, что только санкции, только какая-то международная помощь способны изменить ситуацию. Мы все знаем, что даже какого-то серьезного оружия Украина от своих западных партнеров не получила. Потому что Западу выгодно экономически сотрудничать с Россией, и никто не хочет терять свои деньги. И также на Западе, как и перед Второй мировой, мало кто верит в вероятность глобальной войны. Украинский народ разуверился, хочет мира. Освободительная война была фактически извращена и стала колониальной. И эти пацифистские настроения очень сильны в обществе.

Новая украинская власть, естественно, это настроения олицетворяет. И эта власть заинтересована в том, чтобы добиться мира с Россией. Мира если и не любой ценой, то во всяком случае очень дорогой ценой для Украины. Потому что мир для этой власти будет означать и оправдание ее легитимности. Зеленский шел на выборы под главным лозунгом о мире для Донбасса, и ему теперь необходимо оправдывать ожидания миллионов украинцев. Кремлю, безусловно, гораздо удобнее общаться с авторитарными режимами. Поэтому российские власти будут приветствовать усилия новой власти по возможному закручиванию гаек, установлению моновластия в Украине, автократического режима, и мы видим, что, в принципе, к этому все и идет.

Есть немало примеров, когда демократическим путем к власти приходили автократические режимы

В истории было множество примеров. Можно долго дискутировать, что лучше: автократия, демократия, чистая диктатура или монархия. Есть немало примеров, когда демократическим путем к власти приходили автократические режимы. Поэтому, когда говорят: смотрите, все действия соответствуют демократическим процедурам, партия Зеленского получила подавляющее преимущество в новой Раде и теперь сформирует правительство и все рычаги власти будут у них, – это правда. Но это будет означать не что иное, как узурпацию власти.

К сожалению, в украинской Конституции не заложены механизмы, которые бы препятствовали узурпации власти демократическим путем. И случилось то, что случилось. Но мы – люди, которые не одурманены этой внезапной победой (социологи предполагали, что президентская партия может получить более 40 процентов по партийным спискам, но главной неожиданностью выборов стала победа представителей "Слуги народа" в 131 из 199 мажоритарных округов, в итоге у СН в Верховной раде девятого созыва из 424 мест будет 255. – РС), опасаемся, что, как всякий автократический режим, новый режим в Украине будет склонен к проведению репрессий, подавлению инакомыслия. Тем более, понятно, что в сжатые сроки добиться экономического роста, улучшения жизни людей будет невозможно. Оправдывать получение максимальной власти можно будет только какими-то процессами – разбираться с оппозицией, наказывать коррупционеров. И при этом понятно, что наказывать будут тех коррупционеров, которые пребывают в оппозиции, и будут сквозь пальцы смотреть на своих коррупционеров, как поступает любой автократический режим.

– Мир с Москвой на условиях капитуляции Украины, к чему призывает Кремль, приведет, как вы пишете в Фейсбуке, к гражданскому неповиновению, подавлять которое "зелёная" власть будет силой.

– Мир в нынешней ситуации, когда у России находятся на руках все джокеры и она осуществляет агрессию против Украины, и окончание войны на территории Донбасса, зависят, в первую очередь, от Кремля, потому что мы не ведем активных боевых действий. Безусловно, такой мир возможен только на условиях капитуляции. Эту капитуляцию можно по-разному преподнести, но в любом случае это будет капитуляция. Потому что очевидно, что Кремль потребует от Украины выполнения жестких условий: отказа от вступления в НАТО, Евросоюз, сворачивания программ взаимодействия с Западом, сворачивания процессов демократизации в том числе. В Кремле прекрасно понимают, что если процесс развития демократических институтов будет продолжаться в Украине, то в конце концов это приведет к краху режима Зеленского. Москва также может потребовать усилить интеграцию украинской экономики в российскую, возобновить военно-техническое сотрудничество. Но самый главный вопрос, наверное, это вопрос Крыма.

Думаю, что Путин может сделать широкий жест, сказать: ребята, есть спорный вопрос по Крыму, Украина требует вернуть Крым, давайте, пусть полуостров будет условно общим – украинцы пусть отдыхают в Крыму, ведут свой бизнес. Такое предложение может быть воспринято с воодушевлением определенными слоями населения как в России, так и в Украине. Это мое предположение возможного развития события. То есть, и Путин может сказать, что юридически Крым российский, но мы не против, чтобы Украина развивала его вместе с нами. И таким образом, российская аннексия Крыма будет приглушена. Здесь главное для Путина, чтобы Украина отказалась от своих претензий или просто о них не говорила бы на официальном уровне. И тогда Запад снимает с России экономические санкции, и все забывают об этой проблеме.

​– Какова роль украинских олигархов в управлении Украиной? Мы видим, что миллиардер Ринат Ахметов фактически уходит из украинской политики. Политические силы, которые Ахметов поддерживал, не попали в новую Раду. Теперь влияние на власть будут оказывать Игорь Коломойский и примкнувшие к нему олигархи?

– Украина – олигархическое государство. Когда у олигархов находится большая часть национального богатств, промышленных активов и СМИ, то они и диктуют правила игры. Сейчас мы видим, что "условный Коломойский" (потому что не один он влияет на власть), одна группа олигархов обыграла другую. Также было и во время Майдана. Мы, обычные граждане, боролись за свободу, а олигархи боролись между собой. Понятно, что формально, через влияние в Раде, Ахметов меньше сейчас влияет на политические процессы. С другой стороны, олигархи чаще друг с другом договариваются. И если это будет моновласть, тогда олигархи быстрее договорятся друг с другом за нашей спиной. И парламент превратится в штамповщика нужных законов, никакой демократии там не будет, он будет игрушечным. Такое развитие событий может привести и к революции, и к новому Майдану.

Но возникнет лишь вопрос: кто возглавит народное недовольство, которое будет усиливаться? Пока явного лидера сопротивления не видно. Беда Украины, что на протяжении столетий не было у нее ни лидера, ни такой силы, которая могла бы взять на себя ответственность за страну даже в самые критические моменты истории. Скажем, в Турции в свое время появился Ататюрк, в Финляндии – Карл Маннергейм. А у нас мы не видим ни Авраама Линкольна, ни даже Леха Валенсы, – резюмирует Юрий Касьянов.