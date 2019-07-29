Суды в Москве назначили первые аресты за акции протеста 27 июля

Щербинский районный суд Москвы арестовал на десять суток муниципального депутата и кандидата в Мосгордуму Илью Яшина. Его признали виновным в нарушении порядка организации митинга, сообщает издание Медиазона. Тот же суд арестовал Валерия Родина на 12 суток за участие в акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Ранее Троицкий районный суд оштрафовал на 15 тысяч рублей Ивана Гаращука. Его признали виновным в участии в акции, создавшей помехи функционированию объектов жизнеобеспечения. Гаращуку грозил арест до 15 суток.

Нагатинский суд оштрафовал Матвея Соколовского и его отца на 10 тысяч рублей каждого.

29 июля московские суды начали рассматривать дела задержанных участников митинга. Из некоторых ОВД полиция отпускает задержанных под обязательства о явке.

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным правозащитников, на акции полиция и Росгвардия задержали 1373 человека, более 200 из них провели две ночи в отделениях. Более семидесяти участников протеста получили травмы.