ФБР арестовала 33-летнего системного инженера из Сиэтла Пейдж Томпсон по подозрению в краже данных 106 миллионов пользователей американского банка Capital One, преимущественно, граждан США и Канады. Об этом пишет The Seattle Times со ссылкой на городской офис Федерального прокурора. Топсон подозревают в похищении информации о заявках на кредитные карты за 14 лет.

Среди украденных данных: имена, адреса, номера телефонов, кредитный рейтинг, самостоятельно указанный доход, кредитный рейтинг, баланс счетов и история платежей, около 140 тысяч номеров социального страхования в США и около миллиона — в Канаде, отмечается в сообщении банка.

Арестованная подозреваемая ранее работала в облачной компании, предоставляющей услуги хранения данных подвергшемуся атаке банку, отмечается в сообщении офиса прокурора. Название компании не раскрывается, но в резюме Томпсон указано, что она работала в Amazon.

Программистку подозревают во взломе компьютерных систем и нарушении доверия. Ей грозит до 5 лет тюрьмы и штраф на сумму 250 тысяч долларов. По предварительным данным, она могла не успеть передать или продать полученную ей информацию.