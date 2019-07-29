На "Первом канале" спустя два дня показали сюжет о протестах в Москве

Два дня после массовых протестов в Москве в эфире "Первого канала" появился материал, посвящённый митингам. Сюжет прокомментировал ведущий прогаммы "Время покажет" Анатолий Кузичев.
По его словам, у российских граждан есть "неотъемлемое право [...] выражать свою волю – в том числе, на собраниях и митингах". Также Кузичев заявил, что демонстранты – "нормальные люди, в основном", которые воспользовались этим правом.
При этом ведущий "Первого канала" назвал организаторов митинга "провокаторами", которые позвали людей на "неразрешённое мероприятие, строго в то место, где их точно будут эффектно – на это был расчёт – под камеры винтить". Кузичев также выразил мнение, что инициаторы акций протеста позвали людей для того, чтобы получилась "жёсткая, яркая картинка".
"Это получилось", – считает ведущий. "Логунгом <Свобода! Свобода! Свобода!> заставили [людей] вот это всё исполнять!", – заявил Кузичев.
- О протестах в Москве российские федеральные СМИ в основном не сообщали. Тема появилась в программе "Вести-Москва. Неделя в городе" на телеканале "Россия 24" и в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на канале "Россия 1". В первой программе ведущий заявил, что "акция получилась совсем не мирной" и cделал акцент в том числе на том, что протест освещали около 700 журналистов. Тележурналист Владимир Соловьёв в свою очередь выразил мнение, что перед акцией "был проведён активный рекрутинг всех возможных потенциальных нарушителей порядка, которые приезжали в Москву с единственной задачей – устроить здесь действия для западных картинок, для социальных сетей".
- В субботу в Москве возле здания мэрии прошла акция протеста против недопуска к выборам в депутаты Мосгордумы оппозиционных кандидатов. По разным оценкам, в ней участвовали от трёх с половиной до десяти тысяч человек. Акция была жёстко разогнана сотрудниками правоохранительных органов. По данным портала "ОВД-Инфо", почти полторы тысячи человек были задержаны, среди них – десятки независимых кандидатов. Более семидесяти участников протеста получили травмы.