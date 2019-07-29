На "Первом канале" спустя два дня показали сюжет о протестах в Москве

Два дня после массовых протестов в Москве в эфире "Первого канала" появился материал, посвящённый митингам. Сюжет прокомментировал ведущий прогаммы "Время покажет" Анатолий Кузичев.

По его словам, у российских граждан есть "неотъемлемое право [...] выражать свою волю – в том числе, на собраниях и митингах". Также Кузичев заявил, что демонстранты – "нормальные люди, в основном", которые воспользовались этим правом.

При этом ведущий "Первого канала" назвал организаторов митинга "провокаторами", которые позвали людей на "неразрешённое мероприятие, строго в то место, где их точно будут эффектно – на это был расчёт – под камеры винтить". Кузичев также выразил мнение, что инициаторы акций протеста позвали людей для того, чтобы получилась "жёсткая, яркая картинка".

"Это получилось", – считает ведущий. "Логунгом <Свобода! Свобода! Свобода!> заставили [людей] вот это всё исполнять!", – заявил Кузичев.