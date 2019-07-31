В МЧС заявили об ухудшении ситуации с паводком в Иркутской области

В МЧС по Иркутской области заявили об ухудшении ситуации с паводком в регионе. На данный момент в области подтоплено 25 посёлков, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на региональное ведомство.

В сообщении МЧС говорится, что в конце июля началась вторая волна паводков, в связи с чем к концу месяца в безопасные места были эвакуированы более 500 человек.

Кроме этого, закрыт участок федеральной трассы "Сибирь", соединяющий Иркутскую область с Красноярском. Для водителей, которые не могли проехать из-за наводнения организованы специальные стоянки, сообщили в экстренной службе.

Всего, по данным МЧС, в зоне наводнения находятся почти две тысячи домов с населением в три тысячи человек.