В МЧС заявили об ухудшении ситуации с паводком в Иркутской области

В МЧС по Иркутской области заявили об ухудшении ситуации с паводком в регионе. На данный момент в области подтоплено 25 посёлков, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на региональное ведомство.
В сообщении МЧС говорится, что в конце июля началась вторая волна паводков, в связи с чем к концу месяца в безопасные места были эвакуированы более 500 человек.
Кроме этого, закрыт участок федеральной трассы "Сибирь", соединяющий Иркутскую область с Красноярском. Для водителей, которые не могли проехать из-за наводнения организованы специальные стоянки, сообщили в экстренной службе.
Всего, по данным МЧС, в зоне наводнения находятся почти две тысячи домов с населением в три тысячи человек.
- 25 июня в Иркутскую область пришёл самый мощный летний паводок за всю историю метеонаблюдений в регионе. Из-за стихии, по данным МЧС, погибло 25 человек. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили порядка 100 населённых пунктов, особенно пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы.
- В зоне стихийного бедствия проживало почти 25 тысяч человек, в том числе более 8 тысяч детей. По предварительным оценкам, в результате паводка жилья лишились около 3,5 тысячи семей, а на ликвидацию последствий стихии потребуется 18 млрд рублей.
- 30 июля губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении режима ЧС из-за паводков. Он распространяется на 15 районов края из 17. Гидрологические службы считают, что уровень воды на реке Амур у Хабаровска поднимется до 5,5–6 метров. Пик паводка ожидается в середине августа.
- В Greenpeace связали нынешние паводки и лесные пожары в ряде регионов Сибири с глобальным изменением климата. "Очередной паводок в Иркутской области, теперь на юге, скорее всего связан с аномальной жарой в Красноярском крае, севере Иркутской области и в других районах Восточной и Западной Сибири, где сейчас бушуют лесные пожары. Причиной жаркой погоды является так называемый блокирующий антициклон — огромные массы теплого воздуха, которые “запирают” территорию для проникновения более холодного и влажного воздуха. В результате осадки, которые должны были пролиться дождем в Красноярском крае, выпадают в виде аномальных дождей на периферии этого блокирующего антициклона", — прокомментировал ситуацию руководитель энергетической программы российского отделения Greenpeace Владимир Чупров.