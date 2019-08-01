Жителя Уфы осудили за картинку про "поджоги ФСБ"

Суд в Уфе приговорил местного жителя Айдара Галимзянова к полутора года лишения свободы условно за публикацию в соцсетях картинки с надписью "А ты уже поджог ФСБ в своем городе?" (орфография сохранена). Об этом сообщает "Интерфакс".

По версии следствия, опубликованный Галимзяновом пост содержит призыв к террористической деятельности. Обвиняемый не стал отрицать вину и заявил, что вдохновлялся работами художника-акциониста Павла Павленского.

В конце июля Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к одному году колонии. Его признали виновным в публичных призывах к терроризму из-за твита про взрыв в здании архангельского управления ФСБ.