Жителя Уфы осудили за картинку про "поджоги ФСБ"

Суд в Уфе приговорил местного жителя Айдара Галимзянова к полутора года лишения свободы условно за публикацию в соцсетях картинки с надписью "А ты уже поджог ФСБ в своем городе?" (орфография сохранена). Об этом сообщает "Интерфакс".
По версии следствия, опубликованный Галимзяновом пост содержит призыв к террористической деятельности. Обвиняемый не стал отрицать вину и заявил, что вдохновлялся работами художника-акциониста Павла Павленского.
В конце июля Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к одному году колонии. Его признали виновным в публичных призывах к терроризму из-за твита про взрыв в здании архангельского управления ФСБ.
- Взрыв в здании ФСБ в Архангельске произошел 31 октября 2018 года. По версии следствия, самодельную бомбу взорвал 17-летний учащийся колледжа Михаил Жлобицкий. В социальных сетях он пропагандировал идеи анархизма, а незадолго до теракта назвал мотивом своих действий то, что ФСБ "фабрикует дела и пытает людей". Жлобицкий погиб, еще три человека были ранены.
- После взрыва было возбуждено несколько уголовных и административных дел. Часть из них связаны с публикациями в СМИ и постами в соцсетях, в которых власти усмотрели признаки оправдания террористических преступлений или призывы к ним.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.