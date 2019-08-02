В Тюмени задержаны участники акции #НаПикетЗаСибирь

В Тюмени в пятницу были задержаны активисты, проводившие одиночные пикеты с требованием тушить лесные пожары в Сибири. В телеграм-канале "#НаПикетЗаСибирь" сообщается, что полиция подошла к протестующей Алине Багратионовой и еще четверым местным жителям, которые участвовали в акции протеста.

В пресс-службе региональной полиции корреспонденту "Сибирь.Реалии" заявили, что успели изучить информацию, распространенную местными СМИ о задержании активистов. Однако, по словам представителя МВД, в Тюмени сегодня не было зафиксировано ни одного нарушения общественного порядка, а в городские отделения полиции ни одного человека не доставляли. От других комментариев в ведомстве отказались. Связаться с активистами изданию не удалось.

Очевидцы утверждают, что люди в форме порвали плакаты, посадили активистов в машину полиции и увезли их в неизвестном направлении. Как сообщает "ОВД-Инфо", при задержании сломали телефон Багратионовой. Неизвестно, в какое отделение полиции пикетчиков доставили и что им вменяют.

Площадь пожаров в Сибири, по последним данным, достигла почти трех миллионов гектаров. В тушении участвуют около трех тысяч человек, 390 единиц техники и 28 самолетов и вертолетов. Режим чрезвычайной ситуации действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.