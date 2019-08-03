Военные и оппозиция Судана согласовали "конституционную декларацию"

Военные власти Судана и представители оппозиции согласовали "конституционную декларацию". Она должна обеспечить постепенный переход власти от военных к гражданским представителям. Об этом сообщает агентство AFP.

Документ разъясняет полномочия власти и организацию переходного правительства. Соглашение, в частности, определяет роль службы разведки и Сил быстрого реагирования во время переходного периода. Это было основным предметом разногласий между Военным советом и оппозиционными силами. Служба разведки будет подчиняться правительству и Суверенному совету, а Силы быстрого реагирования будет контролировать глава вооруженных сил, говориться в проекте "конституционной декларации".

Даты вступления соглашения в силу и назначения временного правительства пока неизвестны.

Ранее военные Судана договорились с оппозицией о создании совместного переходного совета, который будет управлять страной до проведения выборов. В совет войдут пять военных и столько же представителей оппозиции. В органе будет заседать еще одно гражданское лицо, согласованное обеими сторонами. Полномочия переходного органа истекают осенью 2022 года, после этого в Судане должны быть организованы выборы.