Те, кто выжил. Эфир в 19.05

Диллетанты – это не опечатка, а проект: фестиваль Geniale Dilletanten в Берлине как начало арт-движения восьмидесятых. “Немецкая осень”: как и почему немецкий панк выходит на общественную сцену после кризиса Rote Armee Fraktion и смерти их лидеров в тюрьме?

Метаморфозы Бликсы Баргельда: от панк-радикала до филармонических выступлений с Национальным оркестром. Кем были музыканты Rammstein в золотые восьмидесятые? Панк-рок по-немецки: прорыв или провинциальность? На чём играли те, кто выжил? Тайнопись и Апокалипсис.

Почему панки Восточной Германии оказались радикальнее западных? Похожи ли неформалы Советского союза на неформалов Восточной Европы? Книга Артемия Троицкого о протестующей молодежи. Люди тусовки: перформеры, режиссеры, модельеры, фотографы. Фотографии, по которым видно: Берлинская стена скоро будет разрушена.

В клубе “Перелетный кабак” говорим с Ильей Ворониным (главный редактор “Mixmag Россия”, журнал о клубной культуре; совладелец издательства “Белое яблоко”), и музыкальным критиком Александром Романовским, историком немецкого панка. В записи музыкант и куратор Стас Шарифуллин. Использован видеоархив Гете-института к выставке “Гениальные диллетанты”.

Ведет программу Елена Фанайлова

“Гениальные диллетанты”: субкультура 1980-х годов в Германии" – передвижная выставка, разработанная Институтом им. Гёте (Мюнхен), которая демонстрируется в музеях и выставочных залах по всему миру.

Видеоверсия программы