Я не знаю, кто крал кабель

Добрый день!

В Генуе взорвали мост Моранди, при частичном обрушении которого в августе прошлого года погибли 43 человека. Величественное зрелище – в отличие от новостей:

На саммит G20 в Осаке Путин приехал со своей кружкой. Он встретился с лидерами США, Великобритании, Франции.

Представители так называемых “ДНР” и “ЛНР” передали Медведчуку четверых пленных.

В Москве в пятницу было не проехать в Шереметьево – затопило дорогу. 40 поездов между Петербургом и Москвой стояли больше часа, потому что кто-то украл кабель.

Топ-менеджера крупнейшего российского автодилера “Рольф” отправили под домашний арест. Сотрудника ФБК Шаведдинова посадили на 9 суток за участие в марше в поддержку Ивана Голунова.

В Тулу со своим самоваром

На саммите двадцати крупнейших экономик мира в японском городе Осаке Путин был замечен с собственной термокружкой, и он даже чокнулся ею с винным бокалом Трампа (из которого тот пил, очевидно колу). Как пояснил Песков, “это связано с тем, что он постоянно пьет чай из этого термоса”.

Встреча Путина с Дональдом Трампом продолжалась 1 час 20 минут, перед началом переговоров Трамп, чтобы отвязаться от журналистов, сказал Путину не вмешиваться в американские выборы. Обсуждались Иран, Украина, Сирия и Венесуэла. До чего договорились, не известно.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Путина прекратить “безответственные и дестабилизирующие действия”, если он хочет добиться нормализации отношений. Ну и еще раз напомнила ему, что Скрипалей (и еще двух случайных британцев) отравили “Новичком” российские грушники Чепига и Мишкин. (Вот тут, кстати, новенькое про их предполагаемого координатора, Дениса Сергеева).

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Путину встретиться в июле в “нормандском формате”, чтобы обсудить положение на востоке Украины. Встречи с Меркель и Эрдоганом предстоят сегодня.

“Голубцы сделаем, кабачки пожарим”

Представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" передали Виктору Медведчуку – главе украинской пророссийской партии "За жизнь" – четырех украинских пленных. Послушайте здесь реакцию матери одного из них и попробуйте не разрыдаться. Ранее президент Украины назвал инициативу Медведчука предвыборной пиар-акцией. По неофициальной информации (укр.), в России и на неподконтрольных Киеву территориях Украины удерживаются почти 600 украинских военнопленных и политических узников.

Госсовет аннексированного Россией Крыма насчитал 2,5 триллиона рублей “упущенной выгоды” за время нахождения региона в составе Украины. У Чехова в “Скрипке Ротшильда” гробовщик тоже учитывал упущенную выгоду, когда кто-нибудь из больных выздоравливал.

Всадник с чашей Грааля несется вскачь

В Москве в пятницу в Шереметьево на машине было не проехать – дорогу затопило по дверные ручки машин. Дождь потому что.

В Петербург из Москвы добраться вовремя тоже было затруднительно: на станции Сходня кто-то, по слухам, украл кабель (официально это называется “хищение технических средств, обеспечивающих движение поездов”). Было остановлено более 40 поездов.

В Приангарье наводнение, затоплено более двух тысяч домов. Погибли по меньшей мере два человека.

Оскорбитель власти и нарушитель правил проведения

Жителя поселка Авнюга в Архангельской области по закону об оскорблении властей оштрафовали на 15 тысяч рублей за возмущенный пост по поводу того, что Путин едет на КамАЗе по Крымскому мосту непристегнутый. Пост был опубликован в мае прошлого года – до того, как закон об оскорблении властей вообще придумали.

В Москве на 9 суток посадили сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова. Его задержали утром на выходе из дома и отвезли в суд, где признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга. Шаведдинов участвовал в марше в поддержку Ивана Голунова 12 июня.

Российские экономические чудеса

Топ-менеджер крупнейшего в стране автодилера “Рольф” Анатолий Кайро отправлен под домашний арест по обвинению в выводе за границу 4 млрд рублей. В суде следователь сказал, что купля-продажа акций не является предпринимательской деятельностью. Читайте интервью основателя “Рольфа” Сергея Петрова (сам он за границей).

Минкомсвязи выступило с идеей обязательной предустановки отечественных приложений на продаваемые в России смартфоны и планшеты. Если эта идея будет реализована, россияне могут остаться с единственной опцией смартфона – Huawei с системой “Аврора”. Есть мнение, что вместо конкурентного рынка приложений обнаружится “стагнирующее гетто отечественного программного обеспечения”, а вместо “Яндекса” получится “сетевая Роснефть”.

Издание Baza выяснило, что организацией супердорогих командировок чиновников Минпроторга занималась компания, принадлежащая матери и сестре замминистра. На этом они заработали 363 млн рублей.

Правительство ограничило закупки ряда медицинских изделий иностранного производства (потому что надо покупать отечественное) – ну и до кучи запретило россиянам держать дома кобр и крокодилов. Волков тоже нельзя.

Ссылки для чтения

История. Исполнилось сто лет Версальскому договору – 28 июня 1919 года, в годовщину убийства Франца Фердинанда в Сараеве, карта “освобожденного мира” установилась, только чтобы разрушиться меньше чем через 20 лет. Здесь хороший разговор об этом с военным историком из Дублина Робертом Гервартом. И чуть более близкая история, “закон о трех колосках”: Татьяна Коломейцева рассказывает, как ее мать осудили на 10 лет за горсть проса и почему она родила дочь в Норлаге.

Литература. Здесь Игорь Белов решает первостепенной значимости вопрос – бывала ли Анна Андреевна Ахматова в Польше (очень интересно, но как ни отвечай, связи с польской культурой имеются). Или вот рассказ о жизни писателя с чеховской фамилией барон Тизенгаузен, Дмитрий Орестович – он автор единственной книги, сборника “Антисоветские рассказы”, расстрелян в 1937-м.

Народная культура. Захватывающий рассказ о главной блатной песне “Мурка” – с гипотезами о ее возникновении, разными вариантами не только текста, но и сюжета. Или вот отрывок из новой книги Артемия Троицкого “Субкультура” – о митьках, гопниках и ранних националистах 90-х.

Особенности отечественной науки. Малоизвестное интервью с бывшим директором Института ядерной энергетики АН Белорусской ССР Василием Нестеренко – о первых днях после аварии в Чернобыле (разговор записала Светлана Алексиевич, когда работала над “Чернобыльской молитвой”). Или вот новейшее: российский генетик Денис Ребриков готов создать ребенка с искусственно отредактированными генами, которые будут передаваться из поколения в поколение, – Сергей Добрынин выясняет, блефует Ребриков или Россия – такой же научный “Дикий Запад”, как и Китай.

Искренне Ваши,

Семь Сорок