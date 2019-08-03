Даниил Конов – седьмой подозреваемый в беспорядках 27 июля

В Москве сотрудники Следственного комитета задержали седьмого участника акций протеста, прошедших 27 июля. Даниилу Конову предъявлено подозрение в причастности в массовых беспорядках 27 июля. Адвокат Светлана Сидорова отправилась в Следственный комитет на Новокузнецкой улице, где находится Конов. Об этом рассказал "Медузе" руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Утром 3 августа к Даниилу Конову домой пришли сотрудники полиции, чтобы провести обыск. Немногим ранее к нему приходил участковый инспектор.
Ранее обвинения в массовых беспорядках были предъявлены шести задержанным. Московские суды отправили их в СИЗО.
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