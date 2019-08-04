Муниципальный депутат района Измайлово в Москве Антон Медведев рассказал о поступивших в его адрес угрозах. По словам депутата, его пытаются запугать уже в третий раз. Ранее в этом же районе после расследования нецелевого расходования на благоустройство в сотни миллионов рублей угрожали его коллеге.

Кровавого цвета краска на стене и полу, плюшевый медведь с оторванной головой, записка с текстом "подумай" – такое послание обнаружил в своём подъезде утром 29 июля муниципальный депутат московского района Измайлово Антон Медведев. Политик однозначно трактует это как угрозу в свой адрес: например, медведь, скорее всего, отсылка к фамилии. По словам депутата, это не первая попытка его запугать.

– В апреле была ситуация, – вспоминает Антон Медведев, – порядка трёх-четырёх дней каждое утро я находил что-то на своей машине или на машине жены: или мусор, или рыбу, или банановую кожуру. Не придавал этому значения, но когда на четвертый день высыпали куриные сердца, я заявил об этом в полицию. К сожалению, никого не нашли.

Неизвестные также подбрасывали депутату разделанную рыбу. После новых угроз Антон Медведев повторно обратился в правоохранительные органы. Следственная группа изъяла медведя в качестве вещественного доказательства, сняла отпечатки пальцев в подъезде.

Депутат связывает угрозы со своей профессиональной деятельностью. Напоминает, что это произошло в предвыборный период: Медведев баллотируется в Московскую городскую думу от партии ЛДПР. Потенциальных поводов ему угрожать несколько:

– Мы ведём сейчас работу по благоустройству. У нас практически на все поставленные горки, малые архитектурные формы отсутствуют сертификаты, а речь идет примерно о 60 миллионах рублей. Нашли явно завышенные позиции: например, на госзакупках стояли качели "Диван дачный" за 59 тысяч. У нас управляющая компания – РЭУ-21, мы с ней вели очень большую активную работу. После Нового года они практически всем 45 домам сделали перерасчет за тепло. Я житель одного из домов, и мне лично пришел перерасчет порядка 10 тысяч рублей. Это было громкое дело, и оно до сих пор не закончилось. Мы писали уже и в прокуратуру, и в ОБЭП. В соседнем доме вообще нашли, что договор на управление подписал несовершеннолетний ребенок, то есть явно поддельная подпись. Через Государственную думу был отправлен запрос начальнику московской полиции, и сейчас это тоже находится на расследовании. То есть мы активно с ними боремся, чтобы привести их в соответствие. Помимо этого боремся с торговыми точками, которые торгуют алкоголем в ночное время, с аптеками, которые препараты без рецептов выдают. Это обычная депутатская деятельность внутри района.

– На ваш взгляд, почему угрозы поступили именно сейчас? С чем вы это связываете?

– Не могу точно сказать. Может быть, предвыборный период, мы тоже активно работаем. В мае – июне не было никаких угроз.

– Появились ли опасения за свою жизнь? Желание нанять охрану, поставить камеры видеонаблюдения?

– Камеры видеонаблюдения мы поставили: и дома у себя я поставил, и в предвыборном штабе, который является приемной ЛДПР, чтобы не было всяких провокаций. А за жизнь... нет, не боюсь. Потому что тогда можно вообще ничем не заниматься и бояться всего. Ничего такого сверхъестественного я не сделал, чтобы жизни и здоровью моему что-то угрожало.

– Рассчитываете ли вы, что следственные действия в итоге приведут к тому, что преступники будут найдены?

– Да, очень надеюсь. Потому что также активно принимаю в них участие. И я уверен, что если дело будет квалифицировано как угроза, то оно будет передано в Следственный комитет, и Следственный комитет серьезно будет искать, я думаю, использует все возможные инструменты, которые есть у них. Москва, 2019 год, везде камеры, мышь не проскочит. Я думаю, что, скорее всего, найдут.

Ранее об угрозах в свой адрес сообщала коллега Медведева по районному совету депутатов Надежда Загордан.

Она также занималась контролем расходования средств на благоустройство района, оценив превышение сметы на проведённые работы в 250 миллионов рублей. В июне прошлого года неизвестные облили её автомобиль краской, разбили боковое стекло и залили салон жидкостью. Экспертиза позже установила, что это была серная кислота. В сентябре неизвестные подбросили к дверям квартир Надежды Загордан и её родителей свиные головы с приколотыми ножами записками. На них были написаны номера квартир. Установить личности злоумышленников до сих пор не удалось.

– В течение трех месяцев происходили отписки ОВД в Следственный комитет, а из Следственного комитета обратно в ОВД, – вспоминает Надежда Загордан. – И все это так бы и продолжалось, если бы не подкинутые свиные головы с воткнутыми ножами и шумиха, которую подняли СМИ и депутаты Мосгордумы, совет депутатов Измайлова. Только после этого на следующий день Следственный комитет возбудил уголовное дело по ущербу имуществу в особо крупном размере, а свиные головы просто присовокупили. Я не очень понимаю, какое отношение они имеют к испорченному имуществу.

– То есть угрозой в ваш адрес правоохранительные органы это не посчитали?

– Не посчитали. Так как этим занимается Следственный комитет, соответственно, это определенный индикатор того, что они связали это с депутатской деятельностью. То есть если бы они не посчитали это следствием депутатской деятельности, то дело было бы возвращено на расследование в полицию. Кроме экспертизы, которая показала, что это серная кислота, каких-то особых результатов нет. Мы пытаемся со Следственным комитетом взаимодействовать, они идут на контакт в данном вопросе.

– То, что произошло с Антоном Медведевым и с вами, на ваш взгляд, взаимосвязанные события?

– Я не могу сказать, взаимосвязанные или нет, но то, что данный способ показать, что депутатам Москвы и активистам нужно остановиться, в Москве стал практически нормой, – это факт. Потому что свиные головы, бараньи головы в последние два года подкидывают достаточно часто. И я думаю, что безнаказанность этого действия как раз и ведёт к его распространению. С другой стороны, я могу сказать, что, скорее всего, при таких действиях и не в отношении депутатов система вела бы себя так же, то есть были бы отписки о том, что не видят ничего криминального в таких действиях. И действительно, это является пороком системы, потому что ОВД сейчас превратилось фактически в принтер по отпискам.

Случаи давления на оппозиционных муниципальных депутатов в Москве участились в 2018 году. Депутату района Печатники Виталию Третьюхину 11 сентября разбили заднее стекло автомобиля и тоже подложили свиную голову. В районе Куркино на подземной парковке собственного дома 26 февраля трое неизвестных избили депутата Илью Светикова. В ночь на 9 января 2019 года избили депутата Ломоносовского района Кирилла Чиркина. Все пострадавшие связывали нападения со своей депутатской деятельностью.