США создадут коалицию для патрулирования Ормузского пролива

США создадут международную коалицию для охраны и сопровождения танкеров в Ормузском проливе. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео телеканалу WFTV 9.

По его словам, целью патрулирования станет сохранение торговых путей в регионе открытыми. Помпео подчеркнул, что США не хотят войны с Ираном. "Мы просто хотим, чтобы они прекратили террористическую деятельность по всему миру", — заявил госсекретарь.

Вашингтон ранее заявлял о необходимости коалиции и о том, что США ведут переговоры о сотрудничестве в этом направлении с рядом стран.

Напряжённость в отношениях между Тегераном и Вашингтоном возросла после отказа Ирана выполнять часть обязательств по ядерной сделке. Тегеран пошёл на это после того, как США в одностороннем порядке вышли из соглашения, обвинив иранские власти в разработке ядерного оружия. Вслед за этим Вашингтон возобновил действие некоторых санкций против Ирана.

После этого обострилась ситуация у берегов Ирана. США и Саудовская Аравия обвинили Тегеран в атаках на танкеры в Оманском и Персидском заливах.

В июле Тегеран был обвинён в попытке захвата британского нефтяного танкера в Персидском заливе, шедшего в сопровождении фрегата Montrose, и в захвате саудовского танкера. В Иране все обвинения отрицают.

19 июля иранские военные задержали в Ормузском проливе танкер Великобритании. Власти Ирана заявили, что задержали судно из-за нарушения им международного морского права.