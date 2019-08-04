Студенты "Вышки" с 5 августа организуют пикеты в поддержку Жукова

Студенты и выпускники Высшей школы экономики 5 августа начнут ежедневные одиночные пикеты у здания МВД по Москве на Петровке, 38 в поддержку 21-летнего студента вуза Егора Жукова. Он был арестован на днях по делу о так называемых массовых беспорядках 27 июля, в день проведения массовой мирной акции в Москве. Об этом сообщил изданию МБХ-медиа Роман Киселёв, выпускник ВШЭ, один из координаторов движения за освобождение Егора Жукова.
Пикеты планируется проводить с 12 до 22:00, они, по словам Киселева, станут началом широкой кампании по адвокации, направленной на привлечение внимания к делу Егора Жукова.
Учитывая крайне суровый подход исполнительной власти к реализации свободы собраний, пикеты — это единственный надёжный способ не быть задержанным и донести своё сообщение, сказал Киселёв.
Ежедневные одиночные пикеты у здания МВД на Петровке проводились в июне в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, которого тогда задержали по делу о хранении наркотиков.
Официально не известно, за какие именно действия Жуков стал обвиняемым, в материалах дела упоминалось лишь, что студент «делал жесты направо» и таким образом якобы управлял толпой. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявлял в эфире "Эха", что студенту предъявили обвинение за то, что он пытался увести людей подальше от проезжей части, то есть не "организовывал беспорядки", а, наоборот, обеспечивал порядок.
- Обвинения о массовых беспорядках на акции 27 июля были предъявлены девятерым ее участникам — Алексею Миняйло, Кириллу Жукову, Ивану Подкопаеву, Самариддину Раджабову, Егору Жукову, Евгению Коваленко, Сергею Абаничеву, Владиславу Барабанову и Даниилу Конону. Всех их, кроме троих последних, уже арестовали.
- Студенты и преподаватели ВШЭ в последние дни проявили редкую для российских вузов солидарность со своим товарищем, попавшим в полицию. Так, выпускники и сотрудников Высшей школы экономики подписали коллективное открытое письмо в поддержку арестованного студента Егора Жукова. Письмо адресовано руководителям Высшей школы экономики, профессорско-преподавательскому составу и членам учёного совета. В первые часы после появления этого письма два дня назад в интернете, под ним стояло более одной тысячи подписей.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.