Студенты "Вышки" с 5 августа организуют пикеты в поддержку Жукова

Студенты и выпускники Высшей школы экономики 5 августа начнут ежедневные одиночные пикеты у здания МВД по Москве на Петровке, 38 в поддержку 21-летнего студента вуза Егора Жукова. Он был арестован на днях по делу о так называемых массовых беспорядках 27 июля, в день проведения массовой мирной акции в Москве. Об этом сообщил изданию МБХ-медиа Роман Киселёв, выпускник ВШЭ, один из координаторов движения за освобождение Егора Жукова.



Пикеты планируется проводить с 12 до 22:00, они, по словам Киселева, станут началом широкой кампании по адвокации, направленной на привлечение внимания к делу Егора Жукова.





Учитывая крайне суровый подход исполнительной власти к реализации свободы собраний, пикеты — это единственный надёжный способ не быть задержанным и донести своё сообщение, сказал Киселёв.

Ежедневные одиночные пикеты у здания МВД на Петровке проводились в июне в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, которого тогда задержали по делу о хранении наркотиков.



Официально не известно, за какие именно действия Жуков стал обвиняемым, в материалах дела упоминалось лишь, что студент «делал жесты направо» и таким образом якобы управлял толпой. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявлял в эфире "Эха", что студенту предъявили обвинение за то, что он пытался увести людей подальше от проезжей части, то есть не "организовывал беспорядки", а, наоборот, обеспечивал порядок.