Интернет закончился. Почему на акциях протеста не было связи

Во время акций протеста за допуск незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму были явные проблемы с мобильным интернетом: в некоторых точках сети не было совсем, где-то связь была очень плохого качества. Незадолго до акции 27 июля появилась информация о том, что ФСБ потребовало у операторов заблокировать мобильный интернет в центре города на весь день. IT-эксперты утверждают, что сотовые операторы действительно блокировали интернет, насколько это возможно. Но дальше может быть хуже.

Отключение мобильного интернета во время протестов – классический прием контроля за информацией в развивающихся странах. Например, во время "арабской весны" связь не работала в Тунисе и Египте. Аналогичная ситуация была в Астане и Алма-Ате во время президентских выборов. Теперь этот прием начали использовать и российские власти: во время двух последних акций 27 июля и 3 августа пользователи жаловались на проблемы со связью. С такими же проблемами столкнулись журналисты, которые вели трансляции. Кроме того, в сети появилась информация о том, что заведения в центре также выключили интернет по требованию полицейских.

Исполнительный директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев мониторил состояние мобильного интернета на акции 3 августа. Он зафиксировал, что в Москве была отключена мобильная передача данных у двух из четырех операторов. Эксперт уверен, что произошло отключение сервиса по приказу государственных органов.

– Есть несколько способов это отследить, – объясняет Михаил Климарев. – Прежде всего, конечно, заявления пользователей – у многих пропал доступ в интернет. Второй этап – зафиксировать, что базовые станции в центре Москвы были переключены в режим только GSM, то есть только для передачи голоса. И третий способ – просто посмотреть интернет-трафик, который проходил по некоторым автономным системам, и попробовать понять, был ли там спад. Все три пункта свидетельствуют об отключении. Кроме того, мне сегодня поступило сообщение, что в Вымпелком поступало письмо [с требованием заблокировать интернет]. Они, конечно, официально не подтвердят это, потому что в законе о связи сказано, что они обязаны держать все в тайне. Но неофициально у них есть список базовых станций, есть тикеты (внутренний запрос на выполнение технических работ специалистами компании – ​прим.РС) из их информационной системы о том, что базовые станции были отключены примерно в 13:15 и включены обратно в 19:33. Всего было переключено в режим GSM несколько сотен секторов базовых станций, – говорит Михаил Климарев.

Несмотря на проблемы с интернетом, активисты публиковали фотографии и видео с протестных акций. Как объясняет Михаил Климарев, это связано с тем, что некоторые сети все же работали, и отключить абсолютно все достаточно сложно. Например, у Теле2 вообще нет сети GSM в Москве, поэтому у них связь работала, но плохо.

Сами операторы объясняют медленную работу мобильного интернета перегрузкой оборудования.

Врут либо в МДВ, либо операторы связи.

"К сожалению, иногда присутствие большого стечения людей на ограниченном пространстве приводит к перегрузке существующих сетей 4G, которые имеют свой лимит по числу абонентов в одной соте и размеру канала передачи данных", – ответили Радио Свобода в пресс-службе Мегафон. Точно такой же ответ, слово в слово, получила ранее "Новая газета". Компания не ответила, связывались ли с ними сотрудники ФСБ по поводу отключения связи. Билайн, МТС, Теле2 не ответили на запрос Радио Свобода.

Михаил Климарев считает, что при том количестве участников, которое заявляет МВД, перегрузка вряд ли могла произойти.

– Тогда кто-то из двоих врет. Если было очень много людей, тогда нас обманывает МВД, которое заявило, что там было порядка 3,5 тысяч протестующих. Такое количество человек сети совершенно спокойно выдерживают. Например, тогда же проходил "Шашлык Live". Заявлялось, что там было 90 тысяч (на самом деле, Мэрия заявила о 305 тысячах участников, что на 100 тысяч больше, чем у трехдневного фестиваля "Нашествие" - прим. РС), и у них сети не падали. То есть врут либо в МДВ, либо операторы связи, – говорит Михаил Климарев.

Просто звонят ФСБэшники и просят выключить

По словам владельца прокси-сервиса TgVPN Владислава Здольникова, на качество мобильной связи во время последних акций влияет два фактора. Во-первых, спрос превысил предложение, то есть устройств и трафика в сетях LТЕ стало столько, что базовые станции не в состоянии нормально переварить нагрузку. Во-вторых, спецслужбы стали просить операторов выключить связь. В телеграм-канале "IT уголовные дела СОРМ россиюшка" перед акцией 27 июля был опубликован тикет из внутренней системы Билайн, где указано, что ФСБ просили отключить 3G и 4G в районе Тверской, 13 с 14.00 до 23.00.

– Раньше такого никогда не было, это происходит впервые, – говорит Владислав Здольников. – Очевидно, что всем операторам поступают какие-то одинаковые просьбы: выключите связь в определенном месте в конкретное время. Из тикетов Билайна мы видим, что это происходит абсолютно неофициально, то есть просто звонят ФСБэшники и просят выключить. Мы видим, что каждый оператор выполняет эти просьбы по-разному. Где-то некоторые операторы выключают, например, только LТЕ и 3G, голосовую связь GSM обычно оставляют. Какие-то операторы совсем ничего не выключают. Последняя акция 3 августа была очень протяженная по маршруту, это почти все Бульварное кольцо. Но мы знаем, что несмотря на просьбу ФСБ к Билайну выключить 3G и LТЕ-связь по всему Бульварному кольцу, оператор сделал это только в нескольких конкретных местах, то есть интернет на всем Бульварном кольце не отключался.

По словам Владислава Здольникова, другие операторы тоже выполняют эти требование не очень охотно и не полностью. Во-первых, они все-таки обязаны оказывать услуги своим абонентам. Во-вторых, есть огромное количество всяких устройств, банкоматов, терминалов оплаты, терминалов эквайринга, которые работают через сотовую сеть. И эти достаточно важные вещи тоже в данном случае выключаются, потому что не работает ни LТЕ, ни 3G. Тем не менее, у власти есть рычаги давления на сотовых операторов, поэтому в будущем ситуация может усугубиться.

ФСБ заставит выключить связь целиком на очередной акции

– Далеко не у всех операторов целиком реализован, например, план мероприятий СОРМ (Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий - прим. РС), и это можно использовать как средство шантажа. ФСБ достаточно снисходительно относится к небольшим нарушениям в реализации плана мероприятий СОРМ, но они могут перестать лояльно к этому относиться и потребовать полного выполнения. Опять же грядет "пакет Яровой", техническая реализация которого будет вот-вот готова, и требование выполнения этого "пакета Яровой" зависит как раз от ФСБ. Никакой оператор не хочет нарваться на обязательство срочной установки такого оборудования, учитывая то, что оно стоит буквально миллиарды рублей. Никто не хочет получить какие-то внеплановые проверки и так далее. Естественно, рычаги давления есть, и происходит некий диалог, в рамках которого они о чем-то пытаются договориться. Но я думаю, что настанет момент, когда ФСБ заставит выключить связь целиком на очередной акции.

В таком случае передавать какую-либо информацию с протестных акций будет практически невозможно. Это может повлиять и на работу журналистов, которые регулярно ведут трансляции, и на возможность оперативно сообщить о задержании в правозащитные организации.

По словам Владислава Здольникова, в условиях масштабных протестов не сработают даже мессенджеры, которые работают без интернет-связи.

– Есть такой "Файер-чат" – это некая байка, которая в основном тиражируется СМИ во время протестов во всем мире. Он базируется на так называемых межсетях, которые самоорганизуются на устройствах пользователей. То есть устройства пользователей как бы договариваются друг с другом, и этот чат работает на базе импровизированной сети. На самом деле, если разобраться в технологиях и банальной физике, станет понятно, что это совсем не работает на массовых акциях. Это пробовали использовать в 2014 году в Москве. Огромное количество устройств работает на одной и той же частоте, при этом они, в отличие от клиентов сотовой сети, никак не согласованы друг с другом, в эфире полнейшая каша, и устройства просто не могут работать друг с другом, – говорит Владислав Здольников.

В ноябре этого года вступит в силу закон о "суверенном интернете", который, по мнению Михаила Климарева, значительно упростит процедуру отключения интернета на протестных акциях. Сейчас спецслужбам приходится договариваться с сотовыми операторами. При "суверенном интернете" связь можно будет выключить "по щелчку пальцев". А пока что "Общество защиты интернета" вместе с правозащитной организацией "Агора" готовят коллективный иск в Роскомнадзор по поводу отключения интернета в центре Москвы.