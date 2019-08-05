Прославленный российский теннисист Евгений Кафельников – удивительный пример того, как могут меняться люди. Еще в январе 2014 года он считал, что вышедшие на Майдан украинцы "отрабатывают американские деньги" и называл Владимира Путина "красавцем" за то, что он признал в крымских "зелёных человечках" российских военных. Сейчас Кафельников, который в январе 2019 года был включён в Международный зал теннисной славы – один из самых ярких критиков российских властей. Он ходит на протестные митинги, не стесняясь в выражениях оценивает положение дел в России в своем Твиттере и категорически отказывается считать себя представителем "оппозиции" – по его мнению, это слово больше подходит силовикам и коррупционерам, которые противопоставили себя обычным россиянам.

Побывал Кафельников и на двух последних протестных акциях в Москве, закончившихся массовыми задержаниями и уголовным делом о "массовых беспорядках". В числе прочего его возмутил отказ избирательной комиссии регистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, за которую он отдал свою подпись как житель одного из районов, входящих в 43 избирательный округ российской столицы.

В интервью Радио Свобода Евгений Кафельников рассказывает, почему он поддерживает участников московских акций протеста, нужно ли согласовывать эти акции с властями, могут ли полицейские перейти на сторону демонстрантов, и почему главной проблемой России являются "временщики во власти".

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– Как вы сходили в субботу на прогулку по бульварам, какие у вас впечатления?

– Как и планировал. Начал практически от метро "Кропоткинская", я просто недалеко живу, примерно в 500 метрах от метро. Я дошел спокойно до метро и пошел прогуливаться по бульварам. Народу было, ну, для субботнего, скажем так, простого выходного дня довольно-таки достаточно. Был и стар, и млад, все прогуливались.

– До куда вам удалось дойти?

– Беспрепятственно я дошел до ТАССа. Там, чтобы дальше пойти по бульварам до Пушкинской площади, стоял первый кордон, и никого в сторону Пушкинской не пускали. Пришлось свернуть направо, пойти по Леонтьевскому бульвару тоже в сторону Тверской. Там с каждым разом я сталкивался с определенного рода полицейскими кордонами, которые ни под каким предлогом не хотели пускать на Тверскую.

– Задержания, избиения в этот раз вы смотрели уже потом, в интернете?

– Да, задержаний и избиений не видел. Не знаю, может быть, я не по тем улицам шел, наверное, такие [задержания] все-таки где-то были, я видел по некоторым роликам, которые в интернете появились к вечеру. В центре интернет просто не работал. Видимо, силовики просто глушили всю связь. Моя прогулка длилась два часа и я ни разу не мог воспользоваться интернетом, не мог войти, посмотреть, что кто выкладывал, не мог зайти ни в Твиттер, ни в Фейсбук, ничего такого практически невозможно было сделать.

– Вас узнают на улицах люди, которые участвуют в этом протесте, сотрудники полиции?

– Те, кто прогуливался... я сделал три фотографии, причем один из них был молодой парень, и двое мужчин были уже в возрасте, старше меня. Они меня узнали: "Евгений, можно с вами сфотографироваться". Я говорю: "Конечно", – сказал им, и без отказа сфотографировался, да.

– Какое в целом у вас впечатление от этих двух суббот? Протест потихонечку сдувается? Или вы думаете, что он еще разгорится с новой силой к сентябрю, может быть, когда люди вернутся из отпусков?

– Мое личное ощущение, что всё-таки это набирает определенного рода силу. Мне внутреннее ощущение подсказывает, что всё будет нарастать, нарастать, нарастать. Я был за неделю до этого, когда было много очень народу, 27-го числа, в прошлую субботу, когда мне удалось побывать все-таки на Тверской, прямо, на Пушкинской, рядом, в общей массе, когда я видео выкладывал. И сейчас, когда у меня не было такой возможности, я просто прогуливался, было ощущение, что, на самом деле, у людей уже такая стадия начинается, когда точка невозврата давным-давно пройдена. У меня такие личные ощущения.

– Вы опубликовали у себя в Твиттере опрос по поводу формата следующей акции 10 августа, варианта пока три: митинг на проспекте Сахарова, шествие плюс митинг на Сахарова и опять несанкционированная акция. Лидирует пока в опросе последний вариант. Вы за какой из них проголосовали и почему?

– Я, на самом деле, сделал ретвит. Илья Азар сделал твит, а я его просто ретвитнул. Я выбрал второй вариант – шествие плюс митинг там же (днем в понедельник, уже после этого разговора стало известно, что не допущенные до выборов в Мосгордуму кандидаты и их сторонники согласились на предложение московских властей собраться 10 августа на согласованный митинг на проспекте Сахарова. Один из кандидатов, Любовь Соболь, написала в Фейсбуке, что перед митингом его участники хотят пройти шествием по центру Москвы. О согласовании такого шествия мэрией пока ничего не известно, – прим. РС)

– Вам кажется, что формат несанкционированных протестов, которые к тому же ведут к избиениям и к уголовным делам, себя не оправдывает?

– Нет. Я вообще не хочу вот соглашаться с пониманием того, что это какая-то несанкционированная акция. Кто нас, кто простых граждан может ограничить в прогулках по родному городу? Только беспредельщики. Ну, а что, люди спокойно ходят по бульварам, кто им может запретить? Они ничего не жгут, ни шины, ничего, не разбивают стекла витрин, не крушат рестораны, все же абсолютно цивильно. Да, может быть, скандируют там какие-то свои лозунги, "Допускай!". Это же не призыв к жесткому насилию над своими гражданами, над сотрудниками Росгвардии. Хотя их просто было такое количество, что на одного гуляющего было минимум три сотрудника. Прогуливаешься как будто по концлагерю. Я беседовал с ними, я просто им говорю: "Ну, какие там акции?" Они, как упертые, по методичке говорят: "Вот, будет митинг". Я говорю: "Где вы видите митинг? Где вы видите протестующих граждан?" У меня тоже такое впечатление сложилось, что это все какие-то сотрудники с каких-то периферий, которые реально не понимают, что происходит вообще в стране, нагнали их специально, чтобы таким образом свой порядок охранять.

– Вы еще сделали ретвит твита Маргариты Симоньян о том, что революция случается только тогда, когда силовики переходят на сторону протестующих. Возможно ли такое в России, на ваш взгляд?

– Я больше чем уверен, что нормальных, порядочных силовиков, которые готовы со своим народом таким образом поступать, их просто нету. Ну, вы знаете, да, кто руководит этим... (речь идёт о Сергее Кусюке, бывшем заместителе командира отряда "Беркут", который участвовал в разгоне студентов на Майдане в Киеве, а как минимум с 2017 года занимает высокую должность в российской полиции, – прим. РС)

– Да, я писал про него большую статью в 2017 году, когда вот первый раз всплыло его имя после Майдана.

– Я, честно говоря, сам не знал до позавчерашнего дня. Я крайне недоволен. Я бы всё понял, вот да, если бы этим занимался наш соотечественник, какой-нибудь там порядочный полковник, либо генерал, а тут просто, извините, наняли наёмника, дали ему российское гражданство, – я не знаю, дали или нет, наверняка дали, да, – чтобы он вот таким беспределом против россиян занимался. Я его не считаю соотечественником, он вообще родился в Винницкой области, украинец, понимаете. Свои люди, украинцы, его бы просто линчевали на месте, если он туда вернется. А мы его приютили. Я этим моментом очень недоволен.

– А вы вообще следили за событиями на Майдане? Вы говорили в интервью, что для вас точкой изменения ваших взглядов стал март 2014 года. Майдан начался чуть раньше. Вы следили за Майданом еще до того, как произошли события в Крыму?

– Я реально не понимал многих вещей. Мне мои украинские друзья объясняли что-то, но я просто был аполитичен и не вникал в суть дела. Я с ними ругался, говорил: "Ну, да, как вы можете..." Они говорят: "Ты здесь ничего не понимаешь, лучше не влезай". Естественно, я там со многими контакт потерял, да, но вот после определенного момента мы вновь вернулись к нашим добрым старым отношениям, и я им говорил, что "да, я в какой-то степени был неправ, я вас понимаю".

– Вернемся в Россию. Евгений, в чем, на ваш взгляд, важность этих выборов в Мосгордуму? Вот, например, знаете ли вы, кто сейчас депутат от вашего района?

– Не имею ни малейшего представления. Тот кандидат, за которого я ставил свою подпись, это Люба Соболь. Просто издеваются над человеком. Издеваются в первую очередь не только над ней, но и надо мной. Тот выбор, который у меня был, меня просто его лишили. Я с этим радикально не согласен, с такой постановкой вопроса. Естественно, я буду свою позицию отстаивать. Я не хочу жить уже в таком "нацистском" в кавычках государстве, когда тебе просто говорят, что ты сегодня можешь дышать, а завтра ты дышать уже не сможешь. Я не хочу, чтобы так было со мной и с моими соотечественниками, которые тоже имеют полное право на определенный выбор, свой.

– Вы один из немногих известных спортсменов такого уровня, открыто декларирующих несогласие с властью, свои оппозиционные взгляды. Как вы думаете, почему таких людей мало? Может быть, вы знаете, что на самом деле думают остальные? Почему молчат?

– Мне очень не нравится термин, когда меня называют оппозиционером. Я не оппозиционер. Вот убейте меня, я не понимаю этого. Оппозиционеры – это те, которые идут на такие шаги, разгоняют своих мирных сограждан. А почему нас мало... я не знаю даже, почему нас мало. Ну, наверное, потому что я все свое состояние заработал своим трудом. Я ни у кого не украл, никого не ограбил, то есть я понимаю, как тяжело достаются средства на существование. Я просто вижу, как у других все происходит, и меня этот тоже вариант как-то вводит в определенную дискомфортную ситуацию.

– Вы видели видео с сотрудниками Росгвардии и болельщиками "Спартака" в Ростове-на-Дону? Это и то, что происходило в Москве в субботу и в прошлую субботу, это явления одного порядка? Откуда вот у полиции такая жестокость?

– Я видел видео. Но я видел видео и другие, когда (смеется) просто очень духовитые ребята с Северного Кавказа, понимаете, независимо от того, сколько бы против них ни стояло Росгвардейцев, просто с ними борзо разговаривают, и Росгвардейцы тут же немножко охлаждаются. Вот эти видео я тоже видел. Я уверен, что российский человек, он духовитый тоже парень, просто пока что еще нет прецедента для такой ситуации. Но если такая ситуация вдруг появится, то Росгвардейцы могут очень сильно удивиться, что кто-то им начнет точно так же с очень гордой грудью высказывать какие-то определенные вещи.

Я уверен, что российский человек, он духовитый тоже парень

– Такое ощущение, что после Манежки (разгона беспорядков футбольных болельщиков в 2002 и 2010 году, – прим. РС) эта поляна была довольно сильно зачищена, и сейчас с этого фланга властям, по-моему, ничего особенно не угрожает.

– Ну, есть такие ощущения. Я еще раз говорю, что рано или поздно может все в один прекрасный момент измениться. Пока что россияне очень мирно хотят изъявлять свою волю и желание, очень мирно. А кто-то очень пытается каким-то образом расшатать всё это, чтобы была определенная искра. Рано или поздно, если так будут поступать, эта искра зажжется.

– Вы видели коллективное письмо от сотрудников правоохранительных органов, которое показали по НТВ, якобы в ответ пост блогера про то, что "мы будем искать вас и ваших детей". На ваш взгляд, это похоже на реальный обмен мнениями реальных людей или, как многие считают, на провокацию?

– Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Но мне кажется, то, что показывали все центральные средства массовой информации, что одного из протестующих они поймали с газовым баллончиком, с ножом - мне кажется, это постановка наших центральных телевизионных каналов. Я не верю в это, в то, что кто-то целенаправленно приходил на эти все прогулки, имея в рюкзаке вот такого рода арсенал. Это всё, мне кажется, провокация.

– Эффективна ли, на ваш взгляд, такая пропаганда?

– Ну, для каких-то людей, которые не обладают своей точкой зрения, своим умом, конечно, для них это все эффективно, да. Слава богу, что есть и нормальные люди, с нормальным восприятием данной ситуации, с нормальным мышлением, и они всё это прекрасно понимают. Я тоже до определенного момента времени был уверен, я верил в это, в то, что нам вдалбливает в мозги Первый канал, "Россия-1", "Россия-24", НТВ.

– А в 2012 году, когда были протесты на Болотной, тоже верили?

– Я реально не заморачивался в то время, скажу вам честно. Может быть, из-за того, что я в то время был за границей, я был в Соединенных Штатах, и я как-то не следил за этим. Если бы я был, может, в то время в Москве... Но я в 2012 году не следил за тем, что происходило.

– Спрошу у вас как у человека, который действительно часто ездит за границу. Есть ли, на ваш взгляд, какие-то препятствия, которые мешают России стать демократической, цивилизованной страной?

В политику идут ради того, чтобы каким-то образом обогатиться

– Есть, конечно! В первую очередь, мне кажется, это коррупционная составляющая. Потому что все понимают, что те, кто приходит к власти, это определенного рода временщики. Вот за это короткое время каждый из них хочет обогатиться. То есть все в политику идут ради того, чтобы каким-то образом обогатиться. Мне кажется, нужно этот стереотип нужно в корне как-то менять.

– В российском спорте сильна коррупция?

– Затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Смотря, что вы имеете в виду. Вся ситуация с допингом?

– Например, да. Вы верите в обвинения, которые выдвинуты против российских спортсменов?

– Скажем так: теоретически я вполне допускаю это. Безусловно, теоретически я допускаю. Ну, не может быть так, чтобы у всего мирового сообщества были такие значимые претензии к нам. Наверное, в чём-то мы виноваты.

– Скучаете ли вы по былым временам? Или даже так: есть ли времена, по которым вы скучаете?

– (Смеется) Я понимаю, что машины времени нет, не существует, и что вернуться в 90-е годы, в мои звёздные времена – невозможно. Конечно, ностальгия меня бьёт, особенно когда возвращаюсь... Вот, например, в этом году я вновь был в Париже, на Ролан Гарросе, неделю, и конечно, когда выходишь, как зритель, на трибуну смотреть, как играет тот же самый Надаль, Федерер, Джокович, есть такое желание - выйти на корт с 15 тысячами зрителей и вновь показать свое мастерство. Но потом все-таки реальность бьёт обратно, да, и ты понимаешь, что всё, то время не вернуть, всё давным-давно проехали.

Ролан Гаррос,1996 год, победа Евгения Кафельникова в полуфинале над тогдашней первой ракеткой мира, американцем Питом Сампрасом. В финале турнира Кафельников победил немца Михаэля Штиха:

– Ельцин любил теннис, Путин вроде бы любит хоккей. Есть разница между тем, как они это показывают, и между тем, как это помогло или не помогло развитию этих видов спорта в России, на ваш взгляд?

– Нет, у каждого есть свои страсти и свои какие-то, ну, привилегии. У Бориса Николаевича... у него не только теннис был, но и большой футбол в своё время. У Владимира Владимировича это боевые искусства, которые практически 24 часа в сутки транслируются на федеральном канале "Матч-ТВ", ну, и его любимая командная игра - хоккей. Ну, что сделать? Придёт новый президент, у него будет новое хобби – парусные гонки, придется всем лодки покупать.

– Придёт новый президент – в 2024 году, когда кончится срок Путина, или раньше?

– Хороший вопрос... Я не Гарри Гуддини, чтобы (смеется) как-то прогнозировать вообще будущее, будет ли это 2024 год, 2034-ый или 2019-ый.

– Откуда вы черпаете новости? Активнее всего вы в Твиттере. Читаете Твиттер или какие-то еще сайты? Телевизор смотрите?

– Нет, телевизор – нет. От телевизора стараюсь себя изолировать, потому что невозможно смотреть. Первый канал невозможно смотреть, "Россия-1" невозможно смотреть, НТВ. Практически ничего невозможно смотреть в нашей стране. У меня есть, конечно, кабельное телевидение, где есть и "Дойче Велле", и "Франс-24", и Би-би-си, иногда я их включаю. Но в основном, да, я очень активно пользуюсь Твиттером, оттуда вс. информацию получаю.

– Многие, конечно, ваш Твиттер читают. Но вот для тех, например, наших слушателей, которые, может быть, не так близко знакомы с ним, можете сказать несколько слов для участников московских протестов, чего бы вы им пожелали дальше? Ситуация сейчас непростая, действительно, людей сажают и на длительные сроки, по уголовным делам, и видно, что всё это еще, в общем, далеко от завершения.

– Это реально далеко от завершения, да. И мне бы хотелось, чтобы они так же отстаивали свою точку зрения, от неё ни в коем случае не отступали. Потому что, безусловно, вся правда будет за ними. И их стремление, их желание обязательно вознаградится, я в этом уверен.