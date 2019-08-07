"Признак отсталости". Разгон ЛГБТ-прайда в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге подводят итоги ЛГБТ-прайда, жестко разогнанного полицией и Росгвардией 3 августа на Дворцовой площади. 12 участников акции были задержаны, троих из них госпитализировали, – об этом Радио Свобода рассказала адвокат Ксения Михайлова.

Даниила Максименко несколько раз ударили дубинкой, у него пошла кровь от наручников в районе запястья, Александра Будко увезли с травмой ноги, также пострадала другая активистка, Мария Кожеватова. Остальным задержанным распылили в автозаке перцовый баллончик, сообщили правозащитники. Они уже подали заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении полицейских, расценив их действия как превышение должностных полномочий.

Всего в акции участвовали около 50 человек. После того как администрация города отказалась согласовать им шествие, а суд признал это решение законным, ЛГБТ-активисты провели пикеты. По данным Интерфакса, задержания начались, когда они "попытались организовать колонну и пройти в сторону Невского проспекта".

​Ранее организаторы акции подавали заявку на проведение в Петербурге ЛГБТ-прайда, однако им четырежды отказали в её согласовании. Тогда было принято решение провести серию одиночных пикетов, которые и были разогнаны полицией. Многие активисты, вышедшие на акцию в первый раз, говорят, что одной из причин стало недавнее жестокое убийство ЛГБТ-активистки из Санкт-Петербурга Елены Григорьевой.

​О том, что происходило на Дворцовой площади, Радио Свобода рассказал житель Санкт-Петербурга Александр Будко, который вышел на акцию со своим партнером Леонидом Жариковым:

Общий уровень нарастающей гомофобии рано или поздно затрагивает любого

– Мы переехали в Санкт-Петербург несколько лет назад, но на ЛГБТ-прайд вышли в первый раз. На самом деле, этот прайд активисты проводят регулярно, каждый год в начале августа, и это был десятый, юбилейный прайд. Общий уровень нарастающей гомофобии в стране рано или поздно затрагивает любого человека, и мы посчитали для себя необходимым выйти, заявить о проблемах, которые существуют у ЛГБТ-людей. Безусловно, большое влияние на нас оказала недавняя трагедия, которая произошла в Санкт-Петербурге, когда убили ЛГБТ-активистку Елену Григорьеву.

Я понимал, что ничего не нарушаю, находясь в одиночном пикете, но меня все равно задержали

Когда мы приехали на Дворцовую площадь, там уже стояли активисты с плакатами, кто-то ходил с радужными флагами ЛГБТ, кто-то с российскими флагами. Мы приехали, по сути, как раз к моменту задержания. Сначала мы не встали в пикеты, мы увидели задержания и пытались понять, почему людей задерживают. Мы видели, что сотрудники полиции не предъявляли никаких обоснованных претензий, требований, не озвучивали, что конкретно нарушают собравшиеся. Тогда мы решили поочередно встать в одиночные пикеты, когда никаких других активистов не было рядом, никто не стоял с плакатами. Сначала встал Леонид, у него на плечи был наброшен радужный флаг, он стоял с плакатом, и его задержали. Я находился рядом и не смог услышать от сотрудников полиции, за что конкретно его задержали, никаких законных требований ему не было озвучено. Следом встал я, даже без флага, просто с плакатом. Я хотел поддержать, с одной стороны, своего молодого человека, с другой стороны, я понимал, что я ничего не нарушаю, потому что нахожусь в одиночном пикете и по логике вещей меня не должны задержать.

Тем не менее, задержание произошло. Сначала подошел один сотрудник полиции, попросил предъявить документы, не предъявив никаких законных требований, не объяснив причину, почему он просит предъявить документы. Следом за ним подскочили люди в бронежилетах и шлемах и схватили меня, стал волочить по земле, сбили по пути девушку, которая там стояла в толпе.

–​ Почему разогнали ваши пикеты? Это как-то связано с московскими протестами?

Дискриминация ЛГБТ – это признак отсталости и тоталитаризма

– На самом деле я не считаю, что действия полиции как-то связаны с московскими акциями. Конечно же нет. Сам прайд проходит в Санкт-Петербурге уже десятый раз, акция была анонсирована организаторами задолго до анонса протестных акций в Москве, поэтому здесь точно никакой связи нет. Действия сотрудников полиции, как мне видится, это просто некая закономерность. Все последние годы от силовых структур и от наших законодателей исходит гомофобия, и она только усиливается. Поэтому прямой связи я не вижу. Я бы сказал, что, скорее, связь есть, возможно, с нашими действиями. У меня на плакате было написано: "Вчера запретили геев, сегодня запрещают вас, завтра запретят ваших детей. Дискриминация ЛГБТ – это признак отсталости и тоталитаризма".

– Что вы хотели донести до общества?

Сейчас права собираться лишен фактически каждый человек

– Я хотел сказать, что когда общество позволяет нашим властям, силовым структурам нарушать права тех или иных граждан – представителей ЛГБТ, пенсионеров, инвалидов, дальнобойщиков – рано или поздно эти нарушения прав могут коснуться любого человека. Долгие годы у нас в стране общество очень одобрительно относилось к гомофобии, и сейчас приветственно относится к тому же закону о запрете гей-пропаганды. Этот закон сначала проверили на Петербурге, и здесь это не встретило никакого противодействия общества, наоборот, закон был принят обществом на ура, и затем он был принят на общегосударственном уровне. То есть определенной социальной группе – ЛГБТ – было отказано в праве собираться, устраивать свои прайды, митинги, заявлять о своих проблемах. И к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что сейчас этого права лишен фактически каждый человек, – говорит Александр Будко.

Его партнер, который также участвовал в одиночных пикетах на Дворцовой площади, Леонид Жариков рассказал, что встал в одиночный пикет с радужным флагом и с плакатом "Геем быть больно":

В автобусе начало жечь глаза – сотрудники правоохранительных органов распылили там баллончик с газом

– Ко мне сзади подошли люди, по-моему, это была Росгвардия, не могу точно сказать, в общем, люди в форме. Схватили меня за руки и поволокли к машине. Причем я споткнулся, мне просто продрали колено, оставили на руках синяки. В общем, затолкали меня в машину, потом один из тех, кто заталкивал, сел мне на ногу и начал пихать меня свой ногой, утрамбовывая в машину. После чего меня привели в автобус, где задерживались все активисты, затолкали в этот же автобус. Я обратил внимание, что в автобусе сразу начало жечь глаза, трудно было дышать. Оказалось, что за пару минут до моего появления сотрудники правоохранительных органов распылили там баллончик с газом.

– Кто-то пострадал из-за распыления этого баллончика, вообще кто-то в больницу обращался?

Одной девушке было настолько плохо, что она не могла дышать

– Абсолютно все это на себе почувствовали, у всех жгло глаза, люди чихали, было трудно дышать. Особенно было плохо двум активисткам, одной девушке было настолько было плохо, что она не могла дышать, и ее увезли на скорой. Второй девушке скорая промыла глаза, дала прополоскать рот водой, это, конечно, не совсем помогло, но симптомы сняло. После чего скорые уехали. Нас завели в этот автобус, наверное, в 19:02, продержали в автобусе напротив отделения полиции часа три, видимо, чтобы не составлять протоколы, и где-то в девять часов завели в отделение полиции, буквально через дорогу, и начали составлять протоколы.

Адвокат Ксения Михайлова рассказала Радио Свобода, что защита задержанных уже пожаловалась на неправомерные действия полиции:

– Изначально было задержано 12 человек, из них одного очень жестоко задерживали, он был доставлен в больницу, и из больницы обратно в отдел его уже не привозили. В ходе пребывания людей в автобусе там что-то произошло, они решили, что распылили перцовый баллончик, но в любом случае у задержанных было затруднение дыхания, и в этой связи еще одну женщину отправили в больницу, насколько мне известно, обратно в отдел полиции ее тоже не возвращали, протокол на нее не составлялся. В отношении остальных девяти человек составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 20.2 КОАП РФ, то есть за участие в несогласованном мероприятии, нарушение порядка его проведения. В отношении еще одного человека составлен протокол по 19.3 – за неисполнение законных требований сотрудников полиции, воспрепятствование осуществления ими законной деятельности. Это то, что мы имеем на данный момент. Еще когда люди были задержаны в автобусе, нами было подано заявление о превышении сотрудниками полиции полномочий, это преступление по статье 286 Уголовного кодекса, – рассказала адвокат из Санкт-Петербурга Ксения Михайлова.

ЛГБТ-активистка Елена Григорьева была жестоко убита 23 июля. По этому делу арестован некий Андрей Волнянко, который уже признал свою вину. Однако соратники Григорьевой уверены, что следствие идет по неверному пути, так как Григорьевой не раз угрожали, в том числе создатели сайта "Пила против ЛГБТ". Центр по противодействию экстремизму полиции Москвы не смог найти его создателей, сославшись на то, что сайт был заблокирован Роскомнадзором. Официальный ответ ведомства на запрос правозащитников и активистов был ранее опубликован движением ЛГБТ-активистов "Солидарность". В ответе говорится, что вся информация о возможной противоправной деятельности "Пилы" "удалена", поскольку её сайт заблокирован, и поэтому провести проверку "не представляется возможным".

Движение "Пила против ЛГБТ" предлагало нападать на ЛГБТ-активистов и получать за это гонорары. Проверить это движение на причастность к преступлениям по статьям об экстремизме правозащитники попросили после убийства в Петербурге активистки Елены Григорьевой, в адрес которой на сайте "Пилы" были размещены угрозы.