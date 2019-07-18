В Архангельске пенсионерку оштрафовали за комментарий в соцсети

Суд в Архангельске оштрафовал на 30 тысяч рублей пенсионерку Елену Макарову по закону о "неуважении к власти". Поводом для этого стал её комментарий о полиции и судьях в паблике "Поморье не помойка!" в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщил в своём телеграм-канале руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

В протоколе полиции указано, что пенсионерка оставила комментарий подобного содержания: "Неужели в городе нет ни одного порядочного полицейского или судьи? Это что, репрессии 37-го года? Что заставляет людей превращаться в подонков?". Комментарий был опубликован Макаровой после митинга 7 апреля против строительства мусорной свалки в Шиесе.

Ранее суд в Архангельске прекратил административное дело против местного жителя Александра Пушкина и отменил назначенный ему ранее судом низшей инстанции штраф 30 тысяч рублей по статье о неуважении к органам власти. Местный житель оставил комментарий про суды над участниками акций протеста против мусорного полигона на станции Шиес.