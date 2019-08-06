Великобритания призвала пересмотреть возвращение России в ПАСЕ

Британская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы призвала пересмотреть возвращение в организацию России из-за массовых задержаний демонстрантов на акциях протеста в Москве. Текст заявления опубликовал постоянный представитель Великобритании в ПАСЕ Кристофер Ивон.

В заявлении, в частности, отмечается, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ассамблеи. Великобритания также обвинила российские власти в нарушении Конвенции о правах человека. Британская делегация выразила надежду, что ПАСЕ рассмотрит решение о возвращении России к работе в организации на сессии в сентябре.

На днях обращение в Совет Европы в связи с нарушением избирательных прав россиян на этапе регистрации кандидатов на предстоящих выборах направили представители Гражданского форума ЕС – Россия.

Протесты в Москве продолжаются с середины июля. Тогда стало известно об отказе десяткам независимых кандидатов в регистрации на выборы в Московскую городскую думу. Согласованный митинг за допуск кандидатов на проспекте Сахарова в центре города собрал 20 июля, по разным оценкам, от 12 до 25 тысяч человек. После несогласованной акции в центре Москвы 27 июля было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, по нему арестованы 9 человек, ещё один объявлен в розыск. 3 августа в Москве прошла ещё одна акция, разогнанная властями.

Россия не принимала участие в работе ассамблеи с 2015 года. Из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины Россию лишили права голоса и участия в работе органов ассамблеи. С 2017 года из-за этой ситуации Россия перестала платить взносы в бюджет Совета Европы и пригрозила выходом из организации.

25 июня ПАСЕ большинством голосов приняла поправки к регламенту и резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться к работе в ассамблее. После этого делегации Украины и Грузии оспорили полномочия российской делегации. Российские депутаты предупредили, что Россия выйдет из ПАСЕ, если ассамблея сохранит хоть какие-то ограничения, введённые ранее.

В начале июля стало известно, что Россия выплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год в размере 33 миллионов евро