Фонды, связанные с "Единой Россией" и "Общероссийским народным фронтом", потратили около 800 миллионов рублей на кандидатов в Московскую городскую думу. Партия власти официально не выдвигала кандидатов на выборы, но профинансировала их избирательные кампании. Такие выводы содержатся в материале телеканала "Дождь".

В 2019 году "Единая Россия" не стала участвовать в выборах в городской парламент Москвы. Источники "Ведомостей", РБК и "Медузы" связывали это с низким рейтингом партии. Тем не менее источники изданий сообщали, что часть кандидатов поддержаны городскими властями, а движение "Голос" отметило публикации в поддержку кандидатов со стороны изданий, контролируемых московской мэрией.

Изучив отчётность кандидатов на сайте Мосгоризбиркома, "Дождь" обратил внимание на крупные трансферы в адрес ряда кандидатов со стороны фондов, близких к проектам "Единой России" или пропутинского "Общероссийского народного фронта". Часть из них зарегистрированы по адресу штаб-квартиры "Единой России" в Москве.

Так, одним из спонсоров Натальи Починок, которая выдвигается в 14-м округе, стал "Фонд народных проектов", который выделил ей 17,5 миллиона рублей. Этот же фонд был спонсором избирательной кампании Владимира Путина в 2018 году, организация зарегистрирована в доме, где расположен штаб "Единой России".

Ещё один спонсор, связанный с партией власти, – это "Фонд поддержки будущих поколений", утверждает издание. Он выделил 16,5 миллиона рублей журналисту ВГТРК Андрею Медведеву, 26 миллионов – олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Марии Киселевой, 25,8 миллиона – муниципальному депутату района Тушино Светлане Воловец и 26,2 миллиона – ректору Московского государственного университета пищевых производств Михаилу Балыхину.

В списке получателей денег от таких фондов "Дождь" упоминает проректора Высшей школы экономики Валерию Касамару, кандидатов в депутаты Ольгу Шарапову, Антона Молева и Людмилу Гусеву. Ещё один крупный спонсор – проект "Общероссийского народного фронта", фонд "За права заемщиков" выделил, например, 17 миллионов рублей актеру Андрею Соколову, снятому с выборов из-за большого брака в подписях.

Как были потрачены эти деньги, телеканал не сообщает. В отчёте, сделанном по заказу фонда "Либеральная миссия", отмечается, что самовыдвиженцы, поддержанные властью, зачастую могли подделывать подписи избирателей и пока не проводили реальные кампании по их сбору, отмечает "Дождь".