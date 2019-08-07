"ВКонтакте" заблокировала группу движения "Стоп ГОК"

Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала страницу сообщества челябинского движения "Стоп ГОК", которое борется против строительства Томинского горно-обогатительного комбината. При переходе на страницу группы появляется сообщение о том, что доступ к ней ограничен из-за "подозрительных сборов на благотворительные нужды".

Как сообщил "МБХ медиа" активист Василий Московец, речь идёт о сборе средств на проведение экспертизы проекта постройки комбината. Участник "Стоп ГОК" утверждает, что попытки заблокировать сообществе предпринимались уже давно и делались с целью ограничить деятельность движения.

Челябинское экологическое движение "СТОП ГОК" борется против строительства Томинского горно-обогатительного комбината и разработки Томинского медного месторождения. Работы, по мнению активистов, нанесут непоправимый ущерб экосистеме области.

В марте 2019 года на лидера движения Василия Московца было возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к хулиганству группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, активисты "СТОП ГОК" хотели создать отряд из сотни человек, которые должны были запугивать рабочих и мешать полиции и охранникам проехать на территорию комбината. Защита Московца считает обвинение выдуманным. По словам адвокатов, "дело возбудили тогда, когда он заявил о своём намерении участвовать в выборах мэра Челябинска".