В Бишкеке милиция разогнала сторонников Атамбаева гранатами

В Бишкеке милиция разогнала митинг сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. Трансляцию с места событий вёл телеканал "Апрель".

По информации СМИ, участники митинга кидали камни в журналистов. Сотрудники правоохранительных органов вытеснили протестующих с центральной площади и ближайшей к ней улиц. Ранее Атамбаев объявил бессрочный митинг в Бишкеке.

8 августа милиция задержала бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш неподалёку от Бишкека. Задержание прошло после штурма его дома спецназом. Атамбаев сдался после переговоров. Выезды из села блокированы его сторонниками, они пытались не выпустить машину с ним, – передаёт агентство 24. Корреспондент Азаттыка сообщал, что собравшиеся закидывали сотрудников милиции камнями.

Атамбаев вызван свидетелем по уголовному делу о незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета в 2013 году. Перед этим он был лишён неприкосновенности, против него возбудили уголовное дело о коррупции. 8 августа на внеочередном заседании парламента действующий президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев получил статус обвиняемого в совершении тяжкого преступления.