Лечение кровью, дискриминация голых и жизнь на Луне

1. Американские медики обнаружили, что протеины, полученные из плазмы молодой крови, способны замедлять или даже полностью останавливать развитие болезни Альцгеймера. Наконец-то стало понятно, зачем вампиры пьют кровь: они живут сотни лет, а, как известно, в возрасте после 65 риск заболеть Альцгеймером удваивается каждые 5 прожитых лет.

2. В Калифорнии приняли закон, который обязывает всех продавцов наборов для генной инженерии размещать на них предупреждение о том, что данный набор не рекомендуется использовать на себе. Закон принят из-за деятельности биохакера Джозайи Зэйнера, продающего всем желающим наборы для генной инженерии «сделай сам». В 2017 Зэйнер провёл редактирование собственной ДНК. В мае этого года против него открыли расследование по подозрению в занятиях медициной без соответствующего лицензии.

3. Кстати, о лицензиях. В Шведском городе Экильстуна решили ввести профессиональные лицензии для попрошаек. К счастью, нищим не нужно сдавать никаких экзаменов на владение основами попрошайничества — чтобы получить разрешение сидеть на тротуаре с протянутой рукой, достаточно предъявить паспорт, заполнить анкету и заплатить лицензионный сбор в 250 шведских крон (примерно 23 евро). Лицензия действует три месяца. А тех, кто занимается попрошайничеством, не имея на то официального разрешения, ждёт штраф в 4000 крон.

4. Космический корабль LightSail 2, созданный на собранные в интернете средства, стал вторым после японского IKAROS космическим аппаратом, использующим для своего движения исключительно «солнечный парус» (то есть энергию отраженных фотонов) - и первым, сумевшим изменить с помощью «солнечного паруса» свою орбиту.

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5. Власти Барселоны разрешили женщинам купаться топлесс во всех бассейнах и водоёмах города, после того, как активистская группа Mugrons Lliures («освобожденные соски» по-каталански) пожаловалась в городской антидискриминационный комитет на то, что некоторые общественные купальни дискриминируют посетительниц по признаку голой груди. Комитет рассмотрел жалобу и признал, что дискриминация действительно имеет место, а внутренние правила городских бассейнов на этот счёт никак не регулируются городским законодательством. Теперь городской совет исправил данный недосмотр.

6. На луне, возможно, есть жизнь. И появилась она там совсем недавно, в этом году. Частный израильский космический корабль "Берешит", который в апреле пытался сесть на Луну, но потерпел крушение, оказывается, вёз с собой несколько тысяч тихоходок — крошечных созданий, умеющих выживать в самых суровых условиях (мы писали о них подробно здесь). Тихоходки могут выживать в вакууме и при экстремально низких и высоких температурах, при которых не способны выжить ни одни другие формы жизни. Поэтому учёные считают, что они, вероятно, пережили катастрофу космического аппарата и сейчас находятся в состоянии спячки. А может быть, и нет. Чтобы выйти из спячки, тихоходкам нужна вода для регидрации. Раньше считалось, что вода на Луне существует только в виде льда на её полюсах, но недавно учёные обнаружил на поверхности Луны жидкую воду. Так что, возможно, тихоходки уже начали потихоньку заселять единственный естественный спутник Земли.



7. Наглые чайки, крадущие еду со столов — бич любого портового города. Британские учёные наконец-то открыли способ бороться с этой проблемой. Если вы заметили, что чайка нацелилась на ваш сэндвич, надо просто пристально и неотрывно на неё пялиться. По данным учёным в данной ситуации две трети чаек предпочитают оставить вас в покое и найти себе другую жертву, а оставшаяся треть начинает действовать значительно медленнее, что даёт вам время схватить сэндвич и убежать.

8. Всем известно, что лягушки любят стоячую воду, и поэтому обитают в основном в прудах, а не в реках. Но теперь ученые выяснили, что гигантские лягушки-голиафы, живущие только в Камеруне и Экваториальной Гвинее, не собираются ждать милостей от природы и сами строят для себя запруды в реках и ручьях, используя для этого камни, вес которых достигает 2 килограмм.



9. Продолжение саги о борьбе с соломинками (предыдущие её выпуски здесь и здесь). "Макдональдс" признал, что бумажные соломинки, которыми компания заменила пластиковые в целях защиты природы и избавления планеты от мусора, на самом деле ещё менее экологичны, так как не пригодны для вторичной переработки. Бумагу, конечно, можно перерабатывать, но после того, как оказалось, что первые бумажные соломинки, которые компания использовала в своих ресторанах, быстро размокают и разваливаются, соломинки стали делать из плотной и толстой бумаги, которая не поддаётся переработке стандартными методами. Поэтому если старые пластиковые соломинки в ресторанах "Макдональдс" отсортировывали и отправляли на производство пластика, то новые приходится сжигать вместе с обычным мусором, повышая уровень парниковых газов в атмосфере. "Макдональдс" заявляет, что работает над решением этой проблемы.

10. Гонконгская оппозиция, которая уже не первую неделю, несмотря на жестокость полиции, проводит стотысячные акции протеста, придумала новую систему знаков для координации своих действий. Знаки показывают задним рядам, что в данный момент необходимо передним: каски, маски, плёнка для защиты кожи от перцового газа и т. д. и т. п.