Суд арестовал члена партии "Яблоко" по делу о беспорядках 27 июля

Басманный суд Москвы в понедельник арестовал на два месяца до 11 октября члена партии "Яблоко" Валерия Костенка. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках на акции 27 июля. Об этом сообщает "МБХ медиа".

По словам представителя Следственного комитета, Костенок дал показания, сознался в преступлении и раскаялся. Ранее на сайте "Яблока" сообщалось, что эта информация не соответствует действительности. Согласно протоколам допроса обвиняемого, он взял из мусорного бака две пластиковые бутылки и бросил их в росгвардейцев. Следователи настаивали на заключении под стражу, утверждая, что Костенок может скрыться. Прокуратура и адвокат обвиняемого просили о домашнем аресте.

В воскресенье днём к Костенку пришли с обыском, а затем доставили в Следственный комитет. Он был оставлен на ночь в изоляторе временного содержания. Костенок стал четырнадцатым обвиняемым в деле о "массовых беспорядках", которое в московских СМИ стали называть "московским делом". Правозащитники и юристы обращают внимание на то, что никаких "беспорядков" в Москве не было, не говоря уже о "массовых".