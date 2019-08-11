Следственный комитет предъявил обвинение в участии в так называемых массовых беспорядках 20-летнему волонтёру Валерию Костенку, члену партии "Яблоко". На выборах в Мосгордуму Костенок был волонтёром штаба Кирилла Гончарова, незарегистрированного кандидата от партии по 32-му округу.

Появившиеся в СМИ сообщения о том, что Костенок якобы признал вину в участии в массовых беспорядках, не соответствуют действительности, сообщается на сайте "Яблока". Невозможно принимать участие в том, чего не было, отмечает пресс-служба партии.

В воскресенье днём к нему пришли с обыском, а затем доставили в следственный комитет. Он оставлен на ночь в изоляторе временного содержания. В понедельник пройдёт заседание суда по мере пресечения.

В чём именно обвиняется Валерий Костенок, пока неизвестно. Он стал 14-м обвиняемым в деле о "массовых беспорядках", которое в московских СМИ всё чаще стали называть "московским делом". Правозащитники и юристы обращают внимание на то, что никаких "беспорядков" в Москве не было, не говоря уже о "массовых".