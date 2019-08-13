Из-за допинга отстранены пятеро российских тяжелоатлетов

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) откроет пять дел о нарушении антидопинговых правил в отношении российских спортсменов, а также временно отстранит их от соревнований.

В число отстраненных тяжелоатлетов вошли бронзовый призер Олимпиады 2012 года Руслан Албегов, призеры чемпионатов мира Давид Беджанян и Олег Чен, призер чемпионата Европы 2019 года Егор Климонов, а также чемпионка мира 2013 года Тима Туриева.

Это первый случай отстранения спортсменов, который основан на данных московской лаборатории. Они переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

Передача данных из Московской лаборатории была условием возвращения прав Российскому антидопинговому агентству – РУСАДА.

Ранее WADA лишило РУСАДА статуса соответствия с международными антидопинговыми нормами в 2015 году. Это произошло после публикации доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В сентябре 2018 года российское агентство восстановили в правах.

Россия признала провал антидопинговой системы в стране, но отрицает участие государства и спецслужб в подмене проб спортсменов.