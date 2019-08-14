Марш в поддержку сестёр Хачатурян в Москве снова перенесён

"Марш сестер" 17 августа в Москве в поддержку Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян, которые обвиняются следствием в убийстве отца, перенсён. Организаторы хотят согласовать с мэрией заявку на 18 августа, написала в фейсбуке активистка Мария Серебрякова.

Ранее власти Москвы отклонили заявки на проведение марша 6, 27 июля, а также 3 августа. Заявители акции подчеркивают, что хотят добиться согласования марша, чтобы избежать столкновений и насилия.

По словам одного из организаторов Дарьи Серенко, активистам угрожают друзья племянника убитого Михаила Хачатуряна, а также сообщество "Мужское государство", некоторые участники которого получили сроки за экстремизм.

Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян были задержаны в Москве летом 2018 года. Их обвинили в убийстве отца. Во время допроса сёстры признали вину. Защита утверждает, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны, и требует либо смягчить обвинение, либо прекратить дело. Родные, друзья и соседи сестёр Хачатурян подтверждают, что отец избивал их и фактически использовал как рабынь. Прокуратура также подтвердила, что сёстры подвергались сексуальному насилию со стороны отца.

В июне Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении сестёр. После этого в нескольких городах России и зарубежья начались серии одиночных пикетов в поддержку Хачатурян. Участники акций выступают против тяжёлой квалификации преступления. Сейчас сестёр обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору, максимальное наказание по этой статье для женщин – 25 лет лишения свободы. Младшую сестру Марию признали невменяемой, её дело рассмотрят отдельно.