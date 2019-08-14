В Следственный комитет России поступило первое заявление в связи с публикацией личных данных тысяч человек в анонимном телеграм-канале "Товарищ майор". Жалобу направил депутат муниципального округа Преображенское Москвы Юрий Волнов.

У себя в Фейсбуке он написал, что если следователи откажутся рассматривать его обращение, он намерен дойти до Европейского суда по правам человека.

9 августа Анонимный телеграм-канал "Товарищ майор" опубликовал данные около трёх тысяч человек, в том числе задержанных на акциях протеста в Москве 27 июля и 3 августа. В базу также попали данные журналистов, которые полицейские переписали перед акцией 3 августа.

"МБХ медиа" и "Медуза" выяснили, что авторство файла, в котором находилась база, указывает на ГУ МВД по Москве.

Позднее сообщение с файлом было удалено с канала.

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