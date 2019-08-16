Суд оставил экс-президента Киргизии Атамбаева под арестом

Суд в Киргизии оставил под арестом бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Он останется под стражей до 26 августа, сообщает Радио Азаттык. Защита просила изменить политику меру пресечения. Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Бывший президент Киргизии был задержан на прошлой неделе в ходе двухдневной спецоперации. Она закончилась штурмом резиденции политика. Между сторонниками Атамбаева и силовиками произошли столкновения: пострадали 170 человек, один спецназовец погиб.

Алмазбеку Атамбаеву ранее предъявили обвинения в коррупции и незаконном освобождении криминального авторитета. Позже в текст обвинения добавили организацию массовых беспорядков, покушение на убийство и захват заложников. Сейчас Атамбаев проходит обвиняемым или подозреваемым по 14 уголовным делам. Сам он называет преследование политическим.