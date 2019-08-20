Оскорбивший Путина ведущий уволен с грузинского канала “Рустави-2”

Новый генеральный директор грузинского канала “Рустави-2” сообщил на брифинге в Тбилиси об увольнении ряда сотрудников информационной службы канала. Среди них — телеведущий Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина во время одного из прямых эфиров. Руководство канала заявило, что нашло конфликт интересов в действиях уволенных сотрудников.
Под увольнение попал руководитель службы новостей телеканала Нодар Меладзе и ряд его подчинённых. По словам гендиректора канала Пааты Салии, журналисты могут быть причастны к не отвечающему интересам работодателя распределению рекламных контрактов. По словам Салии, “Рустави-2” подаст на уволенных сотрудников в суд с требованием компенсации за конфликт интересов.
Габуния будет уволен по возвращении из отпуска, сообщил Салия. Комментария телеведущего пока не поступало. Его оскорбления в адрес Путина в прямом эфире спровоцировали международный скандал, журналист был на два месяца отстранён от эфира,
- В июле Европейский суд по правам человека постановил, что “Рустави-2” был незаконно отнят у бывшего владельца — бизнесмена Кибара Халваши. В августе предприниматель заявил, что канал накопил значительные долги и будет продан.
- Бывший генеральный директор "Рустави-2" Ника Гварамия немедленно заявил, что единственным покупателем, скорее всего, станет председатель правящей партии "Грузинская мечта" миллиардер Бидзина Иванишвили. Но в оппозиционных кругах высказывается опасение, что Москва попытается установить контроль над телекомпанией для усиления влияния на внешнюю и внутреннюю политику страны.
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