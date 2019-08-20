Оскорбивший Путина ведущий уволен с грузинского канала “Рустави-2”

Новый генеральный директор грузинского канала “Рустави-2” сообщил на брифинге в Тбилиси об увольнении ряда сотрудников информационной службы канала. Среди них — телеведущий Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина во время одного из прямых эфиров. Руководство канала заявило, что нашло конфликт интересов в действиях уволенных сотрудников.

Под увольнение попал руководитель службы новостей телеканала Нодар Меладзе и ряд его подчинённых. По словам гендиректора канала Пааты Салии, журналисты могут быть причастны к не отвечающему интересам работодателя распределению рекламных контрактов. По словам Салии, “Рустави-2” подаст на уволенных сотрудников в суд с требованием компенсации за конфликт интересов.

Габуния будет уволен по возвращении из отпуска, сообщил Салия. Комментария телеведущего пока не поступало. Его оскорбления в адрес Путина в прямом эфире спровоцировали международный скандал, журналист был на два месяца отстранён от эфира,