Кампания под арестом. Анастасия Шевченко идет на выборы

В Ростове-на-Дону 16 августа суд продлил домашний арест члена федерального совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко. Её обвиняют в сотрудничестве с "нежелательной организацией". Одновременно с этим штаб Шевченко оспаривает отказ в её регистрации кандидатом в депутаты ростовской городской Думы. Это второй в России случай, когда кандидат пытается вести избирательную кампанию в городской парламент, находясь под домашним арестом.

На суде по мере пресечения следствие заявило, что заключительные экспертизы будут готовы в октябре. Адвокат Анастасии Шевченко Сергей Ковалевич предполагает, что в конце осени начнётся стадия ознакомления с материалами дела:

– С нами ничего не происходит. Изредка приглашаемся по ходу готовности экспертиз на ознакомление, но особой работы не ведётся. За эти полгода у следователя были раза 3-4, – рассказывает Сергей Ковалевич.

По условиям меры пресечения Шевченко запрещено общаться с кем-либо кроме следователя, адвокатов, членов семьи и арендодателя квартиры, в которой она проживает с двумя детьми, рассказал Радио Свобода координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников:

– Недавно дошло до курьёза. Некий провокатор в Ростовской области написал заявление на 15-летнюю дочь Анастасии, Владу Шевченко, в том, что она якобы его оскорбила в Фейсбуке. С пришедшими представителями прокуратуры и представителями комиссии по делам несовершеннолетних Анастасия, будучи законным представителем своей дочери, тем не менее, тоже не имеет права общаться. И с её избирательной кампанией та же ситуация, – сообщает правозащитник.

В предвыборном штабе Шевченко говорят, что о депутатстве она задумывалась ещё в декабре 2018-го года, до уголовного дела о сотрудничестве с нежелательной организацией.

– Она не планировала находиться под арестом, как многие люди на нашей родине. Хотела в этом качестве себя попробовать ещё до того, как с ней случились все эти неприятности. Начать политическую деятельность с местных выборов, попробовать себя в этом, – вспоминает адвокат Сергей Ковалевич.

Домашний арест не был препятствием для выдвижения, помог прецедент: в 2015 году московский муниципальный депутат Константин Янкаускас оспорил отказ городского избиркома зарегистрировать его на выборы в Мосгордуму годом ранее в связи с домашним арестом оппозиционера по обвинению в мошенничестве при финансировании избирательной кампании кандидата в мэры Москвы Алексея Навального. Конституционный суд постановил, что документы о выдвижении могут быть представлены в избирательную комиссию по доверенности.

"Решение о допуске будет абсолютно политическое"

Доверенными лицами Анастасии Шевченко стали её адвокат Сергей Ковалевич и глава предвыборного штаба Анастасия Кулакова. Она рассказывает, что стандартные при выдвижении кандидата действия, вроде открытия избирательного счёта или заверения у нотариуса документа о выдвижении, было необходимо согласовывать в Следственном комитете. С последним ведомство долго тянуло, сторонники Шевченко были вынуждены выходить на протестные пикеты.

– Мы начали кампанию заранее, потому что понимали, что решение о допуске или не допуске будет абсолютно политическое, – вспоминает Анастасия Кулакова. – Мы выпускали газеты, организовывали пикеты, раздавали листовки, клеили плакаты. Вообще, очень положительно реагируют на Шевченко, знают ее, знают ее историю. Более того, Ростов оказался оппозиционным городом, потому что реагировали положительно, когда мы говорили, что Анастасия против "Единой России" идёт. Поэтому с удовольствием за неё подписывались.

Анастасия Шевченко выдвинулась в городскую думу Ростова-на-Дону Октябрьскому одномандатному избирательному округу №14. Для регистрации ей было необходимо собрать 155 подписей при допустимом браке в 14. В избирательной комиссии района забраковали 23.

– Мы собрали порядка 200 подписей, отобрали из них самые лучшие, где не было никаких замечаний, помарок, и отнесли в избирком, – рассказывает Анастасия Кулакова. – Где-то два раза было написано слово "дом", где-то были описки отборщиков, и подчерковед забраковал у нас восемь дат избирателей, сказав, что эти даты ставили не избиратели, а сборщики. Все эти восемь человек написали заявления. Один человек даже сам приходил в избирком, сделал нотариальное заявление с текстом, что это он сам ставил. Сейчас мы готовим жалобу на отказ в регистрации в областную комиссию Ростовской области и будем продолжать, дойдём до ЦИК.

– Почему вы считаете, что решение о допуске на выборы политическое?

– Настю Шевченко посадили из-за политики, из-за ее участия в различных политических акциях и из-за того, что она состояла в российском движении "Открытая Россия". Настю Шевченко в Ростове очень хорошо знают. И никому не хотелось, чтобы её допускали. Узнаваемость у нее очень высокая. Мы сдавали подписи открыто, всё прорабатывалось с кучей дополнительных проверяльщиков, и всё равно приняли решение об отказе. Мы понимаем, что подписи настоящие, и комиссия не ставит это под вопрос. Они придираются к формальным основаниям и не пускают её на выборы. Никому не интересно, чтобы Анастасия Шевченко в них участвовала.

По правилам меры пресечения Анастасии Шевченко запрещено передавать даже её собственные агитационные материалы. Их сотрудники и волонтёры штаба делали на основе ранних публикаций Шевченко в соцсетях и её выступлениях в суде. Все остальные сообщения - только через адвоката. Таким же образом Шевченко опубликовала обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой после отказа в регистрации кандидатом районной комиссией. Это решение сама Шевченко тоже считает политическим. Незарегистрированный кандидат также рассказала, почему решила баллотироваться:

– Когда 23 января меня посадили под арест за якобы работу на "нежелательную" организацию, я была просто активисткой, одной из тысяч в нашей стране. Но из меня сделали политическую заключённую, не оставив мне шанса заняться чем-то другим, кроме борьбы с несправедливостью. Моё имя прозвучало в сотнях публикаций, десятках заявлений политиков со всего мира. Я не хотела такой популярности, но мне её навязали люди, которые хотят посадить меня на 6 лет за участие в дебатах. Единственный шанс для меня обратить эту известность на пользу обществу – это участвовать в выборах и добиваться справедливости для других, хотя бы пока я ещё на свободе.

В штабе Шевченко рассказывают, что пока идёт процесс обжалования, она остаётся кандидатом, что даёт штабу право на агитацию. В конце недели запланированы встречи с избирателями. Их проведут доверенные лица. Без самого кандидата.

Нежелательное движение

К административной ответственности за осуществление деятельности нежелательной организации уже привлечено более 60 человек, рассказывает координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников, отмечая, что это коснулось и его самого. При этом нежелательной в России может быть признана иностранная или международная организация. Таковыми В апреле 2017 года Генпрокуратурой признаны британские Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Первая при этом никогда не была зарегистрирована в реестре юридических лиц Великобритании. В движении "Открытая Россия" неоднократно заявляли, что не связаны с этими организациями, а в марте 2019 года заявили о ликвидации движения, чтобы остановить поток административных дел. Анастасия Шевченко стала первым в России фигурантом уголовного преследования. Позже по тому же обвинению возбудили ещё 4 дела:

– В рекордсмены по количеству дел выходит Краснодар: это уголовное дело в отношении Яны Антоновой, бывшего координатора "Открытая Россия" в Краснодарском крае (оно было возбуждено в марте этого года), и уголовное дело в отношении Александра Савельева, – рассказывает Алексей Прянишников. – Он к этому ликвидированному движению отношения не имеет. Там идёт попытка привлечь его за работу в качестве журналиста. И ещё два дела – это Екатеринбург, Максим Верников (там обвинительное заключение уже передано обвиняемому), и Тюмень, там в отношении бывшего координатора "Открытая Россия" в Тюменской области Антона Михальчука дело на сегодняшний момент приостановлено, но, тем не менее, оно есть. По мере пресечения у всех четверых – человек подписка о невыезде.

– В каком случае наступает уголовная ответственность, а в каком – административная, если деяние одно и то же?

– Если человек до настоящего момента не имел фактов привлечения к ответственности за участие в деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ, значит, уголовное дело не возбуждают. Если человек продолжает какую-то деятельность, которая прокуратуре кажется деятельностью, связанной с нежелательной организацией, то прокуратура имеет возможность возбудить второе административное дело. Если в течение года с момента вступления в силу первого постановления по этому административному делу вступает в силу постановление по второму делу, а человек при этом, опять же по мнению прокуратуры и следственных органов, продолжает взаимодействовать с какой-либо организацией, которая могла показаться прокуратуре нежелательной и так далее, то в этом случае уже возникает теоретическая возможность (формально эта возможность закреплена в Уголовном кодексе) возбудить уголовное дело.

– То есть накопление постановлений по аналогии с “дадинской” статьёй 212.1?

– Да, это что-то наподобие. Заработал себе в течение года две административки, еще раз попался – есть основание к возбуждению уголовного дела, а там уже дальше на усмотрение Следственного комитета. Есть регионы, где по шесть, семь административок, но уголовные дела не возбуждаются. Но в каких-то особо знаковых случаях, когда явно команда приходит не из региона, а из центрального аппарата, уголовные дела возбуждаются, – считает Алексей Прянишников.