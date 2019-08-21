Суд вернул в прокуратуру дело лидера "Яблока" в Реутове

Реутовский городской суд вернул в прокуратуру дело лидера подмосковного отделения "Яблока" Евгения Куракина, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Дмитрия Сотникова. Решение суда обусловлено тем, что в деле отсутствует описание действий, которые следствие считает преступными, уточнил юрист.
Как ещё год назад указали эксперты, из приобщённых к делу бухгалтерских документов невозможно сделать вывод, что имел место обман. Тогда дело также вернули в прокуратуру, рассказал Сотников. Адвокат утверждает, что после этого "следователь проводил имитацию расследования, а потом снова бросил дело в суд".
- Лидера отделения партии "Яблоко" в подмосковном городе Реутов Евгения Куракина арестовали в начале июня после того, как он пришёл в прокуратуру подать заявление против вырубки городского парка. Куракина обвинили в мошенничестве по делу, которое было возбуждено ещё в 2012 году, когда он был председателем ТСЖ. Обвиняемый уже провёл по нему полтора года под арестом и вышел под залог в три миллиона рублей.
- Оппозиционер считает, что его преследование связано с критикой подмосковных властей и попытками помешать фальсификациям на выборах. Ранее Куракин несколько раз был арестован по административным статьям.
- 10 июля Реутовский городской суд сократил Куракину время для ознакомления с материалами уголовного дела, назначив срок для этого в две недели. При этом в зал заседаний не пустили слушателей и журналистов, а сотрудники службы судебных приставов, надевшие на лица балаклавы, избили журналиста Олега Еланчика и задержали ещё пять человек.
- Правозащитный центр "Мемориал" признал преследование Куракина по уголовному делу о мошенничестве политически мотивированным.
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