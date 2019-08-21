Суд вернул в прокуратуру дело лидера "Яблока" в Реутове

Реутовский городской суд вернул в прокуратуру дело лидера подмосковного отделения "Яблока" Евгения Куракина, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Дмитрия Сотникова. Решение суда обусловлено тем, что в деле отсутствует описание действий, которые следствие считает преступными, уточнил юрист.

Как ещё год назад указали эксперты, из приобщённых к делу бухгалтерских документов невозможно сделать вывод, что имел место обман. Тогда дело также вернули в прокуратуру, рассказал Сотников. Адвокат утверждает, что после этого "следователь проводил имитацию расследования, а потом снова бросил дело в суд".