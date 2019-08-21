Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Общество

Непропорциональная сила. Жалоба в ООН на разгон московских акций

Задержание на акции в Москве 10 августа 2019 года

Смотреть комментарии

Международная правозащитная группа "Агора" обратилась в Организацию Объединенных Наций (ООН) в связи с разгоном мирных демонстраций в Москве в июле и августе этого года. Об этом сообщил в телеграм-канале глава "Агоры" Павел Чиков.

Обращение направлено трём специальным докладчикам ООН: по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний. В нём говорится, что "применив насилие в отношении мирных демонстрантов и прибегая к некорректному уголовному преследованию, российские власти нарушили сразу несколько положений Международного пакта о гражданских и политических правах, а также Конвенцию ООН против пыток".

Авторы обращения указывают, что полиция перекрывала улицы и наносила травмы участникам акций резиновыми дубинками, "несмотря на исключительно мирный характер демонстраций". В районе их проведения были зафиксированы случаи отключения мобильного интернета.

Обращение в ООН
Обращение в ООН

"Агора" призывает представителей ООН задать вопросы российским властям по поводу несоблюдения норм по правам человека и дать юридическую квалификацию произошедшему в соответствии с международным правом.

Спецдокладчики ООН подтвердили получение обращения, сообщил глава международной практики "Агоры" Кирилл Коротеев. По его словам, это позволит получить реакцию на международном уровне в течение нескольких недель, а не лет, как это бывает в случае с Европейским судом по правам человека:

Непропорциональное применение силы, разгон мирных демонстраций, административное и уголовное преследование участников акций

– Мы акцентируем внимание на фактах, произошедших в июле-августе этого года в Москве. Это непропорциональное применение силы, разгон мирных демонстраций, административное и уголовное преследование участников акций. Мы обращаем внимание на физический вред, причиненный силовиками здоровью демонстрантов. Все это свидетельствует о нарушении основных международных норм – Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции ООН против пыток, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Жесткие задержания в Москве 10 августа 2019 года
Жесткие задержания в Москве 10 августа 2019 года

Какой реакции или конкретных действий ООН вы ожидаете?

Мы ждем быстрой реакции – дни, может быть, недели

– Отличие ООН от европейских судебных инстанций в том, что ее специальные докладчики могут реагировать на обращения быстро, не дожидаясь исчерпания средств правовой защиты в России. Они не ждут 10 лет, пока дела пройдут здесь, а потом наберут необходимое количество пыли на полках в Страсбурге. Поэтому мы ждем быстрой реакции – дни, может быть, недели. Это то, что спецдокладчики могут делать, это их мандат, это то, для чего они созданы и существуют.

А как вы взаимодействуете с этими спецдокладчиками? Вы им посылаете свое обращение, они с ним как-то работают, а потом делают доклад?

Они могут обратиться к российским властям за разъяснениями и проанализировать факты

– Современные средства коммуникации позволяют делать это в доли секунды, наверное. Две основные вещи, которые могут сделать носители этих мандатов, – это обратиться к российским властям за разъяснениями, и это значит, что российские власти будут знать, что не только адвокаты и родственники наблюдают за судьбами задержанных и обвиняемых, но и есть внешний взгляд. Также это работа по анализу и квалификации фактов, в частности в свете объяснений, которые представит российское правительство. Например, спецдокладчики могут подготовить доклад Совету ООН по правам человека, и это будет авторитетное мнение. Потому что спецдокладчики, к которым мы обратились, – это ведущие специалисты в своих областях. К примеру, Дэвид Кей – один из крупнейших мировых специалистов в сфере регламентации свободы слова и выражения мнений, Нильс Мельцер – в защите от пыток. Так что это хотя и не судебная процедура, это все равно очень серьезный анализ, который нельзя будет отмести и полностью проигнорировать.

Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер
Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер

Мы знаем, что российская власть практически не обращает внимания на международную критику своей деятельности. Есть у вас надежда, что в этот раз что-то изменится?

– Конечно, мы видим, что внимания она не обращает, но какие-то подвижки иногда происходят. Даже то, что сейчас не всем задержанным предъявлены обвинения в массовых беспорядках, может быть, результат того, что хоть какие-то уроки из "болотного дела" были вынесены. Хотя, наверное, этого недостаточно. Есть действия, которые привлекают большое общественное внимание со стороны международных органов, не обязательно в связи с разгонами протестов в Москве. Мы можем вспомнить такие события, как пытки в тюрьмах и преследования гомосексуалов на Северном Кавказе. Это то, что было на повестке последний год, и это вновь и вновь выносимые решения ЕСПЧ. Иногда по событиям 10-летней давности, тем не менее такие решения есть, анализ есть, позиция есть, – рассказал Кирилл Коротеев.

Акции оппозиции в центре Москве за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму продолжаются уже месяц. В общей сложности за это время полиция задержала около трёх тысяч человек. После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому арестованы 13 человек. Правозащитники и юристы отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки", в Москве не происходило.

5 августа Международная правозащитная группа "Агора" уже обращалась в ООН – к спецдокладчику по поощрению и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвиду Кею. Причиной послужило отключение мобильного интернета во время протестных акций в Москве и Ингушетии.

"У нас есть серьезные опасения, что практика незаконного ограничения прав на свободу выражения и свободу собраний, в том числе в форме отключения интернета в ходе митингов и демонстраций, становится элементом государственной политики подавления независимых голосов, препятствования работе журналистов и сокрытия массовых нарушений прав человека во время мирных протестов", – говорилось в обращении, направленном в ООН в начале августа.

Правозащитники попросили Дэвида Кея отправить запрос российскому правительству по поводу отключения связи во время протестов, а также рекомендовать властям воздержаться от "расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, в том числе онлайн".

О том, что во время протестной акции в Москве 3 августа наблюдались перебои со связью, сообщали корреспонденты многих российских изданий. Тогда в "Вымпелкоме" и "МегаФоне" допустили, что "временные перегрузки" могли быть вызваны скоплением большого числа людей в центре российской столицы. При этом операторы говорили, что все работало в штатном режиме. МТС тогда также опроверг информацию об отключении интернета.

Жители Ингушетии жаловались на проблемы со связью во время акций протеста против соглашения о границе между республикой и соседней Чечней.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG