Непропорциональная сила. Жалоба в ООН на разгон московских акций

Международная правозащитная группа "Агора" обратилась в Организацию Объединенных Наций (ООН) в связи с разгоном мирных демонстраций в Москве в июле и августе этого года. Об этом сообщил в телеграм-канале глава "Агоры" Павел Чиков.

Обращение направлено трём специальным докладчикам ООН: по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний. В нём говорится, что "применив насилие в отношении мирных демонстрантов и прибегая к некорректному уголовному преследованию, российские власти нарушили сразу несколько положений Международного пакта о гражданских и политических правах, а также Конвенцию ООН против пыток".

Авторы обращения указывают, что полиция перекрывала улицы и наносила травмы участникам акций резиновыми дубинками, "несмотря на исключительно мирный характер демонстраций". В районе их проведения были зафиксированы случаи отключения мобильного интернета.

"Агора" призывает представителей ООН задать вопросы российским властям по поводу несоблюдения норм по правам человека и дать юридическую квалификацию произошедшему в соответствии с международным правом.

Спецдокладчики ООН подтвердили получение обращения, сообщил глава международной практики "Агоры" Кирилл Коротеев. По его словам, это позволит получить реакцию на международном уровне в течение нескольких недель, а не лет, как это бывает в случае с Европейским судом по правам человека:

Непропорциональное применение силы, разгон мирных демонстраций, административное и уголовное преследование участников акций

– Мы акцентируем внимание на фактах, произошедших в июле-августе этого года в Москве. Это непропорциональное применение силы, разгон мирных демонстраций, административное и уголовное преследование участников акций. Мы обращаем внимание на физический вред, причиненный силовиками здоровью демонстрантов. Все это свидетельствует о нарушении основных международных норм – Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции ООН против пыток, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

– Какой реакции или конкретных действий ООН вы ожидаете?

Мы ждем быстрой реакции – дни, может быть, недели

– Отличие ООН от европейских судебных инстанций в том, что ее специальные докладчики могут реагировать на обращения быстро, не дожидаясь исчерпания средств правовой защиты в России. Они не ждут 10 лет, пока дела пройдут здесь, а потом наберут необходимое количество пыли на полках в Страсбурге. Поэтому мы ждем быстрой реакции – дни, может быть, недели. Это то, что спецдокладчики могут делать, это их мандат, это то, для чего они созданы и существуют.

– А как вы взаимодействуете с этими спецдокладчиками? Вы им посылаете свое обращение, они с ним как-то работают, а потом делают доклад?

Они могут обратиться к российским властям за разъяснениями и проанализировать факты

– Современные средства коммуникации позволяют делать это в доли секунды, наверное. Две основные вещи, которые могут сделать носители этих мандатов, – это обратиться к российским властям за разъяснениями, и это значит, что российские власти будут знать, что не только адвокаты и родственники наблюдают за судьбами задержанных и обвиняемых, но и есть внешний взгляд. Также это работа по анализу и квалификации фактов, в частности в свете объяснений, которые представит российское правительство. Например, спецдокладчики могут подготовить доклад Совету ООН по правам человека, и это будет авторитетное мнение. Потому что спецдокладчики, к которым мы обратились, – это ведущие специалисты в своих областях. К примеру, Дэвид Кей – один из крупнейших мировых специалистов в сфере регламентации свободы слова и выражения мнений, Нильс Мельцер – в защите от пыток. Так что это хотя и не судебная процедура, это все равно очень серьезный анализ, который нельзя будет отмести и полностью проигнорировать.

– Мы знаем, что российская власть практически не обращает внимания на международную критику своей деятельности. Есть у вас надежда, что в этот раз что-то изменится?

– Конечно, мы видим, что внимания она не обращает, но какие-то подвижки иногда происходят. Даже то, что сейчас не всем задержанным предъявлены обвинения в массовых беспорядках, может быть, результат того, что хоть какие-то уроки из "болотного дела" были вынесены. Хотя, наверное, этого недостаточно. Есть действия, которые привлекают большое общественное внимание со стороны международных органов, не обязательно в связи с разгонами протестов в Москве. Мы можем вспомнить такие события, как пытки в тюрьмах и преследования гомосексуалов на Северном Кавказе. Это то, что было на повестке последний год, и это вновь и вновь выносимые решения ЕСПЧ. Иногда по событиям 10-летней давности, тем не менее такие решения есть, анализ есть, позиция есть, – рассказал Кирилл Коротеев.

Акции оппозиции в центре Москве за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму продолжаются уже месяц. В общей сложности за это время полиция задержала около трёх тысяч человек. После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому арестованы 13 человек. Правозащитники и юристы отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки", в Москве не происходило.

5 августа Международная правозащитная группа "Агора" уже обращалась в ООН – к спецдокладчику по поощрению и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвиду Кею. Причиной послужило отключение мобильного интернета во время протестных акций в Москве и Ингушетии.

"У нас есть серьезные опасения, что практика незаконного ограничения прав на свободу выражения и свободу собраний, в том числе в форме отключения интернета в ходе митингов и демонстраций, становится элементом государственной политики подавления независимых голосов, препятствования работе журналистов и сокрытия массовых нарушений прав человека во время мирных протестов", – говорилось в обращении, направленном в ООН в начале августа.

Правозащитники попросили Дэвида Кея отправить запрос российскому правительству по поводу отключения связи во время протестов, а также рекомендовать властям воздержаться от "расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, в том числе онлайн".

О том, что во время протестной акции в Москве 3 августа наблюдались перебои со связью, сообщали корреспонденты многих российских изданий. Тогда в "Вымпелкоме" и "МегаФоне" допустили, что "временные перегрузки" могли быть вызваны скоплением большого числа людей в центре российской столицы. При этом операторы говорили, что все работало в штатном режиме. МТС тогда также опроверг информацию об отключении интернета.

Жители Ингушетии жаловались на проблемы со связью во время акций протеста против соглашения о границе между республикой и соседней Чечней.