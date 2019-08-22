Суд назначил Юлии Галяминой ещё 10 суток ареста

Тверской суд Москвы арестовал на 10 суток незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Юлию Галямину по административному делу об организации публичного мероприятия без подачи уведомления.

Галямина считает своё преследование политическим мотивированным. "Меня не за что задерживать, я бы хотела провести эти дни с семьей, а провожу с вами", – заявила она на судебном заседании в четверг. Перед этим на вопрос, где она работает, Юлия Галямина ответила: "В спецприёмнике".

Накануне сотрудники полиции задержали Галямину прямо на выходе из спецприёмника в Можайске, где она отбывала уже второй подряд административный арест.

Политик успела передать соратникам небольшую записку. В ней содержатся требования прекратить политические преследования, реформировать силовые структуры с целью предотвращения произвола, а также отменить или перенести выборы в Мосгордуму.

6 августа суд в Москве арестовал Галямину на 15 суток. Её признали виновной в участии в несанкционированном митинге, создавшем помехи движению транспорта и пешеходов. Ранее Галямину арестовали на 10 суток за участие в акции 27 июля. Тогда её обвинили в организации несогласованного митинга.