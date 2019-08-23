Только 4 региона удержали зарплаты на уровне "майских указов" Путина

Большинство регионов России за первую половину 2019 года не смогли удержать зарплаты бюджетников на уровне "майских указов". Такие подсчёты сделал портал РБК на основании данных Росстата.

Целевые показатели полностью достигнуты только в четырёх регионах – Ленинградской и Пензенской областях, Алтайском крае и Чечне. Во всех остальных регионах целевые показатели не достигаются как минимум по одной из 12 категорий работников.

Хуже всего ситуация с дошкольными и социальными работниками, а также младшим медперсоналом. Такие же показатели были и по итогам 2018 года, отметила главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич.

7 мая 2012 года, в день вступления в должность президента России, Владимир Путин подписал 11 документов, которые известны как "майские указы". В них были прописаны целевые экономические и социальные показатели на ближайшие восемь лет. Президент поручил к 2018 году увеличить средние зарплаты учителей, социальных работников, младшего и среднего медперсонала до 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников – до 200%. В новом майском указе прошлого года новых целей повысить зарплаты нет.