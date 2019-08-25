Современный человек. Эфир в 19.05

Беседа с философом Аркадием Неделем о его книге "Оптимальный социум", а также о свободе и конформизме, навязанных авторитетах и личном выборе.

Существует ли “конец истории”? Когда начинается современный человек и по каким параметрам мы судим о собственной современности? Чем отличается человек Античности от человека Новейшего времени, и так ли важны эти отличия?

Ответственны ли философы за концлагеря? Как выглядят и чем опасны формы нового интеллектуального фашизма? Как связаны ментальность и политика? Сколько нужно мыслящих людей, чтобы изменить мир?

Ведет программу Елена Фанайлова

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