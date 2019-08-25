Семь шкур содрать. Как Мосгортранс обходится со своими водителями

ГУП "Мосгортранс" и ГБУ "Автомобильные дороги" подали иск на оппозиционеров и потребовали компенсацию в 12 млн рублей за акцию 27 июля, когда состоялся митинг против недопуска независимых политиков на выборы в Мосгордуму. Мосгортранс оценил убытки от простоя транспортных средств в 1,2 млн рублей. Одним из аргументов необходимости подачи иска было то, что в ином случае ответственность за простой понесут водители и их руководство. Бывший водитель Мосгортранса рассказал Радио Свобода, за что еще вынуждены платить водители и как их наказывают за отказ выезжать на неисправной технике.

Само заявление Мосгортранса вызвало удивление и возмущение в обществе. Почему в такой ситуации виноватыми могут оказаться водители? Почему ответственными считают оппозиционеров, а не власти, которые занимались перекрытием улиц? Подает ли организация иски за простой во время проезда кортежей чиновников?

В Твиттере Мосгортранс опубликовал небольшой тред, где объяснил, что либо иск оппозиционерам, либо проблемы будут у водителей. У работников организации действительно немало проблем, и за многие вещи им приходится платить из собственного кармана.

Собеседник Радио Свобода Александр Ковалев впервые пришел работать в Мосгортранс в 1999 году, сразу после окончания училища. Его отец работал слесарем во втором автобусном парке, и сам Александр начинал там же слесарем. Водителем автобуса он проработал около девяти лет и сейчас с обидой говорит о том, что стало с Мосгортрансом за эти годы.

Александр согласился рассказать, что происходит в Мосгортрансе, потому что весной этого года после долгого конфликта с начальством он решил уволиться и до сих пор пытается восстановить справедливость через Трудовую инспекцию. До увольнения Александр работал в филиале "Центральный". Именно он ежедневно стоял в пробках из-за проезжающих кортежей чиновников и возил росгвардейцев на митинги.

Конфликт с начальством начался из-за того, что Александр отказался выезжать на неисправном автобусе и сдал его в ремонт. Обычно водитель закреплен за конкретным автобусом, поэтому если машина уходит в ремонт, водителю могут предложить другой вариант или оставить его в резерве. Водитель в резерве просто ждет, пока починят его машину или дадут нормальную. Причем в этом случае оплачивается только пять часов работы в день, что существенно влияет на зарплату. По словам Александра, если водитель отказывается выезжать и отправляет машину в ремонт, ему взамен могут дать машину похуже. Александру предлагали несколько автобусов, и у всех было большое количество неисправностей, что не позволяло ему работать на этих машинах. Сам Александр был в резерве 2 месяца и его зарплата в это время была 28 тысяч рублей в месяц. Если исправно работать на автобусе, то можно заработать до 65 тысяч за месяц (до вычета налога). Он уверен, что его не выпускали из резерва намеренно и специально не давали ему работать, чтобы наказать за отказ выезжать на плохих машинах.

– Однажды мне зимой сказали выехать на автобусе-гармошке, где из шести колес тормозили всего два. Есть такое контрольное время выпуска, в которое должно работать максимальное количество автобусов. В это время хоть на одном колесе, но ты должен выехать. Я отказался. Дал официальную заявку и не вышел. После меня посадили таджика, он выехал и через час вернулся. Сказал, что на ней страшно ехать. Мне взамен в таких ситуациях давали такую машину, что за нее было страшно браться. Или, например, я сдал машину в ремонт, возвращаюсь в колонну, а машину уже вернули. Якобы починили, но понятно, что даже не трогали ее.

Автобусы стоят под заборами в ожидании запчастей, разворовываются, некоторые в итоге списываются

Проверкой машины перед выездом занимается Отдел технического контроля, но, по словам Александра, отдел существует просто для галочки. По оценкам водителя, около 60% машин не смогут пройти настоящую техническую проверку. А работа на нормальной машине – это привилегия, за которую нужно платить.

– Хочешь работать на нормальной машине – плати. Нормальная – это не старше пяти лет, которая еще подлежит гарантийному ремонту. Не внутри предприятия молотком и зубилом чинят, а на "гарантийку" гоняют. Оповещение о цене происходит через приближенных к начальству сотрудников: это стоит от 5 тысяч каждый месяц. Я никогда не платил за это, но некоторые мои знакомые платят. Чтобы построить удобный график работы, тоже нужно заплатить. А если не платишь, можешь оказаться в резерве. Мой товарищ тоже около трех месяцев сидел в резерве, а потом уволился.

Заработать можно больше, если выезжаешь на спецподачу, например, на митинг. Но на обычном маршруте работа проще: забрать откуда-нибудь из области росгвардейцев, привезти их на место и просто ждать, пока мероприятие закончится. Правда, есть ограничения по выходу из автобуса: служба безопасности будет решать, когда водитель сможет выйти в туалет.

Многие запчасти для автобусов водители покупают сами, потому что руководство не закупает достаточное количество запчастей на тендерах. По данным Александра, тендер проходит два раза в год. Перед этим предприятие составляет смету необходимых запчастей.

– Но наглеть нельзя, там есть ограничение. Есть заранее определенная сумма, которую можно потратить. Фактически требуется гораздо больше, чем закупается на тендере. Пока весь этот процесс идет, автобусы стоят под заборами в ожидании запчастей, разворовываются, некоторые в итоге списываются. Была ситуация, когда автобус очень долго стоял, его раздербанили, а потом чуть ли не из мусора собрали назад. На него было страшно садиться. Начальство говорит: не нравится – молдаванин поедет. У нас очень много молдаван, таджиков, узбеков.

Водители сами покупают лампочки, тормозные суппорта и многое другое. Знакомый Александра однажды снял видео, как он ремонтирует противотуманную фару на автобусе. Фары зимой бьются от летящего снега и грязи. Стоят они дорого, поэтому знакомый Александра использовал пластиковую бутылку в качестве фары, а за публикацию видео получил серьезные проблемы. По его словам, подобные ситуации с ремонтом встречаются в каждом автобусном парке. Тем не менее Александр спокойно воспринимает тот факт, что он вкладывает свои деньги в казенное имущество. Однажды, когда он работал в Мосгортрансе не на городском автобусе, он самостоятельно перебрал двигатель, что стоило ему около 40 тысяч рублей.

– Если машина кормит, то почему бы в нее и не вложиться. Если один раз хорошенько вложиться, то потом уже придется покупать только по мелочи. Когда накрылся двигатель, мне сказали: ставь под забор и ждем тендера до ноября. А это был апрель. До ноября машину бы раздербанили, поэтому я починил сам. Мне ничего не возместили, конечно. Но мне было проще, я был один на этом автобусе. Кроме меня на нем никто не ездил.

Штрафов могут быть десятки в месяц, потому что на выделенной полосе очень часто останавливаются машины

Штрафы водители тоже платят сами, хотя во многих ситуациях юристы организации вполне могут эти штрафы оспорить. Как говорит Александр, автобусам нередко приходится объезжать препятствия на выделенной полосе, пересекая сплошную линию: в неположенных местах паркуются таксисты, водители автомобилей, спецтехника. Однажды, чтобы не нарушать правила, Александр простоял на месте два с половиной часа из-за того, что какой-то автомобилист поставил машину на аварийку и ушел в магазин. В итоге Александр все-таки пересек сплошную, завесив номер тряпкой. В ГИБДД ему объясняли, что в таких ситуациях юристы Мосгортранса без проблем могут оспорить штраф, но организация перекладывает эти штрафы на водителей.

– Парки вообще не хотят ничего делать. Юристы работают, только когда водителя нужно наказать. Раньше они давали штрафы на руки, чтобы ты сам платил. А сейчас заставляют писать заявление об удержании с зарплаты этого штрафа. Таких штрафов могут быть десятки в месяц, потому что на выделенной полосе очень часто останавливаются машины. Если не платить, то задавят, будут натравливать ревизоров. Сейчас, например, обязательно, чтобы в автобусах на конечных станциях ставились башмаки под колеса. А бывают такие фокусы: к тем, кто плохо себя ведет, приезжают на конечную, башмак вытаскивают, фотографируют, направляют ревизорам, а башмак ставят обратно. Если будешь против ветра идти, начнут гнобить.

Водители не только тратят личные деньги на работу, но и не всегда в полном объеме получают то, что заработали. Когда Александр начал разбираться в нарушениях Мосгортранса с помощью Трудовой инспекции, он выяснил, что водителям недоплачивают за работу по ночам и за подготовительно-заключительное время. ПЗВ – это время до и после выезда, которое нужно потратить на уход за машиной. Адвокат Александра сказал ему, что каждого водителя обсчитывают примерно на 5 тысяч рублей каждый месяц.

Как утверждает Александр, проблемы в Мосгортрансе начались тогда, когда руководящие должности стали занимать люди, ранее не имевшие отношению к транспортной отрасли. Началась оптимизация, из 19 автопарков осталось 8 – организации объединяли и укрупняли, а людей сокращали. Отца Александра тоже сократили. Раньше на каждую ремонтную яму было два слесаря, а после сокращений осталось всего два слесаря на всю ремзону с двадцатью канавами. Когда Александр получил высшее образование по специальности инженер-механик двигателя внутреннего сгорания и принес в Мосгортранс свой диплом, ему просто сказали: ты же видишь, кто здесь работает. Должность, соответствующую его образованию, Александру так и не дали.

– Тут работают люди с "сельскохозяйственным образованием", так мы это называем. Бардак происходит из-за того, что приходят люди со стороны. Все хлеще и хлеще приходят водители. Это люди совершенно не из этой сферы, они вообще не разбираются в автомобильном транспорте. Были случаи, когда приходит человек с водительским удостоверением всех категорий, а в трудовой книжке написано чабан, то есть пастух. У него водительского стажа совсем нет. И это не единичный случай. Люди возмущаются всем этим, только когда в курилках сидят. А собраться никто не хочет, все боятся.

По данным Александра, с начала этого года до марта из филиала "Центральный" уволились 24 человека. Многие из них сменили специальность.

Иски не были оплачены государственной пошлиной, не содержали доказательств

И вот теперь водители могут быть назначены виновными за простой транспорта по вине митинга. Сами иски, как утверждает юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев, были поданы с нарушением правил. Он предполагает, что в определенный момент появилась команда срочно подавать на оппозиционеров иски в суд, и близкие к Правительству Москвы организации сделали это в спешке, не учитывая определенные законодательные нормы.

– Иски не были оплачены государственной пошлиной, не содержали доказательств, к ним не прилагаются никакие документы. А в самом иске Мосгортранса ответчики не были упомянуты ни разу! Конечно, ни один из этих исков, будучи поданным обычным гражданином или обычной организацией по обычному гражданскому делу, никогда бы не был судом принят к рассмотрению. А если бы каким-то чудом был принят, то был бы оставлен без движения, как не оплаченный государственной пошлиной. Но произошла удивительная вещь: суд принял эти иски.

На днях в Коптевском суде прошла беседа, в ходе которой стороны должны были уточнить требования и представить дополнительные доказательства, чтобы полностью сформировать дело. Однако этого не произошло, потому что истцы не представили в суд никаких документов. Как говорит Помазуев, даже суд выразил свое возмущение и недоумение: откуда вытекают указанные требования, если никаких документов и доказательств пока в материалах дела нет.

– Конечно, суд может удовлетворить эти иски, иначе они не были бы предъявлены, – говорит Александр Помазуев. – Ни у кого нет никаких сомнений относительно системы московских судов. Она выстроена таким образом, чтобы правительство Москвы могло в ручном режиме контролировать любые решения, которые принимают суды по нужным им делам. Я думаю, что какое-то время эти дела будут еще обрастать дополнительными документами, чтобы они выглядели приличнее, и судья не настолько опозорилась, вынося незаконное решение, а могла хотя бы на какие-то бумажки сослаться. Поэтому они вырастут в размерах, в них донесут указания конкретных мест, конкретных объектов, которые были повреждены, которые нужно было убирать. Или хотя бы объяснят, почему требования МВД – предоставить автобусы для перекрытия и причиненные этим убытки – вменяются протестующим.