Оппозиция – на галерке. Первое заседание Верховной рады IX созыва

Утром 29 августа в Киеве началось торжественное заседание парламента, избранного на внеочередных выборах 21 июля. Парламентарии принесут присягу, получат депутатские значки и удостоверения, затем приступят к голосованию по кандидатурам спикера и его заместителя, сформируют фракции и определят их руководителей, заслушают отчет спикера Рады предыдущего созыва, а также послание президента Украины Владимира Зеленского. Накануне депутаты уже побывали в зале заседаний, чтобы научиться пользоваться системой голосования. Полноценная работа украинского парламента начнется 3 сентября.

Поскольку партии "Слуга народа" имеет абсолютное большинство в Верховной раде – 254 места из 450 – ожидается, что основная масса решений по законодательным инициативам президента Украины и членов его партии будут приниматься быстро и многие из них заранее согласованы. С наибольшей долей вероятности Рада утвердит спикером лидера "Слуги народа" Дмитрия Разумкова, а вице-спикером - представителя президента в Верховной раде Руслана Стефанчука. Оппозиция от места вице-спикера отказалась.

Стефанчук накануне заявил, что планируется внести более четырех сотен изменений в Конституцию Украины и одними из первых будут введение ответственности депутатов за прогулы трети пленарных заседаний без уважительных причин, а также голосование присутствующими депутатами за отсутствующих коллег. За эти нарушения может быть предусмотрено лишение мандата. Также одним из первых решений будет закон об импичменте. А всего, по словам Стефанчука, в партии уже разработали 300 законодательных инициатив и надеются на их утверждение парламентом.

За несколько дней до первого заседания Верховной рады Украины спикер завершившего свои полномочия парламента Андрей Парубий подписал новый Избирательный кодекс Украины. Его принятие было одним из условий подписания договора об ассоциации между Европейским союзом и Украиной. Самым важным нововведением является упразднение выборов по мажоритарным округам и голосование по открытым партийным спискам как на национальном, так и на региональном уровне. Кодекс начнет действовать после следующих парламентских выборов, 1 декабря 2023 года, если его подпишет Владимир Зеленский. Возможно, этого и не произойдет, так как Офис президента неоднократно выступал за отмену парламентского иммунитета и даже заявлял, что это станет одним из первых решений избранного парламента. С предложением отменить иммунитет депутатов к Зеленскому обратилась и партия "Голос". При этом в новом кодексе предусмотрена неприкосновенность членов Верховной рады.

Помимо фракции "Слуги народа", в новом парламенте будут фракции еще четырех партий – "Батькивщина", "Голос", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь". 26 кресел в Раде будут пустовать, так как они закреплены за представителями неподконтрольных Киеву регионов Донецкой и Луганской областей Украины, а также аннексированного Крыма и Севастополя. Среди депутатов будет 46 самовыдвиженцев и по одному представителю еще четырех партий, которые были избраны по мажоритарным округам.

Комитетов, которые и предлагают законодательные инициативы на рассмотрение парламента, в новой Верховной раде будет 27, на два меньше, чем ранее. Оппозиции предложили возглавить всего четыре из них: комитет по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы слова, молодежи и спорта, евроинтеграции. Также оппозиции предложили комиссию по делам ветеранов. Все ключевые комитеты, занимающиеся вопросами развития экономики, обороны, борьбы с коррупцией партия "Слуга народа" намеревается оставить за собой.

В партии "Голос" накануне заседания заявили, что считают преждевременным распределение руководящих должностей в комитетах, а один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович назвал комитет по вопросам свобода слова, который ему предложили возглавить, комитетом с обрезанными полномочиями, отсутствующими функциями и возможностями что-то сделать.

Украинское законодательство предусматривает, что следующим шагом парламента должно быть формирование коалиции и кабинета министров. Срок для определения кандидатуры премьер-министра и внесение его на рассмотрение президентом установлен до 29 октября. СМИ писали о по меньшей мере четырех кандидатах на пост главы правительства: Владислава Рашкована, заместителя исполнительного директора Украины в МВФ, Андрея Коболева, руководителя "Нафтогаз-Украина", Александра Данилюка, ныне занимающего пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны, а также Алексея Гончарука, ныне заместителя главы Офиса президента.

Нынешний парламент не похож на все предыдущие не только потому, что впервые в истории независимой Украины одна из политических партий получила абсолютное большинство, но и потому, как будут рассаживаться в сессионном зале избранные депутаты. Исторически сложилось, что в украинском парламенте депутаты сидели в своих секторах так, что и оппозиция, и партия большинства имела непосредственный доступ к трибуне. Ныне депутаты "Слуги народа" займут все передние ряды напротив трибуны, а остальные партии окажутся на галерке. Украинские журналисты отмечают, что когда будут происходить прямые включения с заседаний Верховной рады зрители будут видеть в основном депутатов "Слуги народа", потому что установленные в зале видеокамеры расположены ближе к президиуму. В то же время передние ряды в Раде проще фотографировать из ложи прессы, что, конечно, усложнит журналистам съемки компрометирующих снимков депутатов от оппозиции. Раньше чаще всего среди таких фотографий были снимки голосования депутатами за отсутствующих в зале коллег.

Накануне были обнародованы результаты исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" и Киевским международным институтом социологии. Только 47,5 процентов украинцев смогли вспомнить, за кого они голосовали в мажоритарном округе, при этом абсолютное большинство опрошенных (91 процент) считают, что сделали правильный выбор. На вопрос о мотивах голосования украинцы отвечали, что обращали внимание на идеи и предложения кандидатов, фигуры лидеров партий, стремление поддержать избранного президента Владимира Зеленского, стремление обновить состав Верховной рады.

27 августа исполнилось 100 дней после вступления в президентскую должность Владимира Зеленского, формально не связанного с партией "Слуга народа", победившей на парламентских выборах, но ассоциирующейся с ней. За это время Зеленский распустил Верховную раду и назначил внеочередные парламентские выборы, отменил военный парад с техникой по Крещатику в День независимости, вернул гражданство бывшему президенту Грузии и главе Одесской государственной администрации Михаилу Саакашвили и упростил предоставление гражданства россиянам, которые обеспечивают национальную безопасность и оборону Украины или которых на родине преследуют за политические убеждения. Также было восстановлено телефонное общение с президентом России Владимиром Путиным, прерванное в 2014 году в связи с аннексией Крыма и вооруженным конфликтом в Донбассе предшественником Зеленского Петром Порошенко. Президент также запомнился сексистским заявлением в адрес украинских женщин, назвав их "туристическим брендом" Украины во время официального визита во Францию. Первыми шагами президента, согласно исследованию, довольны 70 процентов украинских избирателей.