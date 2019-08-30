"Партия власти в агонии". Как в подписных листах нули стали девятками

Самовыдвиженцу в совет депутатов Орехово-Зуевского городского округа в Подмосковье Артему Петухову отказали в регистрации после проверки подписей в системе ГАС "Выборы" и базе ФМС полиции. Он утверждает, что кто-то намеренно внес ошибки в подписные листы, чтобы не допустить кандидата на выборы.

Тройки, оказавшиеся восьмёрками, стали самой распространённой модификацией в подписных листах незарегистрированного кандидата Артёма Петухова. Ещё проще было с нулём, возросшим до девятки. Она, впрочем, не похожа на оригинальную 9, выведенную чуть ниже рукой сборщицы подписей. Немного странно выглядит двойка, которой заменили цифру семь. Каждая исправленная цифра в паспортных данных тех, кто поддержал выдвижение Петухова – это заведомая ошибка при последовавшей затем проверке в системе ГАС "Выборы" и базе МВД, где избирательные комиссии сверяют достоверность документов. Для регистрации Петухов сдал 69 подписей при допустимом браке в 8. Территориальная комиссия города Ликино-Дулёво, он входит в состав округа, насчитала 11 якобы недействительных подписей и отказала кандидату в регистрации.

– Сначала комиссия защищала себя следующим образом, они говорили: "Нет-нет, это вообще подписные листы, в них не было никаких изменений", – вспоминает Артём Петухов. – Потом они говорили, что в подписные листы вносились изменения, но, скорее всего, их внес я сам перед подачей непосредственно в ТИК для того, чтобы очернить демократические выборы. То есть, чтобы очернить демократические выборы, я специально снялся с дистанции и подрисовал там в своих подписных листах эти закорючки другой ручкой.

"Так здесь же подрисовки!"

У Артема Петухова в Орехово-Зуевском округе агробизнес с фермой, рестораном, сетью магазинов фермерских продуктов. В совете депутатов он планировал отстаивать развитие сельских поселений при планировании бюджета. Предприниматель рассказывает, что и по оценкам конкурентов из правящей партии “Единая Россия” рейтинг у него был высокий.

Выборы в совет депутатов округа пройдут по смешанной системе. Артем Петухов планировал выдвинуться по списку КПРФ, но после заминки с регистрацией документов партии решил пойти самовыдвиженцем. 26 июля он сдал подписи в ТИК Ликина-Дулёва. Спустя 4 дня успешно прошёл почерковедческую экспертизу: графолог отметил, что подписи реальны, заметок и правок в данных нет. 1 августа, рассказывает Петухов, председатель комиссии настоятельно рекомендовала ему отказаться от участия в выборах: якобы найденные нарушения даже могут привести к уголовному делу против него. На заседании рабочей группы комиссии, где кандидату заявили об 11 недействительных подписях, Артему так и не дали возможность взглянуть на собственные документы и сравнить их со сделанными ранее копиями.

Мне было отказано в грубой форме

– Я прямо там написал заявление, что не вижу своих подписных листов и не понимаю вообще, откуда там какие-то расхождения, – рассказывает Артем Петухов. – Мне было отказано в грубой форме, сказали: "Это не по закону, это рабочая группа, вы вообще должны сидеть тихо в уголке и ничего не говорить". То есть документы свои я даже не могу увидеть. Я на это сделал соответствующее заявление, потому что мне потом более опытные юристы сказали, что на рабочей группе как раз все эти вещи и можно было выяснить, но вопрос никто не захотел решать.

Петухов обратился с жалобами в вышестоящий избирком и Орехово-Зуевский суд. Там он впервые увидел свои подписные листы со времён подачи документов в ТИК:

– Я только делал предположения, когда подавал документы в суд, что что-то не так: например, сфальсифицирован документ из ФМС либо занесены не так данные в ГАС "Выборы". Но достоверно мы просто не понимали, что случилось. В суд мы предоставили заверенные копии подписных листов, паспортов. На первом судебном заседании прокурор и судья смотрят эти подписные листы, и у них так очки поднимаются, они говорят: "Так здесь же подрисовки!" Мне многие люди говорили, что это невозможно, то есть комиссия не может пойти на откровенную подрисовку документов. Причем и прокурор говорит: "Это же видно невооружённым взглядом, даже ручка отличается!"

Апелляции и суды

Удивленного прокурора сменили на другого, а суд встал на сторону комиссии. На заседание так и не вызвали в качестве свидетеля почерковеда из МВД:

– Эксперт, то есть человек, который несет за это уголовную ответственность, написал, что в подписные листы не вносилось ни единого изменения, – напоминает Артём Петухов. – Но почему-то после проверки эксперта ФМС отвечает, что данные неправильные. То есть единственный возможный интервал времени для внесения изменений – это после оценки эксперта и до ответа ФМС.

– В это время где находились подписные листы?

– Конечно, в ТИКе. ТИК причем это не отрицает, они говорят, что у них, то есть у десяти членов комиссии, есть ключи, которыми они могут открывать сейф, и там подписные листы как раз лежали, но никто из членов комиссии, конечно, этого не делал, никто.

– На ваш взгляд, кому нужно было ваше снятие с выборов?

– Мне кажется, сегодня партия власти находится в такой агонии. И они больше ничего другого не находят, как фальсифицировать документы. Давят на всех: на бюджетников, на всех людей, которые не согласны с чем-то или хотят что-то поменять. Нам хочется оставить хотя бы небольшую толику выборов, чтобы у народа был хоть какой-то выбор между одним и вторым, но сегодня даже эта калитка закрыта, – считает Артём Петухов.

28 августа жалобу на отказ в регистрации кандидатом отклонил и Московский областной суд.

Председатель территориальной комиссии (на сайте избиркома Подмосковья указано, что её предложила в состав ТИК “Единая Россия”) прервала разговор с Радио Свобода, бросив трубку, когда узнала о теме беседы, и перестала отвечать на последующие звонки.

Жалобы на фальсификацию юристы Артема Петухова подали в Центризбирком, заявления – в Федеральную службу безопасности и Следственный комитет.