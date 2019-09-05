Этика измора. Георгий Юрьев – об "умном голосовании"

Этот текст продолжает тему выборов, начатую в моей предыдущей публикации на сайте Радио Свобода. Известно, что закономерности социальных событий вживую переплетаются с личными вкладами гражданских активистов в актуальные общественно-политические процессы. Мнения экспертов про изначально рутинные для кремлёвской власти выборы своих клевретов, фактически кулуарно назначенных кандидатами в депутаты Московской городской думы, разбились на множество рекомендаций, которые неожиданно довели избирателей до красного уровня активности по поводу разных околоизбирательных мероприятий до, а может быть, и после 8 сентября 2019 года.

Александр Рыклин отметил, что "…всё это бурление экспертной мысли происходит на фоне мощной репрессивной кампании, которой власть ответила на возрождающийся российский протест… Такой антураж придает дискуссии, которая в других условиях могла бы стать вполне академической, очевидную нервозность". Более того, ЦИК даже пообещал изучить целесообразность и эффективность своего научно-экспертного совета после того, как критически настроенные политологи и обозреватели не откликнулись на приглашение обсудить вопросы, связанные с избирательной кампанией в Москве.

Наибольшие споры вызвала активная деятельность Алексея Навального и его сторонников по организации ответственных и совестливых избирателей вокруг технологии "умного голосования". В краткой статье невозможно обсудить множество опубликованных за и против этой выборной тактики, включая крайности морального императива Леонида Гозмана: "Ничто не стоит унижения! …Надо найти не то решение, которое обеспечит бо́льшую пользу Родине, а то, которое обеспечит бо́льшее душевное спокойствие лично вам".

Однако "одноголовая" власть четко высказала своё отношение "против" предложения Навального простыми аргументами гангстерской этики – дубинками в сочетании с арестно-штрафным измором всех подряд. Политолог Александр Кынев по этой ситуации высказался чётко: “Власти уже все равно – системный или несистемный политик – любой, кто может выступить успешно, воспринимается как враг”.

Из этого следует, что российский политик Навальный метко попал в реально уязвимое место путинской выборной аморалии. Поэтому можно спросить у врагов и друзей Навального, перефразируя Владимира Маяковского про партию Ленина (Путина): так что и кто "более для матери-истории ценен" – этика, но по беспределу, или закон, но по понятиям?

Оппозиционеры, критикующие тактику "умного голосования", морально подыгрывают грязному этическому измору от сторонников Владимира Путина

Из абстрактной моральной дилеммы "или – или, а третьего не дано" ситуация с “умным голосованием” выглядит тупиковой, но по закону биосоциальной трилеммы "или – и – или, и третье дано" эта модель моральна по способу достижения цели. Она моральна даже потому, что стоически противостоит авторитарному режиму с его девизом "цель оправдывает средства". Это очень важно знать, понимать и действовать, так как в очередном предвыборном функционале продолжают конкурировать ведущие антиподные элементы важной социальной системы координат: "трус" – "страх" – "герой", соответственно: "Путин" – "и" – "Навальный". Однако управляющим смыслом их противостояния стало новое качество "измор", с помощью которого модель управления Путина стремится к своей главной цели – максимальной вертикализации власти вплоть до её распада ("Без Путина нет России!"), а деятельность Навального нацелена на создание актуальных демократических механизмов сдержек и противовесов для сохранения жизнестойкости и эволюции самой России в качестве успешной государственной системы.

Взять на измор и победить противника – прием известный во многих сферах человеческой жизни. Мы все стали соучастниками активного процесса "этический измор", главным гуманитарным активом которого с одной стороны является "ложь, воровство и беззаконие" власти, но которой со второй стороны пока ещё слабо противостоит "законопослушание и правда" разрозненных активистов несистемной оппозиции. Власть грязными способами берет на измор активистов Навального, но они очень достойно ей противодействуют информационным измором с помощью фактчекинга чиновничьего воровства и лжи, просвещением и моральным осмеянием бравады трусливых властителей.

Резюме простое: оппозиционеры, критикующие тактику "умного голосования", морально подыгрывают грязному этическому измору от сторонников Владимира Путина и тем самым увеличивают активы его "счастливых и радостных" игр во вред России.

Георгий Юрьев – эксперт по биосоциальным проблемам личности, доктор медицинских наук, кандидат психологических наук

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции