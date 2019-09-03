Пошли на выборы

Марьяна Торочешникова: Многонациональный народ, если верить конституции Российской Федерации, является единственным источником власти в Российской Федерации. Граждане вправе участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. А вы участвуете в управлении государством? Знаете, что именно зависит от вас?

8 сентября в России - единый день голосования. Выбирать будут губернаторов, глав республик, депутатов в местные органы власти, муниципальных депутатов. А также в ряде регионов пройдут довыборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации. О том, для чего придумали единый день голосования, я попросила рассказать члена Президентского совета по правам человека, профессора кафедры конституционного и муниципального права Высшей школы экономики Илью Шаблинского.

Илья Шаблинский: Единый день голосования - это вообще не наша придумка, не наше изобретение, он практикуется во многих странах. Самый известный пример, наверное, США. Помните такое выражение - супервторник? Это когда выбирают сразу по всей там стране десятки или сотни… ну, треть Палаты представителей, несколько десятков сенаторов, несколько десятков губернаторов. В чем смысл? Концентрация внимания избирателей на выборах.

Марьяна Торочешникова: В России единый день голосования ввели в 2004 году, но голосовать один, а не два раза в год придумали всего семь лет назад, сразу после волны протестов, прокатившихся по всей стране (тогда люди требовали честных выборов), и после разгона мирной акции на Болотной площади в Москве (тогда еще многих пересажали). И вот в 2012 году новый закон приняли, а уже в 2013 году выборы проходили не в марте и октябре, как раньше, а во второе воскресенье сентября. По словам руководителя экспертной группы движения "Голос" Станислава Андрейчука, голосование в сентябре крайне неудобное время.

Станислав Андрейчук: Это не самое удачное время, потому что очень многие пользуются вот этими последними теплыми днями для того, чтобы съездить на сады, огороды, дачи, как-то провести время с семьей где-нибудь на природе или просто еще только возвращаются из отпусков. В общем, никто, конечно, про политику особо не думает. Но самая главная проблема - это то, что кандидатам очень сложно вести агитацию. Все-таки выборы важны, когда есть понимание того, что происходит, у людей. Когда кандидаты не могут вести агитацию просто потому, что в городах никого нету, все куда-то уехали или занимаются своими делами, то, конечно, осознанность выбора в этом случае снижается, и вообще желание приходить на эти выборы тоже снижается.

Марьяна Торочешникова: Выборы в России делятся на три уровня: федеральный - когда вся страна выбирает президента или депутатов Государственной Думы; региональный - когда жители регионов выбирают главу субъекта (он же губернатор, глава администрации или мэр) и представителей региональных парламентов; и муниципальный - когда жители отдельных населенных пунктов или районов выбирают муниципальных депутатов и членов органов местного самоуправления. Разберемся, какие полномочия есть у тех людей, которых выбирают россияне.

Раз в шесть лет граждане голосуют за президента страны, он же гарант конституции Российской Федерации и верховный главнокомандующий. Имеет право давать поручения правительству, руководит отдельными органами исполнительной власти, может самостоятельно инициировать новые законы и распустить Государственную Думу, условно - уволить тех людей, за которых россияне голосуют раз в пять лет. Задачи Государственной Думы - назначать председателя Центрального банка России, председателя Счетной палаты, уполномоченного по правам человека, одобрить или отклонить выбор президента на должность председателя правительства. Также путем голосования депутаты Государственной Думы принимают федеральные законы, которые далее должны быть одобрены Советом Федерации, утверждают или отклоняют федеральный бюджет.

На региональном уровне не реже, чем раз в пять лет, выбирают главу субъекта. Он представляет интересы региона, одобряет или отклоняет региональные законы, имеет право совещательного голоса в местном парламенте и координирует взаимодействие исполнительных органов с законодательными, а также с органами местного самоуправления и общественными объединениями. Также не реже, чем раз в пять лет, проходят выборы в региональные парламенты. В каждом субъекте они называются по-разному: в республике Коми это Государственный совет, в Тыве - Верховный хурал, в Красноярском крае - Законодательное собрание, в Москве - Городская Дума. Число депутатов, которые будут там заседать, зависит от количества людей, проживающих в регионе. Например, в собрании депутатов Ненецкого автономного округа всего 11 представителей, а в Курултае республики Башкортостан - 120 депутатов. Региональные парламенты принимают конституцию или устав субъекта, региональные законы, утверждают или отклоняют региональный бюджет и контролируют его исполнение.

Муниципальные выборы проводят не чаще, чем раз в два года, и не реже, чем раз в пять лет. Глава муниципального образования представляет интересы жителей конкретного района города, поселка или села в органах местного самоуправления, контролирует их работу, утверждает или отклоняет правовые акты. В органах местного самоуправления заседают муниципальные депутаты. Они контролируют имущество и бюджет муниципального образования, занимаются вопросами опеки и попечительства над полностью или частично недееспособными гражданами, отвечают за благоустройство территории, развитие спорта, организацию досуга и проведение местных мероприятий.

Кстати, в отличие от всех остальных избирательных кампаний в России, только президентская кампания проходит зимой и заканчивается в марте, что, по мнению политологов, значительно увеличивает явку на этих выборах.

Илья Шаблинский: Дата - 8 сентября - удобна именно для административных нужд. Потому что 8 сентября они могут мобилизовать подконтрольный им, подвластный электорат. Это чиновничество всех уровней, которое более-менее дисциплинированно придет, это бюджетники, это работники коммунальных служб. Административная верхушка в каждом регионе и в стране делает все, чтобы не допустить никаких случайностей, чтобы вот эта монополия не была поколеблена. Потому что, как бы ни была удобна им эта дата, как бы ни были удобны все условия для административных манипуляций, понимаете, вот даже тем 20% избирателей, которые доковыляют до участка, это может надоесть, они могут проголосовать за новых кандидатов. Поэтому тех кандидатов, которые имеют шансы, удаляют.

Марьяна Торочешникова: Самый популярный способ избавиться от неудобных или опасных для власти кандидатов - просто не допускать их до участия в выборах, не регистрировать. В Москве, например, в этом году активно браковали подписи, которые люди отдавали за самовыдвиженцев от оппозиции.

Леонид Парфенов: Наша власть, конечно, сама устраивает выборы и сама определяет правила, сама следит за соблюдением этих правил, и сама - о чудо! - главный участник этих выборов, и сама выборы эти выигрывает. Только на такие выборы, которые подконтрольны ей, с заранее известным результатом, наша власть и согласна, и страшно злится, когда случаются редкие осечки.

Корреспондент: Москва, проспект Сахарова, 10 августа. Митинг в поддержку незарегистрированных независимых кандидатов в Московскую городскую Думу, по разным оценкам, собрал до 60 тысяч человек. Это самая массовая акция оппозиции в Москве со времен движения "За честные выборы" в 2011 году. Новые требования честных выборов зазвучали задолго до единого дня голосования. Избирательная кампания в далеко не самый активный орган власти в российской столице привлекла внимание тех, кому до выборов в региональный парламент вообще не было никакого дела. А центр Москвы по выходным летом все больше напоминал зону военного конфликта.

Будущий седьмой созыв Мосгордумы - это 45 депутатов, лидеров голосования в 45 избирательных округах, с пятью годами депутатских полномочий. "Единая Россия" официально не выдвинула ни одного кандидата, все члены правящей партии идут как самовыдвиженцы. Для этого им необходимо собрать 3% подписей от числа избирателей своего округа, это около пяти тысяч. Оппозиционные самовыдвиженцы, беспартийные или не парламентские, изначально заявляли, что такой фильтр нужен для отсева неугодных кандидатов, но включились в кампанию по сбору подписей. Позже начались жалобы на провокации со стороны неизвестных, которые портили подписные листы, агитационные кубы, нанимались в штабы под видом сборщиков и приносили фальшивые подписи, которые забраковали бы в избирательных комиссиях. Те, кому удалось собрать необходимое количество подписей, были уверены в праве зарегистрироваться кандидатами.

Иван Жданов: По закону, моя фамилия должна быть в бюллетене, я в этом уверен. Мы будем отстаивать это в избирательной комиссии, доказывать достоверность и действительность каждой подписи.

Корреспондент: Собранные подписи в комиссиях проверяли эксперты-графологи, реальность паспортных данных сверяли по госсистеме "Выборы" и базе МВД. В итоге Городской избирком отказал более чем полусотне кандидатов, ссылаясь на результаты проверок. Кандидаты недоумевали - недействительными признавали подписи, которые графологи объявляли фальшивыми, хотя подписавшиеся люди были готовы лично прийти в комиссии и подтвердить свою поддержку. При проверке по базе МВД после оцифровки данных в документы закрадывались ошибки, вроде женского отчества при мужском имени, что система, разумеется, считала за ошибку и отвергала подпись. В избиркомах разводили руками: оснований не доверять специалистам нет, можете идти в суды.

Илья Яшин: Они отказались рассмотреть все наши возражения по существу. Они отказались рассмотреть 150 письменных заявлений граждан, которых отказались признать существующими. Нас так и будут снимать с выборов и распихивать по автозакам.

Корреспондент: Незарегистрированные кандидаты пошли в суды, а на улицах с 14 июля начались протестные акции их сторонников, за что лидеры протеста получали серии административных арестов. Публичные высказывания стали возможны лишь в кулуарах судов и по пути из одного спецприемника в другой. Сергей Митрохин оказался единственным из инициаторов протеста кандидатом, отстоявшим право на регистрацию в суде. До дня выборов считанные дни, и самовыдвиженец активно проводит кампанию.

Сергей Митрохин: Сейчас обнаруживается, что весь административный ресурс по округу №43 сконцентрирован против меня. То есть, возможно, меня пустили на выборы просто для того, чтобы именно на мне испытать всю мощь этого ресурса.

Корреспондент: На прошлых выборах в Мосгордуму явка едва превысила 21%. В этом году на фоне повышенного внимания к предвыборной кампании в мэрии Москвы ожидают на участках более трети избирателей.

Станислав Андрейчук: Вот этот отказ в регистрации известным кандидатам по подписям избирателей - это такая практика, которая на протяжении 20 последних лет на всей территории страны не позволяет регистрироваться никому, кто пытается пойти со сбором подписей. Это известное, в общем, правило, просто на это никто не обращал внимания, пока в Москве сами избиратели и, может быть, сами политики не дозрели до того, чтобы начать об этом тревожиться, начать об этом говорить, понимая, что выборы - это не только день голосования, но это и вся избирательная кампания, и процесс допуска кандидатов.

Илья Шаблинский: Закон так сформулирован, что вы можете признать недействительными десяток подписей за раз просто из-за того, что какая-нибудь закорючка не так. Ну, почерковед пишет, что почерк, которым написана дата рождения избирателя, не соответствует самой подписи, буквально так, и из-за этого бракуются все 10 подписей на подписном листе. Закон так сформулирован. Ну, это такое удобное ложе для жульничества, государственного жульничества. Это надо прямо так и сказать. Это и будет названо так в будущих учениках истории.

Марьяна Торочешникова: Если забраковать подписи избирателей не удается, можно найти и другую причину для того, чтобы отказать в регистрации неудобного кандидата. В Хабаровске, например, делают так.

Алексей Ворсин: Сейчас мы подадим 2415 подписей на 891 листе.

Корреспондент: Алексей Ворсин в начале лета официально заявил о своем намерении баллотироваться в депутаты Хабаровской городской Думы. Без проблем он собрал необходимые подписи у избирателей. Чтобы у представителей избиркома не возникло вопросов в их подлинности, Ворсин зафиксировал этот процесс на видео. Но комиссия все равно не допустила сторонника Навального до участия в выборах.

Алексей Ворсин: История повернулась еще хитрее. Они решили признать недействительным мое место работы. Мне просто написали, что "ваша работа не соответствует вами указанной". Я спрашиваю: "Что это значит? Пожалуйста, расшифруйте это по-русски". Мне никто ничего до сих пор не отвечает.

Корреспондент: Аналогичная ситуация произошла с Андреем Пастуховым, который также является самовыдвиженцем и сторонником Алексея Навального. Подписи соответствуют, а место работы кандидат якобы указал неправильно.

Андрей Пастухов: Под давлением, я считаю, Городской избирательной комиссии, избирательной комиссии края просто им дают указания не пускать по любыми предлогами.

Корреспондент: Андрей Пастухов обратился в суд, где смог доказать, что все претензии были беспочвенными. Фамилию кандидата уже включили в избирательный бюллетень и выдали удостоверение. По словам Пастухова, его главная цель участия в выборах - открыть Городскую Думу для жителей Хабаровска.

Андрей Пастухов: Та информация, которая вращается у них в здании, была бы открыта для всех. Тот же бюджет, те же госзакупки, которые они заключают, как они заключают, почему. Наверняка, я уверен, в каждой госзакупке есть какая-то коррупционная составляющая.

Корреспондент: Также жителям региона 8 сентября предстоит выбрать депутатов Законодательной думы Хабаровского края. На первом этапе избирательной кампании были побиты местные рекорды по количеству кандидатов - изначально было заявлено 240 человек по партийным спискам и 195 самовыдвиженцев. Громче всего проходит борьба за первое место в Государственной думе. Здесь на слуху два кандидата - это постоянный участник политических шоу на федеральных каналах Николай Платошкин, представляющий КПРФ, и звезда шансона Вика Цыганова, выдвинутая "Единой Россией". Жители Хабаровского края бурно обсуждают кандидатов в социальных сетях и Ютубе. Политическая активность в крае выросла многократно после прошлогодних губернаторских выборов. Сергей Фургал, который был выдвинут ЛДПР, разгромно выиграл у действующего главы региона, единоросса Вячеслава Шпорта. Голосование было протестным, но за год хабаровчане видимо не разочаровались в Фургале, и, судя по соцопросам, готовы выдать кредит доверия однопартийцам губернатора. А вот представители "Единой России" народной поддержкой заручиться не могут. Единороссы активно используют админресурс. За них практически ежедневно агитирует мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Часть представителей партии замаскировалась под самовыдвиженцев, на агитационных материалах не указано, что они действующие члены "Единой России", но чтобы избиратели были в курсе партийной принадлежности, кто-то начал "украшать" плакаты соответствующими наклейками.

Станислав Андрейчук: Выборы в этом году, конечно, отличаются от того, что мы видели все предыдущие годы. Одна из основных черт, как мне кажется, это такой витающий в воздухе страх поражения власти и потери контроля над результатами голосования людей. Потому что даже в тех случаях, когда поляна совершенно зачищена и нет никого, мы понимаем, что люди могут проголосовать, просто придя на участок и выбрав первого попавшегося, и он может стать губернатором, депутатом или главой муниципалитета. В Забайкалье самые позорные в этом году выборы, даже на фоне Москвы и Петербурга, там не допустили ни одну из парламентских партий, оппозиционных, до участия в выборах, а врио губернатора пошел тоже не от "Единой России". В итоге получается, что в Забайкалье не представлено ни одной парламентской партии на выборах губернатора. Такого в истории страны я, честно говоря, не помню. Но, с другой стороны, есть другие регионы, есть другие территории, где идет такой достаточно интересный политический процесс. Тот же Новосибирск, где, скажем, зарегистрировали начальника штаба Навального, местного, кандидатом в мэры города. Мне кажется, нигде еще ни раза начальника штаба Навального ни на одних выборах не регистрировали.

Марьяна Торочешникова: В Новосибирске и Хабаровске выборы обещают быть интересными. Наконец, появилась интрига. Впрочем, в некоторых регионах, как, например, в Новгородской области, избирательные кампании проходят тихо и почти незаметно.

Корреспондент: В районах Новгородской области проходит муниципальная кампания, а по одному из округов - довыборы депутата Новгородской областной думы. Кроме того, регион один из немногих в стране, где выбирают депутата Госдумы. Округ совпадает с границами региона. Депутатом Госдумы хотят стать восемь человек, но активность проявляют не все. Кандидат от власти - бывший мэр Юрий Бобрышев - не любит напоминать о себе в Великом Новгороде. Зато он часто фигурирует в государственных СМИ как вице-губернатор, который много ездит по районам. В сеть попали результаты опроса, якобы от ФСО: высокие рейтинги у Нины Останиной от КПРФ и Дмитрия Игнатова от "Справедливой России, следом идут ЛДПР, "Яблоко", "Партия Роста" и коммунисты разных мастей.

Александр Жуковский, социолог: В Новгородской области это все-таки не полномасштабные выборы, это довыборы, и мы, скорее, интересны для политического анализа как площадка для наблюдения за какими-то отдельными явлениями. Но не такая уж показательная история для России в целом.

Корреспондент: Дмитрий Игнатов обещает заставить чиновников работать. Дмитрий Тарасов от "Партии Роста" призвал отправить, цитата, "ЕдРо - в ведро". "Яблоко" поддерживает рассерженных оптимизацией новгородских медиков. Но в выходной день вместо агитаторов о выборах напомнил лишь беспартийный активист.

Богдан, житель Великого Новгорода: Почему-то люди продолжают голосовать за "Единую Россию", хотя вроде бы очевидные вещи: партия столько лет у власти, а ничего не меняется. Я решил выйти. Может быть, народ задумается и на ближайших выборах, 8 сентября, проголосует за кого-то другого.

Станислав Андрейчук: Людям не очень интересные региональные и местные выборы, к сожалению. Мы видели, как в предыдущие годы явка даже в крупных городах, типа Владивостока, могла быть 8% на выборах в городскую Думу или что-то около этого, 10%, 15%. Это очень низкий, конечно, показатель просто потому что, люди зачастую не понимают, что такое местный уровень власти, что такое региональный уровень власти, что от них зависит.

Илья Шаблинский: Партийная система у нас полностью устарела. Это протухшее, прокисшее меню. Ну, я не знаю, там Зюганов, Жириновский, Миронов - и 20 лет вот они. И вот новые лица. Да новые лица, конечно, могут снести, смести всю эту заржавевшую компанию. Конечно, они это понимают.

Марьяна Торочешникова: Пожалуй, особенно изобретательны в способах не допустить неудобных кандидатов до выборов в этом году были власти Санкт-Петербурга. Там устраивались искусственные очереди в избирательные комиссии, чтобы люди физически не могли прийти и подать заявления. Сами комиссии прятались где-то по подвалам, меняли адреса, отключали телефоны. И даже когда приезжал представитель Центральной избирательной комиссии России, он не мог найти людей, которые вроде как ему подчиняются.

Корреспондент: Избирательная кампания кандидатов в губернаторы Петербурга внешне проходит незаметно. Предвыборные плакаты надо еще поискать, дебаты показывают лишь рано утром, местные телеканалы выборы упоминают крайне редко.

Борис Вишневский, депутат Заксобрания Петербурга: Наиболее сильные кандидаты не допущены под разными предлогами. Допущены те, кто большого интереса у граждан не вызывает. Откуда же взяться интересу к выборам в такой ситуации?

Корреспондент: Борис Вишневский - один из немногих политиков, кто публично пытался соблюсти все формальности, в том числе - собрать подписи местных депутатов. Не удалось. Прочие кандидаты на дебатах не скрывали: им помогли пройти муниципальный фильтр.

Борис Вишневский: Подавляющая часть муниципальных депутатов - это единороссы, которые получили команду, во-первых, Вишневского не пускать, а во-вторых, обеспечить участие в выборах только Беглова и нескольких согласованных кандидатов.

Корреспондент: Главный публичный оппонент кандидата от власти Александра Беглова - глава комиссии по образованию и культуре городского парламента Максим Резник. Он заявил Беглову, что тот не подходит, после чего исполняющий обязанности губернатора спешно удалился.

Максим Резник, депутат Заксобрания Петербурга: Сбежал, побежал. Через минуту, даже не стал дальше слушать, просто побежал на словах "уважаемый Александр Дмитриевич, мне кажется, вы не подходите нашему городу".

Корреспондент: На следующей встрече Беглов приписал Резнику слова о том, что 75 лет назад Ленинград надо было сдать фашистам. А ряд СМИ, поддерживающих исполняющего обязанности губернатора, обвинили депутата в наличии вредных и незаконных привычек, насилии и многом другом.

Максим Резник: Грязь, которая на меня полилась, на мою семью, со слежкой, вторжением в личную жизнь, в частное пространство, это все говорит о том, что эти люди не терпят критику. Ну, как такое может подойти Петербургу?

Корреспондент: О настоящих шансах кандидатов можно лишь догадываться. Полноценной социологии на этих выборах нет. Оппозиция предупреждает о будущих фальсификациях. Избирком напечатал на 250 тысяч бюллетеней больше, чем на прошлых выборах и объявил об открытии участков в отдаленных районах почему-то Псковской области. Одновременно с губернаторскими в Петербурге пройдут выборы муниципальных депутатов. Наличие оппозиционных кандидатов там может повысить общую явку и уменьшить масштаб фальсификаций. Но попасть на эти выборы удалось далеко не всем, за это право надо было бороться, порой буквально.

Дмитрий Гусев, активист: Было силовое оттеснение кандидатов от "Яблока" группой "титушек" под командованием того же замглавы администрации.

Корреспондент: Таких историй множество. Кронверкское, Введенский, Черная речка, Звездное - десятки муниципалитетов, где кандидатов попросту не пускали на регистрацию. Не обошлось без пострадавших.

Ольга Гусева, замглавы Штаба Навального в Петербурге: Туда выставлялись фейковые очереди, нанимались какие-то амбалы. На главу нашего штаба Александра Шуршева два раза нападали.

Корреспондент: На днях напали и на саму Ольгу Гусеву. Неизвестный облил ее какой-то жидкостью и попытался ударить.

Ольга Гусева: Наверное, они таким образом хотят нас запугать и вывести из рабочего состояния. Сделать так, чтобы было некомфортно, страшно по улицам ходить.

Корреспондент: Нескольким кандидатам удалось добиться регистрации через суд или по решению городской избирательной комиссии. В остальных муниципалитетах оппозиция предлагает голосовать за кого угодно, кроме близких власти самовыдвиженцев или представителей "Единой России".

Илья Шаблинский: Люди осознают, что они могут влиять на власть, на изменение политической жизни, обычно лишь в тех случаях, если видят вот ту какую-то политическую силу, партию, ее название или конкретного человека, с которым они связывают свои надежды. Вот они его видят, и когда они за него голосуют, они вкладывают в это именно такой смысл - я участвую. Самый близкий пример - это Украина. Вот увидели этого парня, который показался многим прикольным и интересным, и голосование за него для миллионов украинцев было участием, реальным участием в политической жизни. У нас это пока невозможно, потому что все силы административной элиты или частей этой элиты, рассыпанные по регионам, направлены на то, чтобы держать статус-кво, чтобы держаться за свои миллиарды, миллионы. Вот очень удобное им состояние. Страна при этом киснет, стагнирует, медленно погружается в кризис.

Станислав Андрейчук: В выборах важно участвовать, и важно делать это осознанно, то есть понимая, что происходит, читая программы, изучая кандидатов, изучая общий контекст политический. Даже в тех случаях, когда выборы - это не совсем выборы. Это все равно способ показать, что вы думаете о том, что происходит. И вариантов, что вас в этом случае услышат, гораздо больше, потому что это такой очень формализованный процесс, от него отмахнуться до конца не получается даже у тех, кому этого бы хотелось.

Марьяна Торочешникова: По словам политологов, в России наступил тот момент, когда от решения избирателей действительно что-то зависит, и люди могут повлиять на итоговое голосование, даже когда в выборах участвует совершенно не известный никому кандидат, таким образом выразив свое отношение к тому, что происходит в стране, в вашем городе и на вашей улице.